Журналист, политический обозреватель. Он до сих пор живет и работает в одном из городов Украины и по понятным причинам не может раскрыть своего лица, но это не мешает ему рассказывать нашим читателям об абсурде современной украинской повседневности и тайных пружинах политики Киева.

Всякий раз, когда в новостях в очередной раз появляются российская и украинская переговорные группы, американские посредники, мы слышим примерно одно и то же: переговоры прошли трудно, но успешно.

Иван Шилов ИА Регнум

И буквально по всем вопросам удалось достичь согласия.

Тем не менее, если смотреть взглядом рядового обывателя, мир от нас так же далеко, как и в январе прошлого года — когда севший в кресло президента Трамп собирался всё порешать за 24 часа.

Публично об этом предпочитают не говорить, но очевидно, что основным проблемным вопросом остаётся Донбасс (та его часть, что пока ещё контролируется ВСУ). В недавнем интервью изданию Axios Зеленский на вопрос о возможности вывода украинских войск за пределы Донецкой области и её передаче под полный контроль России ответил:

«Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят… меня, они не простят [США]. Это часть нашей страны, все эти граждане, флаг, земля».

Проще говоря, пересидент хочет сказать, что его за это на вилы подымут. Поэтому и отказывается. Дальше, правда, речь идёт о том, что если и принимать такое решение, то единолично он так поступить не может.

Итак, основных «но» два: референдум и Майдан. Пойдём по порядку.

Старая песня

Начнём с того, что тезис Зеленского отнюдь не новый. И появился он, видимо, ещё тогда, когда надежды на «контрнаступ» только-только сдулись, а вопросы о выходе из Донецкой области стали звучать в ходе интервью регулярно.

Похожие формулировки можно найти в ответах BBC в феврале 2024 г., тому же Axios в августе 2024-го, на прошедшей в январе прошлого года Мюнхенской конференции безопасности и в материале The New York Times тогда же, но в июне.

Детали могут меняться, но смысловое ядро ответа каждый раз сохраняется. При этом «народ не простит» и «это конец нашей независимости» вполне уживаются с «только через референдум» и «под твёрдые гарантии безопасности со стороны Запада».

Это как же так? Народ не простит, но если через референдум, то сам себе простит? Так если в итоге всё равно простит, зачем тянуть до референдума?

«Твёрдые гарантии» — это, надо понимать, вступление в НАТО. А народ как: только Донбасс в обмен на НАТО простит или ещё что-то?

Кстати, о народе.

Зеленский так привык этим народом свой грязный рот вытирать, что как-то даже и замылился вопрос: а народ — это вообще кто? Где те люди, тот сход делегатов, что собрались и постановили: не простим! Кто этот народ видел, кто его слышал, кто и когда его о чём-то спрашивал?

На что Зеленский опирается, апеллируя к этому мифическому народу?

Если на социсследования, то придётся разочаровать. Динамика последних лет (осень 2024-го — февраль 2026 г.) говорит о том, что доля тех, кто «не простит», неуклонно снижается: с 58% (октябрь 2024-го) до 52% (январь 2026-го).

Тогда как доля тех, кто очень даже простит, растёт: с 32% до 40%. Если же сравнивать с 2022 годом, то доля готовых к компромиссу выросла почти вчетверо (с 10-12% до 40%).

Да, технически большинство пока ещё против. Но тут есть два важных момента.

Во-первых, мы говорим о результатах исследований, опубликованных в условиях действия военной цензуры. Во-вторых, участники этих исследований годами живут в агрессивной информационной среде. Сколько из этих 52% на самом деле топят за «войну до победы», не знают даже сами социологи.

Каждое из исследований — а их за этот период было не меньше семи — по отдельности мало что говорит: цензура, самоцензура, страх. Зато может говорить динамика. И динамика говорит о том, что доля вменяемых украинцев постепенно растёт. А доля «зеленских» неуклонно снижается.

Даже если опираться на цифры, то через год-полтора такой динамики «зеленских» будет столько же, сколько вменяемых. А то и меньше. К какому народу Зеленский будет взывать тогда?

Чёткий ответ дадут не соцопросы, а референдум, и лишь он единственный аргумент, который бы давал право говорить: «А вот народ считает, что…». Референдум был в Крыму, был в Донбассе. А Зеленский свой народ ни о чём не спрашивал. Хотя это не мешает ему постоянно что-то от имени народа заявлять.

Между тем интернет помнит всё. Особенно цитаты, о которых иные президенты хотели бы забыть.

