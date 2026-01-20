Европа столкнулась с вызовом оттуда, откуда его ждали меньше всего: вошедший в наполеоновский завоевательный раж Дональд Трамп пытается умыкнуть Гренландию у своего союзника по НАТО — Дании. В ответ потомки грозных викингов заняли оборонительный рубеж, но пока что только в соцсетях.

Иван Шилов ИА Регнум

С каждым днём они выпускают всё больше боевых рилсов и шортсов, призванных поднять датчан да и других европейцев на защиту арктического чудо-острова. Однако в возможность реального сопротивления вторжению США не верят даже сами авторы и комментаторы.

А как верить, если вся армия Дании — это 20 тысяч человек? Да и можно ли предположить, что рядовой член НАТО посмеет бросить вызов основателю союза и одной из ведущих держав мира? В последний раз датчане воевали во Вторую мировую против немцев, но продержались всего шесть часов.

Даже европейская демонстрация единства с Копенгагеном выглядит нарочито комично. Восемь стран НАТО послали в поддержку Дании менее 30 бойцов. Видимо, вместе с собачьими упряжками они должны предостеречь американского лидера от авантюры.

Больше всех вложились французы — прислали аж 15 солдат. На защиту Гренландии немцы отправили 13 военных, но, в отличие от соседей-галлов, сразу после угроз Трампа гордые орлы бундесвера предпочли ретироваться. Видимо, последней надеждой датчан станет единственный офицер связи, которого обещала прислать Эстония. Что и говорить, с такими союзниками и враг не нужен.

Вот и получается, что в действительности европейцы могут держать оборону только в социальных сетях. Об этом свидетельствуют и десятки агитационных роликов и плакатов, заполонивших европейское интернет-пространство. Хэштег #We_stand_with_Greenland успешно штурмует топы в бывшем «Твиттере» и «Тик-Токе».

И здесь вот что бросается в глаза: когда речь зашла о пускай очень гипотетической, но войне, европейские чиновники мигом забыли про мультикультурализм и гендерное разнообразие. Теперь главные герои пропаганды — это суровые белые мужчины, которые готовы защищать «родную землю» вместе с белым медведем.

Спрашивается, неужели продвигаемая десятилетиями толерантность не смогла пережить даже гипотетического военного конфликта? Вдруг оказалось, что все эти десятки миллионов мигрантов, которые скандинавские страны принимали годами, не только не будут, но даже и не подумают о том, чтобы защищать государства, в которых они живут.

Отдельного внимания стоит реакция европейских лидеров, постоянно твердящих, что у их стран есть только один враг — Россия. Выяснилось, что Макрон, Мерц, Мелони, фон дер Ляйен и другие еврочиновники наконец-то взяли себя в руки и… создали чат, в котором обсуждают агрессивное поведение американского президента. Пожалуй, большего подарка для политической сатиры сложно себе представить.

При этом автономное правительство Гренландии сформировано победившими на выборах партиями «Демокраатит» и «Налерак», которые выступают за независимость острова от Дании. Гренландские политики гордо заявляют, что «Гренландия не продается», но и защищать датский суверенитет над собой они явно не намерены. Так что вернее будет сказать, что «Гренландия не продается задёшево», а за американские паспорта — вполне.

Гренландия может стать самым большим геополитическим приобретением США за всю историю. Это вам не 30-миллионная Венесуэла, которую контролировать напрямую невозможно. Гренландия — практически безлюдный остров, а с точки зрения крупных государств — слишком богатое и незаслуженное приобретение маленькой Дании, которая на мировой арене уже давно ничего не значит.

При этом Трамп заявляет, что Россия и Китай якобы имеют некие планы на Гренландию, а он лишь спешит поскорее её защитить, то есть разгоняет обычную русофобию.

Хотя неплохо было бы ему напомнить, что в далёком прошлом островом правил норвежский король Харальд Суровый, чьей женой была дочь нашего князя Ярослава Мудрого Елизавета. Так что прав на Гренландию у нас никак не меньше, чем у американцев. Просто она нам не нужна. У России и так самая протяжённая и почти не освоенная линия арктического шельфа.

Кстати, насчёт русофобии. Есть уже несколько исследований, согласно которым русских в Европе больше всего не любят именно датчане. Хотя, казалось бы, за что? Мы-то с Данией ни разу в истории даже не воевали. Когда нас не любят поляки, турки и шведы, хотя бы можно объяснить почему. Но как до этого дошли датчане? Видимо, русофобия работает каким-то неизвестным историческим бумерангом и бьёт по русофобам без малейшего участия самой России. Парадокс!

Хотя для нас в данный момент гораздо важнее не Гренландия, а Донбасс и Новороссия. Те же самые французы, немцы и прочие европейцы, побоявшиеся отправить военную помощь на арктический остров, продолжают щедро снабжать Украину оружием и развединформацией.

Вот и эстонская глава евродипломатии Кая Каллас прямым текстом заявляет, что спор по поводу будущего Гренландии не должен отвлекать от основной задачи — «помочь прекратить войну России против Украины». Как именно хочет Кая закончить конфликт, мы примерно представляем.

Поэтому нам остаётся только держаться и не надеяться на второстепенные факторы. Вне зависимости от исхода гренландской авантюры, с нами продолжат воевать. И воевать всерьёз.