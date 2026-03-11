В праздничные выходные я устраивала культурную программу для своего девичника, состоящего из пятилетней младшей дочери, 17-летней старшей и ее подружек.

Иван Шилов ИА Регнум

Мы ходили на две выставки, в перерыве между ними пили кофе с десертами и обсуждали разное — старшие девчонки вместе учились с первого класса, а сейчас уже все студентки МГУ, Пирогова, Первого меда, ТХТК. Конечно, у них разные интересы, разные направления в учебе, но есть одна общая установка: все ориентированы на учебу, карьеру и развитие.

На ближайшие 10–15 лет они не рассматривают для себя замужество и детей как рабочий план. Понятно, что жизнь может вносить свои коррективы, но общий настрой не просто единодушный, а явно противоречащий актуальной демографической повестке. Политики и различные деятели настаивают на том, что молодым женщинам нужно рожать пораньше и побольше.

А они вот не хотят.

Конечно, необходимо признать, что, кроме призывов со стороны государства, есть и шаги, направленные на поддержку молодых родителей. Например, с сентября текущего года вступает в силу норматив о семейных блоках и комнатах в общежитиях, в вузах появляются комнаты матери и ребенка, работают «единые окна» для студенческих семей, есть налоговые вычеты и т.д.

Но выходит, что для девушек 17-19 лет ни прямые внушения от политиков, ни перспектива жизни в семейной комнате общежития не являются поводом для мыслей о планировании семьи с детьми.

Да, можно поспорить, что выборка не показательна, но даже этот маленький девичий коллектив, как ни крути, целевая аудитория. Так чего же им не хватает и где мы свернули не туда, раз девушки, по их словам, в ближайшие лет 15 не собираются рожать?

Почему материнство/отцовство в целом для «зумеров» не является чем-то желательным, чем-то приоритетным?

«Я это не исключаю, но нет цели обязательно иметь детей и романтизировать материнство никак не могу. Это очень, очень ответственный шаг, а я хочу реализоваться в медицине. Ребенку нужно дать хороший уровень жизни и для этого должен быть стабильный доход», — говорит одна из подруг моей дочери. Главное для них — выучиться, встать на ноги, нормально зарабатывать и только после этого (может быть) планировать детей.

Девочкам важен контроль и планирование. Материнство несет в себе множество рисков и неопределенностей. При этом у всех студенток с которыми я общалась, есть младшие братья и сестры (7-12 лет разницы). То есть для них дети — это не карапузы из рекламы. Они хорошо понимают, что такое маленький ребенок.

С одной стороны, это прекрасно, что нет иллюзий и фантазий, а с другой — эта осознанность заставляет быть прагматичнее. Если посмотреть статистику, то современная образованная молодежь всё меньше употребляет алкоголя, всё больше заботится о своем психическом и физическом здоровье и, конечно, всё больше задается вопросом по поводу нужности брака и детей: «А зачем это мне?»

У предыдущих поколений этот вопрос явно возникал куда реже. Так было принято. Все выходили замуж, все рожали первого, а потом второго.

Но знакомые нам присказки из серии: «Дал Бог ребенка, даст и на ребенка» сегодня не работают.

Я сама до появления старшей дочери представить себе не могла, какой новый мир откроется с её рождением. Но было ли в мои 23 года решение рожать сознательным, продуманным и взвешенным? Конечно же, нет!

При этом рождение ребенка было естественным, учитывая то, что я вышла замуж, официально работала на большом предприятии, жила, как тогда казалось, в довольно стабильном мире.

Сейчас ни у взрослых, ни у подростков иллюзий о стабильности нет. Тем более в обществе степень общей тревожности и напряжения тоже очень высокая, а институт семьи в кризисе, как и весь современный мир. Молодежи очень не хватает чувства защищенности, этим ребятам хочется обрести свои собственные опоры, они ориентируются не на инстинкты и не на традиции, а на правила, которые диктует реальность.

Ну, а немалую долю переживаний дети ловят от нас, от своих родителей. Это мы в том числе накидали им установок на тему ответственности и важности образования. Теперь видим обратную сторону этой медали. Ценности молодых людей — прагматизм, личные границы, искренность, комфорт, экологичность. Где в этом списке дети и зачем они им?

Так что, слушая ответы, я не знала, что делать: плакать или радоваться? Плакать от того, что когда-нибудь, если сильно повезет, то буду очень возрастной бабушкой. Или, наоборот, радоваться степени сознательности и ответственности юных девочек, головы которых забиты не мальчиками, а учебой. Кстати, половина опрашиваемых — круглые отличницы.

Что я сама могу сделать и как повлиять? Бабулинг (настойчивые уговоры родить внуков) — это явно не наш метод.

Я могу лишь выстраивать доверительные отношения и говорить о том, зачем мне лично мои дети и что хорошего в том, что они у меня есть. Дети — мои самые лучшие учителя, мои зеркала и лучшие тренеры личностного роста. Никто и ничто не может так мотивировать, как они, никто и ничто не подсветит тебе твои сильные и слабые стороны.

Дети — это невероятно интересно, хотя, конечно, и сложно, и ответственно. Как говорит моя мама: «Мы любим своих детей не для того, чтобы они нам потом за эту любовь что-то давали. Мы любим детей, чтобы они потом умели любить своих детей».

Может быть, что мы, миллениалы, что-то упустили. Но на мой взгляд, еще не поздно. Не поздно долюбить своих подросших детей, не поздно начать разговоры по душам, не поздно рассказать, почему мы рады тому, что они у нас родились. И тогда больше шансов на то, что им тоже захочется кому-то подарить свою любовь, свою заботу и тепло.

Государственные деятели переживают о вопросах демографии и часто рассматривают молодую женщину как объект, который должен срочно воспроизвести себе подобных. Хочется, чтобы в чиновничьем взгляде было больше понимания и, как бы пафосно не звучало, больше любви.

Любви по отношению к юным гражданам России, которые хотят учиться, хотят развиваться и работать. Именно такие молодые девушки и парни являются фундаментом общества, и именно они могут стать достойными родителями нового поколения, хотя пока они сами в этом сильно сомневаются. Внутренняя мотивация и ориентация на семейные ценности — штука комплексная.

С одной стороны, сильно зависит от каждой конкретной семьи и от отношений между близкими, а с другой стороны — от общества в целом и государственной политики.

Результаты появятся, только если каждый на своем месте (и родители, и чиновники) будет отталкиваться не от страха, тревожности и сухих цифр демографической статистики, а из желания приумножить количество людей, способных передавать любовь следующим поколениям.

Передать можно только то, чем ты сам владеешь. Лозунги и призывы не работают. Молодые люди очень быстро считывают фальшь. Так что каждому взрослому придется сначала самому учиться любить и созидать.