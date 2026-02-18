Судя по скандалам с жилищными сертификатами, которые с нарушение закона часто попадают в руки представителей диаспор, вопрос о том, кому хорошо жить на Руси, совсем не праздный.

Иван Шилов ИА Регнум

Скандалы с семьями недавних мигрантов, получающих квартиры в обход семей коренных граждан России, стали происходить с пугающей частотой. И всегда они развиваются по одной и той же схеме.

Радостный чиновник из российского города отчитывается в своих соцсетях за поощрение демографии фотографией многодетной семьи некоренной национальности. В комментариях тут же начинается вал возмущения коренных жителей, которых прокатили с получением такого же жилищного сертификата по надуманным причинам.

Проблема выходит на федеральный уровень, о ней пишут крупные блогеры и СМИ. Дальше подключаются правоохранительные органы и выясняется, что жилищный сертификат был выдан и получен с нарушением законов Российской Федерации. Первым громким случаем стала выдача жилищного сертификата в Мытищах семье таджиков, которая, как выяснилось, подделала документы и была тесно знакома с администрацией города. Это дело привлекло внимание всей страны и правоохранительных органов.

Позднее выяснилось, что это не единичный случай, а целый негативный тренд.

Недавно в центре внимания оказался небольшой город в Пензенской области, Сердобск.

Мэр города Марина Ермакова разместила у себя фотографию двух многодетных семей, коих она одарила жилищными сертификатами. Всех, мягко говоря, удивило, что на фото рядом с мэром стоят две среднеазиатские женщины, хотя 92% населения Сердобска — русские люди.

Безусловно, мы уважаем все национальности, но в обновленных концепциях национальной и миграционной политики у нас черным по белому прописано, что решать демографические проблемы в России надо за счет коренного населения страны.

А когда журналисты ИА Регнум начали пристально изучать ситуацию, выяснилось волшебное.

Оказалось, что обе счастливицы — Каримова Ганджина Мирзораджабовна и Баатырбек Кызы Атимбу — получили два сертификата, будучи женами одного и того же таджикского многоженца Наврузчона Гадоева, который к тому же в свое время работал в администрации Сердобска. Более того, неведомым образом они обошли русские многодетные семьи коренных жителей города, стоявшие первыми в очереди.

После поднявшегося скандала мэр Ермакова пожаловалась на травлю и заявила о том, что покидает кресло мэра Сердобска. Впрочем, вряд ли она отделается только увольнением, ибо по факту халатности при выдаче жилищных сертификатов проводит проверку Следственный комитет.

Уже на этой неделе все обсуждают вопиющий случай в Липецкой области. Владимир Иванников, глава Измалковского округа Липцекой области, выдал жилищный сертификат этническому езиду, богатому скотопромышленнику Ромику Озаняну.

Почему в Липецкой области сертификат получил «малоимущий» миллионер, занимающийся бизнесом в сельском хозяйстве? Все нормальные люди, кроме администрации Липецкой области, онемели от такой наглости.

Ещё недавно у Ромика Рзаевича было ИП, но для получения льготы он его закрыл в июле прошлого года, а активы ловко оформил на родню. Почему сей факт прошел мимо главы администрации?

Позже выяснилось, что ранее Иванников выдал жилищный сертификат двум родственникам Ромика Рзаевича, Артуру и Асмик Озманян. То есть семья езидского скотопромышленника-миллионера получила уже два сертификата для малоимущих многодетных семей.

Администрация Липецкой области неумело попробовали в антикриз, но этой ситуацией также заинтересовались правоохранительные органы. Проводится проверка.

А теперь давайте подумаем, что делать и кто виноват?

В целом тут всё очевидно. Диаспоры некоренных народов России «хакнули» нашу социальную систему. Не секрет, что многие семьи мигрантов приезжают сюда не работать, а получать халявные социальные блага.

Существуют целые чаты в мессенджерах, где они обсуждают, как и где получить различные социальные выплаты. Работают агентства их ушлых, пустивших тут корни, соотечественников, которые помогают своим соплеменникам получать гражданство России, а затем и пакет различных льгот.

Конечно, происходит это не без помощи российских коррумпированных чиновников.

И пока семьи коренных граждан России не могут получить льготы для многодетных, потому что они рассчитаны на «малоимущих», а их доход хотя бы немного выше формально установленной границы, некоренные семьи просто подделывают документы и занижают свой заработок, как тот же скотопромышленник-езид из Липецка.

Поэтому многодетная семья русского американца, героя Русской Весны, Филиппа Косова, получившего ранение и награды, сражаясь за Россию, утыкается в бюрократическую стену. А недавно получившие гражданство (часто также коррупционным способом) мигранты по линии своих диаспор и дружественных чиновников становятся обладателями всех возможных социальных благ.

Однако, кроме коррупции, тут имеет место также халатность и некомпетентность ряда наших областных и городских чиновников.

Не секрет, что наше государство отчаянно пытается улучшить демографию. Но некоторые чиновники воспринимают это не как глобальную важную задачу народосбережения, а как цифры на бумаге, за которые можно получить повышение или премию.

Вместо того чтобы бороться за увеличение рождаемости коренных жителей своего района или города, они заманивают выплатами многодетные семьи мигрантов, дабы ими отчитаться об улучшении рождаемости.

Что же делать?

Нам давно пора понять, что основными получателями благ от нашего государства должны быть семьи представителей коренных этносов Российской Федерации.

Ведь и Владимир Путин четко сказал, что права коренных граждан России важнее притока иностранцев. Для заботы о семьях жителей постсоветских республик у них есть свои национальные государства.

Для этого нам надо наконец-то сформировать и утвердить перечень коренных этносов России. Существует же у нас перечень коренных малочисленных этносов Крайнего Севера, согласно которому они получают определенные льготы и привилегии от государства.

Вот такой же список для распределения мер социальной поддержки от государства нам нужен и по всем остальным коренным этносам России. Критерии коренного этноса понятны: веками жить на территории РФ в ее текущих границах и не иметь своего национального государства за ее пределами.

Впрочем, тут могут быть исключения для представителей народов, имеющих свое государство вне России, но веками проживающих у нас, верно служащих Русскому миру: краснодарских армян и греков, поволжских немцев, потомков южных славян, коими Потемкин заселял Новороссию, астраханских казахов и пр. Ну а украинцы на освобожденных территориях являются частью триединого русского народа, малороссами.

Представители же некоренных этносов России, которые приехали в нашу страну недавно, государственную поддержку и гражданство нашей страны должны сначала заслужить, доказав пользу нашему обществу и государству.

Очевидно, что семьям жуликов-многоженцев подобные критерии будет обойти нелегко.