Журналист, политический обозреватель. Он до сих пор живет и работает в одном из городов Украины и по понятным причинам не может раскрыть своего лица, но это не мешает ему рассказывать нашим читателям об абсурде современной украинской повседневности и тайных пружинах политики Киева.

Совсем недавно, в конце февраля, на IX съезде Трудовой партии Кореи в Пхеньяне делегаты единогласно переизбрали Ким Чен Ына генеральным секретарём. Что вызвало волну шуток о том, что даже в Северной Корее проходят выборы — в отличие от Украины.

ИА Регнум

И действительно.

Все как-то привыкли к тому, что выборы там обсуждаются лишь в одном ключе: по какой причине их не будет. И уж тем более все отвыкли от того, что кто-то — кроме Зеленского — говорит о своих президентских амбициях.

Тем более неожиданно было услышать о них от боксёра Александра Усика, да еще и в ток-шоу, формат которого предполагает, что ведущий с серьёзным лицом травит байки о жизни очередного героя интервью. А тот ему всячески подыгрывает.

И задача зрителей — угадать, в каком же месте их обдурили.

При этом заявление о намерении идти в президенты вышло в бонусном выпуске. То есть, похоже, что Усик действительно собрался участвовать в гонках за президентской булавой.

И знаете что? Он же буквально идеальный кандидат! Несмотря на то, что не работал ни в госслужбе, ни в коммунальном хозяйстве, ни в бизнесе.

Во-первых, он действительно титулованный боксёр, братьям Кличко собрать столько поясов не удавалось.

Во-вторых, Усик — медиафигура. Это означает, что у него есть базовая известность, узнаваемость. Любой политтехнолог скажет, что с таким материалом можно и нужно работать, это хороший стартовый капитал.

В-третьих, события новейшей украинской истории привели к тому, что сейчас там наблюдается известный дефицит фигур, которые даже гипотетически могли бы рассматриваться на роль кандидатов в президенты.

Одни ещё в 2022-м уехали от войны и вряд ли уже вернутся. Другие бежали от санкций Зеленского: последний вообще основательно зачистил поле от вероятных конкурентов.

В-четвёртых, его базовые данные (выходец из Крыма и прихожанин Украинской православной церкви) позволяют манипулировать избирателем, показывая ему «своего парня». Это важно, поскольку ещё с момента начала украинской незалежности формула победы на президентских выборах была в целом одинакова: для победы необходимо получить голоса Востока, Юга и Центра Украины. Левобережья.

Всё это делает Усика идеальным Зеленским 2.0.

Ведь как Зеленский выиграл выборы в 2019 году? Сумел мобилизовать в свою пользу протестного избирателя. Тех, что шли на участки с целью скрутить свою народную фигу Петру Порошенко*. Плюс сумел перетянуть на себя молодёжь.

И взял Левобережье, конечно же.

При этом образ «своего парня из народа» был ключевым в каждом случае, помогая и протестных подгребать, и молодежь (для них запустили слоган «голосуй по приколу»), и левобережного избирателя, которому надоели классические клановые политики — и донецкие, и киевские, и львовские.

А тут свой пацан из Кривого Рога.

Учитывая, что схема практически та же, можно предположить, что и двигают Усика те же силы, что семь лет назад содействовали победе Зеленского. Глобалисты, коллективное теневое правительство ЕС.

Традиционные политики глобалистам неинтересны, так как входят или возглавляют сложившиеся кланы, связаны с крупным бизнесом — то есть малоуправляемы. А вот Зеленскому или Усику можно подогнать «пехоту» (давно сформированную и действующую сеть общественных организаций), финансирование (через них же), обеспечить хорошую прессу: большинство влиятельных СМИ на Украине так или иначе связаны с европейскими ОО и фондами.

Президента, как и короля, играет свита. Ещё до избрания такой кандидат попадёт в своего рода кокон, среду людей из одной тусовки. И в случае победы от него уже мало что зависит.