«Я готов вынести на референдум вопрос о будущем Донбасса. Народ должен сам решить, как жить дальше — с миром или без»,— заявил в конце декабря 2018 года артист и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «Известия в Украине». Позднее в ходе избирательной кампании этот тезис повторялся им неоднократно, т.е. это была не случайная фраза, а позиция, публичное обещание избирателям.

Что мешало организовать такой референдум в 2019 году? Выборы в Верховную раду? Ладно, тогда в 2020-м. Коронавирус? А в 2021-м?

Была прорва времени. Только кто-то вместо референдума решил устроить победоносную войнушку, получил по зубам и теперь скулит: «Нет, никакой сдачи, давайте снова референдум».

Не так страшен Майдан, как его малюют

Впрочем, Зеленский не был бы самим собой, если бы просто врал.

В этом «народ не простит» — ещё и позёрство. Мол, вот такой у нас тут народ суровый, сам боюсь. А также фига в кармане: у нас народ всё решает, не диктатура ведь.

Майдан действительно занимает важное место в современной украинской мифологии. Многие даже верят. Поэтому давайте о майданах.

За время войны украинцы несколько раз пытались качнуть протесты по самым разным поводам. Например, это были неоднократные протесты против мобилизации и её принудительного характера, ужесточения законодательства о мобилизации. На улицу с гневными требованиями выходили родственники военнослужащих, требующие дембеля, ротации, отпусков, лучших условий службы и т.п.

«Украинский народ» летом-осенью 2022 г. протестовал против продажи сельхозземель иностранцам, в следующем году — против коррупции в Минобороны. Нашлись силы и желающие возражать против закона о ратификации Стамбульской конвенции и гендерной пропаганды. Ну и, наконец, регулярно случаются уличные акции с перекрытием дорог и легким насилием в связи с отключениями света, воды и тепла.

Итог этих собраний был околонулевым. Мобилизация идёт, землю продают, конвенцию ратифицировали, тарифы на коммунальные услуги повысили, свет отключают. Разве что Алексея Резникова в 2023-м с поста министра обороны уволили.

Но его сменщик Рустем Умеров развернулся так, что летом прошлого года Зеленскому пришлось уволить и его. Да ещё и засунуть в переговорную группу — чтобы антикоррупционеры до него не добрались.

При этом были и результативные протесты, были. А именно — два.

Первый — зимой 2025 года. Против территориальных уступок и «заморозки войны». Что тогда помогло Зеленскому слить переговоры в Женеве и начать разрабатывать украино-европейский мирный план. Тянуть время, иначе говоря.

«Народ-не-простит» в действии: массовость этих протестов — до 50 тыс. человек только в Киеве — однозначно говорит в пользу того, что сами же украинские власти их и организовали. На вышеперечисленные неудачные митинги народу выходило в 4-10 раз меньше. Хотя не только в массовости дело.

Когда это совпадало с интересами власти, протестующим никто не препятствовал. Патрули ТЦК по маршруту словно вымирали, событие широко освещались в прессе — в отличие от протестов против мобилизации.

Второй удачный «майданчик» случился летом 2025 года, после попытки Зеленского установить контроль над антикоррупционными структурами, НАБУ и САП, подчинив их напрямую Офису президента. Вызвано это было как раз коррупционным скандалом, по итогам которого был уволен Умеров.

Однако задумка Зеленского натолкнулась на массовое сопротивление того, что на Украине принято называть «гражданским обществом». А именно — структур, сидящих на финансировании европейских общественных организаций, фондов и т.п. агентов влияния.

Плюс согласованная позиция посольств стран Европы (которые как раз эту свору и окучивают — и общественников, и антикоррупционеров). В итоге Зеленский отступил.

Мораль этой затянувшейся басни проста и очевидна. Никакой мифический «народ», собравшийся на майдане в палатках и с термосами чая, ничего не решает. Майдан имеет шансы на успех лишь в двух случаях: когда он организован и поддерживается западными агентами влияния через украинскую клиентелу или же когда он организован и поддерживается самими украинскими властями.

А ещё лучше — когда участвуют и те, и другие. Собственно говоря, именно так и случились оба наиболее известных украинских майдана.

Майданы и референдумы — лишь отговорки Зеленского. Ни один артист не хочет уйти за кулисы опозоренным и оплеванным.

Ну и пару слов от себя.

Володя, даже если кто-то там тебя не простит — какое нам и всему остальному миру до этого дело? Вон, в Южной Корее президенту всего лишь за попытку роспуска парламента недавно пожизненное влепили. Не простили.

Ну и ты перетопчешься.