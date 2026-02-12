Строчки из веселой песенки о замужестве с добрым и эмпатичным искусственным интеллектом, положенной на созданный им же яркий клип, быстро стали вирусными.

Иван Шилов ИА Регнум

Действительно, кто-то всерьез говорит о том, что в современном мире лучше и безопаснее строить отношения с ИИ. А кто-то одновременно сокрушается и пророчит страшное будущее в мире, где люди перестанут общаться друг с другом.

Я же думаю, что мы живем в очень непростое для традиционных моделей человеческих отношений время.

Такого количества информации, как сегодня, у среднестатистического человека еще никогда в истории не было. Да и уровень жизни в целом не сравним с уровнем жизни наших бабушек и прабабушек.

Казалось бы, живи и радуйся: вот тебе твой утренний раф на кокосовом молоке, вот тебе круглосуточный доступ к любой информации (по сути, к любому образованию), вот тебе посудомойка, робот-пылесос и стиральная машинка.

Но почему тогда количество одиноких и несчастных людей постоянно растет, увеличивается процент людей с психическими расстройствами, да и статистика разводов не внушает оптимизма?

Почему юные девушки противопоставляют ИИ реальным отношениям, приходя к выводу, что песенка на самом деле про лучший вариант замужества? Пока это вроде в шутку, но, как известно, в любой шутке есть только доля шутки…

Мы живем в стремительно меняющемся мире. Институт брака не исключение. Если раньше нормой были ранние браки и роли в семье были четко определены, то сегодня брак перестал быть началом взрослой жизни, но стал ее возможным этапом.

Этапом более осознанным, чаще отложенным во времени и уже не обязательным. Если смотреть прагматично, то женщине для выживания уже не нужен мужчина. Женщины всё чаще и успешнее строят свою карьеру, а мужчина вполне может самостоятельно справиться с бытовыми процессами без жены.

И внезапно оказывается, что для всего остального теперь есть чат GPT, как поётся в песне.

Так ли это на самом деле? Что нам дает искусственный интеллект?

Он дает иллюзию безусловного полного принятия, которого многим не хватило в детстве от родителей и которого юноши и девушки так часто ожидают от партнера в отношениях.

Культ романтики и страсти дает многим молодым, да и не очень молодым людям ложные представления о любви и браке. Любовью часто называют влюбленность (первый этап слияния) — состояние эйфории и гормонального всплеска.

Люди вступают в близкие отношения и часто женятся еще на конфетно-букетном этапе, не представляя, что к любви они и близко не подошли. Да еще и требования друг к другу часто продиктованы модными трендами, которые никак не способствуют укреплению связи и возникновению реальной близости.

«Настоящий мужчина должен…», «Настоящая женщина должна…».

Очень часто любое проявление нежелательного поведения называется абьюзом, психопатией и нарциссизмом. Это вредит в том числе и историям с реальным насилием, так как слишком часто мальчик кричит «Волки!».

Мы будто в мире сплошных инфантильных нарциссов, которые активно обвиняют друг друга. Старые догмы и правила отходят в прошлое, а новые модели пока не сформированы.

Никому не хочется ответственности, но всем хочется отношений, в которых будет комфортно и хорошо.

Правда в том, что отношения практически не бывают статичными. У них есть разные этапы:

— идеализация и слияние (он же конфетно-букетный период);

— дифференциация: партнеры проявляются с разных сторон и возникают первые разочарования;

— притирка и зрелая зависимость, когда партнеры перестают бороться и начинают видеть друг в друге отдельного человека, со своими особенностями психики, а не проекцию своих ожиданий (спойлер: до этого этапа мало кто доходит);

— глубокий контакт и безопасная привязанность;

— трансформация и кризис смыслов. Очень часто этот кризисный период случается в 40–50 лет, когда дети вырастают и в паре возникают вопросы из серии «Кто мы друг для друга и что дальше?»

Если на предыдущих этапах сформировалась близость и дружба, то пара преодолевает этот этап, а если нет — происходит развод.

Так вот, к чему это я?

К тому, что пора нам коллективно взрослеть и принимать тот факт, что отношения между мужчиной и женщиной складываются благополучно только при определенной степени зрелости, осознанности и принятии ответственности, а не при взаимных претензиях и завышенных ожиданиях.

Искусственный интеллект привлекателен своим безусловным принятием, стабильностью и предсказуемостью.

У него нет эго, он безопасен (хотя и не на 100%, как показывает практика), он обязательно выслушает и запомнит всё, что вы ему сказали. Еще он никогда не осудит.

Но СhatGPT — это машина, а любой живой человек в нашей жизни — это наше зеркало, наш учитель и даже тренажер. Живой человек уникален и именно этим и ценен.

Да, с живым человеком не будет каких-то стопроцентных гарантий развития событий, не будет 100% безусловной безопасности и предсказуемости, но будет шанс познавать удивительный внутренний мир другого человека и через него самому становиться более целостным.

Никакая машина этого никогда не заменит.

Так что текст вирусной песни для реальной жизни можно было бы переписать в формате:

«Прости, Виталя, прости! За тебя замуж не выйду, но пройду курс терапии, сделаю выводы и найду себе парня, который мне больше подходит».