Первое правительство Зеленского так и называли — «соросята». Сегодня эта зависимость уже не так бросается в глаза, но она никуда не делась. Глобалисты через посольства (особенно через посольство ЕС) постоянно держат руку на пульсе кадровой политики в госаппарате, продвигая «своих» через рекомендации.

А «своих» они прекрасно знают: те, кто принимал участие в их образовательных программах, получал гранты и т.п. Людей ведут ещё с университетской скамьи, и зайти в эту тусовку со стороны очень сложно.

В подобной клановости нет ничего нового, в любой стране можно отыскать похожие практики кумовства. Просто на Украине эта клановость теперь поставлена на службу чужой воле и системно используется для фабрикации политиков и их приведения во власть.

Конечно же, Усик возник на горизонте неслучайно, как неслучаен и сам вероятный сценарий будущих выборов. После Евромайдана Украина окончательно перешла под внешнее управление глобалистов. Раз так — зачем в принципе нужны управленцы и профессионалы?

Не только в госуправлении, кстати — в дипломатии, в законотворчестве. Рыба гниёт с головы.

Началось-то всё даже не с Зеленского. Ещё при Ющенко в Верховную раду потянулась новая категория политиков: «ветераны майдана», активисты. Спустя 10 лет их стало только больше. Плюс добавились «ветераны АТО»: агитационные борды в 2015 году были в сплошном камуфляже.

В 2019 году ходило много шуток насчёт партийного списка «Слуги народа». Парикмахеры, свадебные фотографы, культуристы — что называется, «случайные пассажиры» в политике. Такие же, как и сам Зеленский.

Но, по сути, они мало чем отличались от всех этих ветеранов и активистов: люди, умеющие громко митинговать и ловко переобуваться в прыжке. Много шума и пиара, мало пользы. И если при Ющенко это было местной особенностью, специалитетом украинской политической кухни, то спустя 15 лет Верховная рада практически полностью состояла из таких вот «политиков». Огромный океан криля, в котором лишь изредка попадались «киты» вроде Тимошенко или Порошенко.

Не просто так же всю эту публику после выборов даже коллективно на курорт в Буковель вывозили — на недельный (!) экспресс-курс. Учили быть депутатами.

И люди, которые потешались над голосованием «регионалов» по отмашке, начали голосовать ровно также — только теперь отмашку давали в Viber или в Telegram. Потому что теперь — «країна у смартфоні».

И ещё потому, что мало кто из этой публики разбирался в сути законопроектов.

Но не беда, нашли парочку потолковее, одного — в кресло спикера, второго — главой фракции, к ним — кураторов из Офиса президента — и пошло дело. Управление-то всё равно внешнее, могли бы просто обезьян из Киевского зоопарка посадить, они бы справились не хуже.

Так что боксёр Усик вполне органично сюда вписывается.

Во-первых, судя по его достаточно связной речи, за время карьеры ему отбили не все мозги. Во-вторых, даже если бы отбили — не беда: система уже отлажена.

Многие наверняка будут голосовать за Усика в надежде на мир — как когда-то за Зеленского.

Увы, результат будет тем же.

Вся самостоятельность Зеленского ограничивается выбором ругани в адрес Лукашенко или Орбана во время очередного выступления с трибуны. Усик будет ровно таким же. Ведь иначе его бы «… никто на политическую сцену не пропустил — там три кольца оцепления с пулеметами». Формула Пелевина работает без сбоев.

И это без негатива.

Возможно, он неплохой парень. Но кроме кулаков, поясов и спортивной команды, у него и за ним нет ничего и никого. Для ринга этого достаточно, а в политике таких сладких едят на завтрак.

… А с другой стороны, чего жаловаться? Ведь украинцы годами твердили: «хотим демократии, хотим как в Европе». Это и получили. И кстати, других политиков больше не будет, только такие. Придётся привыкать.

*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов