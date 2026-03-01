Лауреат Государственной премии РФ, член Союза писателей России, автор десяти книг. Награжден многими журналистскими премиями. Работал в газетах «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Известия», на телеканале ОТР. В 2023 году получил премию «За верность науке» Министерства образования и науки РФ в номинации «Научный журналист года».

Никогда такого не было — и вот опять: США на пару с Израилем нанесли ракетный удар по Ирану. Нанесли в разгар переговоров, которые политики оценивали как весьма перспективные.

AP/TASS Последствия американо-израильского авиаудара по школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана

Хотя мы и по собственному опыту знаем, что переговоры с Западом — это кидалово и обман. Вот и очередное подтверждение. Америка говорит о мире для отвода глаз, чтобы притупить внимание. И точно так же недавно вела разговоры с Венесуэлой, что не помешало выкрасть президента Мадуро из его резиденции.

Но случившееся там было лишь разминкой, Венесуэле и Мадуро крупно повезло. А вот в Иране убит духовный лидер Али Хаменеи, погибли сотни мирных граждан.

Нынешние ракетные удары названы президентом Трампом «превентивными». Не надо быть профессором политологии, чтобы понять: это нехитрое изобретение американской и израильской пропаганды. Ведь термин этот используется, когда очевидны агрессивные планы противника, а Иран всеми силами стремился избежать военного конфликта с США. На переговорах пошел на немыслимые уступки.

Неважно: «ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».

И наглость эта на фоне постоянных заклинаний про «порядок, основанный на правилах», просто ошеломляет. Атака на Иран не санкционирована не то что Советом Безопасности ООН, как бывало с прежними конфликтами в разных регионах, — даже Конгресс США не давал разрешения на масштабную военную операцию, чего безусловно требует Конституция.

Чистейшее своеволие Трампа, который, как выяснилось, втихаря готовил операцию несколько месяцев. То есть знал, что творит, и сознательно шел на нарушение всех законов, пока на Западе продолжают говорить о верности законам и международному праву.

И о «невинных жертвах неоправданной агрессии».

В первый же день «высокоточная ракета» попала в религиозную школу. Погибли 160 девочек, учениц начальных классов. Завалы продолжают разбирать. Жертвой ракетных ударов стала женская волейбольная команда. Но какова же реакция прогрессивной мировой общественности? Как встретила сообщения благочестивая и либеральная Европа — встала на дыбы, встрепенулась, ужаснулась?

Может быть, европейские политики клеймят позором Трампа и всю Америку? Наверное, Европа готовит санкции и собирается арестовать американские активы, чтобы отправить их на помощь Тегерану? Голливуд отменили? Закрыты визы туристам и наложен запрет американским спортсменам состязаться в общих международных соревнованиях?

Ребята, летом в США состоится чемпионат мира по футболу, ату его! Нужно отменить, ибо страна-агрессор не может проводить миролюбивый спортивный форум. Разве нет?

Конечно нет. Ничего такого не случится. Даже намека на осуждение и ответные меры не будет. Такие сегодня правила — одним «закон», а для своих — закон джунглей. Кто сильнее — тот сыто рыгает и выискивает новую жертву.

После тотального истребления населения сектора Газа, где погибли сотни тысячи мирных жителей, две трети из которых — женщины и дети, говорить о возмущении и даже просто о сочувствии Запада к невинным жертвам, убитым и покалеченным их союзниками, не приходится. Иран лишь продолжение.

Старая персидская поговорка гласит: нож свою руку не режет.

Там же не «золотой миллиард», который обитает, как выразился знатный чиновник ЕС, в европейском раю. С точки зрения господ, там человекоподобные экземпляры второго сорта. Теперь как-то более понятны и бесконечные судебные процессы в разных штатах США, где предпринимаются попытки запретить преподавание в школах эволюционной теории Дарвина.

Благородный англосакс не может происходить от одного предка с немытым чухонцем, но может питаться из одного корыта. Зато со многими другими племенами — ни в коем случае.

