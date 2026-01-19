Советская и украинская гимнастка, а ныне тренер Ирина Дерюгина в интервью иноагенту Гордону поплакалась, что на международных соревнованиях иностранные спортсмены охотно общаются с русскими. А единственные, кто бойкотируют Россию — члены украинских делегаций.

Иван Шилов ИА Регнум

Дерюгина негодует: как же так, ведь мы за Европу и весь «цивилизованный мир» воюем против России, а русские всё равно популярны.

«Русских невозможно видеть. Мы не подходим, не здороваемся, не общаемся с ними. Но к ним подходит весь мир. Они все общаются, а мы нет. Итальянцы даже взяли себе русского тренера. Другие страны не понимают ничего, они даже не могут себе представить, что если нас не хватит, то это [война] их коснётся. Русские придут к ним».

Дерюгина констатирует, что, несмотря на официальную позицию международных инстанций об отмене всего русского, на личном уровне люди из других стран всё равно намного более охотно интересуются Россией, а не Украиной. Метко об этом пишет Марина Ахмедова:

«Да и что иностранцам общаться с украинцами — только за то, что те украинцы? Ну это только самим украинцам интересно выбирать общение по нацпризнаку. А всему миру интересно общаться с интересными людьми, русские — представители большой интересной культуры, с которой весь мир всегда хотел познакомиться. И не перехотел, когда Украина отменила Достоевского, Толстого, Чехова и Булгакова. Наоборот».

Как всё изменилось!

Помните начало 2022 года? Когда вал спродюсированной русофобии захлестнул Европу и США, а леволиберальные глобалистские элиты попытались отменить всё русское?

Тогда нашим спортсменам запрещали выступать под национальной символикой, отменяли постановки русских классиков в театрах, требовали паспорт у наших туристов в бутиках мировых брендов и отказывались продавать им товары, если гражданство было российским.

Этой отмене русской культуры радостно и злорадно аплодировали политические украинцы, которых первое время привечали на Западе. И вот минуло несколько лет, и выяснилось, что русских невозможно отменить. Слишком велик вклад Русской цивилизации в мировую. Если отменить Станиславского, что будет с лучшей на планете системой преподавания актерского мастерства?

Если отменить Чехова, что будет с мировым театром? Если отменить Зворыкина, Понятова и Попова, надо будет отказываться от ТВ и радио, в развитие которых они внесли огромный вклад своими изобретениями.

А можно ли представить себе мировую литературу без Достоевского, Толстого и Тургенева? Мировую музыку без Чайковского и Рахманинова? Чайковский, к слову, лидирует на стриминговой музыкальной платформе Spotyfy как самый прослушиваемый композитор классической музыки всех времён и народов.

Ведущие мировые кинематографисты до сих пор общаются с русским кинорежиссером, лауреатом «Оскара» и патриотом России Никитой Михалковым. Но им никогда не был не интересен террорист Олег Сенцов, из которого несколько лет безуспешно лепили икону украинского кинематографа.

Вдруг оказалось, что без отменённых российских спортсменов оскудели многие виды спорта, а иностранные команды просто лишились здоровой конкуренции.

Поэтому в прошлом году Международная федерация дзюдо вернула российским спортсменам право выступать на международных турнирах под триколором. Такое же решение приняла Международная федерация самбо. В декабре Спортивный арбитражный суд признал неправомерным отстранение российских спортсменов от соревнований со стороны Международной федерации лыжного спорта.

Словом, с каждым месяцем на международных соревнованиях поднимается всё больше российских флагов, а культура отмены становится пустым официозом, за которым всё меньше следует общественное мнение.

Одновременно западное общество откровенно устало от хохлов. Они быстро привыкли к сочувственному к себе отношению со стороны либеральной части европейского и американского общества, одурманенного русофобской пропагандой, и решили, что им будут вечно помогать просто потому, что они — украинцы, которые воюют за весь «цивилизованный мир» против России. Этот же тезис воспроизводит и Дерюгина. Но она не понимает, что время этих мантр прошло.

Тяга к халяве и хабальство, которые характерны для хохлов бежавших в страны ЕС, стали очевидны и самим европейцам. На днях в Швейцарии украинского мигранта обязали вернуть в казну €64 тысячи, которые он получил в качестве пособий с 2022 года. Оказалось, что «бедный беженец» всё это время колесил по Европе на своём шикарном Porsche Cayenne.

Естественно, подобная нахальная позиция стала раздражать на Западе многих из тех, кто изначально поддерживал Украину. Причём это раздражение становится характерным не только для обывателей, но и администраций других государств. Например, нормализация отношений с Россией прописана в новой стратегии нацбезопасности США.

Вот и канцлер Германии Фридрих Мерц шокирует Евросоюз заявлением о том, что «Нам надо найти компромисс с нашим крупнейшим европейским соседом, а именно с Россией. И я говорю это не потому, что нахожусь на востоке, я говорю это в любой точке Германии. Россия — европейская страна».

Неслучайно ведущий правоконсервативный мыслитель, клинический психиатр и философ Джордан Питерсон постоянно цитирует в своих лекциях Достоевского и Солженицына. А замечательная английская актриса Кейт Бекинсейл выучила в Оксфорде русский язык, чтобы читать в оригинале Толстого и Достоевского. Ведь русские — это самый большой европейский христианский народ, и наш вклад в мировую культуру трудно переоценить.

При этом даже самый ярый западный заукраинец не станет учить украинский язык, чтобы читать в оригинале Тараса Шевченко и Лесю Украинку или понимать смысл песенок Славки Вакарчука.

Здесь есть над чем подумать и нам. Миру интересны настоящие русские люди, помнящие и уважающие свои корни, традиции и культуру. Ведь мы и сами слишком долго смотрели на западные страны как на идеальное общество, в ожидании его одобрения.

Пора бы выучить простой урок: русских в мире могут любить или ненавидеть, нами могут восхищаться или бояться, это не важно. Но уважают нас только тогда, когда мы смотрим окружающему миру прямо в глаза, а не снизу вверх.