Тем более что теперь можно отложить в долгий ящик досье Эпштейна с неприятными для западной политической элиты выводами. Ради этого принесены в жертву иранские девочки — нормальная, даже привычная на Западе сделка.

В 1968 году американские каратели во Вьетнаме сожгли деревню Сонгми. Погибли больше пятисот человек, двести детей, в том числе младенцы. Командир подразделения лейтенант Уильям Келли провел под домашним арестом три года и был помилован.

В чем были виноваты те дети? В том, что не протестовали против родимого режима и не встречали «освободителей»? Трудно найти отличия с текущим моментом, когда американская и израильская армии во главе с кипучим Трампом выступили в роли карателей. Неугодный духовный лидер Ирана убит, погибла значительная часть руководства. А также подвернувшееся под руку мирное население.

Учитывая военное преимущество США, это не война. Это расстрел и хладнокровное убийство.

Подтянув к берегам Ирана несметные военные силы, он не мог не нанести удар, иначе слабак. Неслучайно же операция была названа «Эпическая ярость» — Зевсу уподобился, молнии мечет.

И чего же хочет Трамп?

Американский президент объявил, что хочет сделать Иран свободной, безопасной и счастливой страной, призвав население, сжавшееся под бомбардировками, свергнуть режим и изменить власть. Еще и женщинам посулил свободу.

Хотя вся свобода в итоге — мертвые ученицы школы и волейболистки. Что касается экспорта демократии, то Запад уже многих «освобождал» и раньше. В Ливии, Афганистане, Ираке, Сирии демократические прививки привели к тяжёлому политическому кризису и неисчислимым жертвам.

Что же дальше?

Я много раз бывал в Иране, объездил страну, беседовал с людьми разных взглядов. Есть среди них верные исламисты, которые поддерживают режим аятолл. Молодые люди и студенты жаждут перемен, но в какой стране иначе? Старшее поколение, как доброго царя, с ностальгией вспоминает свергнутого шаха.

Кстати, династия Пехлеви начиналась с Реза-хана, который был воспитан русскими казаками подполковника Алексея Домонтовича, состоявшими на персидской службе. Всё, что мы знаем о династии Пехлеви, — это фотодокументы, оставленные русскими фотографами, служившими при дворе шаха. А в Тегеране есть русское кладбище и православная церковь, приход РПЦ.

Какие бы отношения ни были у Ирана с Израилем, он является единственной страной в мире, где в парламенте гарантировано место по этническому признаку еврейской общине, которая обосновалась здесь со времен Вавилонского пленения. Евреев в Иране уважительно называют «калими», что означает — последователи пророка Мусы (Моисея).

Как-то в Тегеране я из любопытства зашел в синагогу и завел разговор с раввином. Чрезвычайно умный человек. В числе прочего он сказал тогда: «Если бы дружба была хорошим делом, Бог завел бы себе компаньона».

Тем не менее многообразие взглядов — это нормально и неизбежно для состоявшегося государства.

Персидской империи больше 2500 лет, это один из столпов мировой цивилизации. Америка же привыкла помыкать вдруг всплывшими в мутном питательном бульоне государствами, у которых нет истории, традиций, собственной культуры.

Иран — самодостаточное государство, он имеет полное право самому определять свое устройство. И ему поперек горла наставления заокеанского руководителя, возомнившего себя верховным правителем мира. Мы же, к слову, точно можем предположить, как отреагировал бы президент США на призывы другой страны к американским гражданам взять штурмом Капитолий и навести порядок.

Президент Трамп величает себя миротворцем. Послушать его — так несть числа войнам, которые он «остановил», не оглядываясь на количество невинных жертв. Джордж Оруэлл, который предложил политикам циничную формулу «Война — это мир», вполне мог бы посвятить свой роман президенту США.

Но куда важнее узнать, что думают о миротворце, мечтающем о Нобелевской премии, родители убитых в Иране детей. «Второсортные персонажи» для великой американской истории, путающиеся под ногами у завоевателя.

И сегодня я сочувствую иранскому народу, к которому с пыточными клещами в руках набивается в друзья «миролюбивый президент Америки».