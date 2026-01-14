После новогодних каникул Россию потрясла чудовищная трагедия. В роддоме №1 города Новокузнецка умерли девять новорождённых малышей. Ещё четыре ребёнка остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии. Предположительной причиной гибели детей стала вспышка инфекционного заболевания: одна из санитарок была простужена, но, несмотря на плохое самочувствие, проработала все новогодние праздники.

Иван Шилов ИА Регнум

Сегодня были задержаны главврач и заведующий отделением реанимации, проводится проверка. Возбуждены уголовные дела по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности.

По словам кузбасских женщин, роддом №1 уже давно славится грубостью и пренебрежительным отношением к пациентам, а также нехваткой квалифицированного медицинского персонала. Медсестёр часто заменяют санитарки, которые присутствуют при родах и контактируют с новорождёнными. При этом руководство учреждения проблему с нехваткой кадров отрицает.

Хотя ещё в 2021 году областной минздрав признавал этот факт: «Из-за отсутствия акушеров-гинекологов, неонатологов, анестезиологов-реаниматологов временно приостановлено оказание медицинской помощи в шести больницах».

Вот что рассказала ИА Регнум Светлана, рожавшая в роддоме №1: «Мне сказали, что будут глушить схватки, и дали восемь каких-то таблеток. Я приняла две и стала терять сознание. Выяснилось, что таблетки перепутали, дали таблетки от давления».

Когда Света очнулась, то подумала, что роды уже закончились, но потом поняла, что её просто вернули обратно в палату. На скорой помощи роженицу увезли в другой роддом: «Во втором роддоме меня экстренно прокесарили. Сын родился с пороком сердца, врачи объяснили, что это последствие тех таблеток. Два дня он находился в реанимации, врачи боролись за его жизнь».

После случившегося молодая мать собрала выписки и обратилась в суд, но доказать ничего не смогла. В феврале 2024 года двоюродная сестра Светланы Арина попала в это же медучреждение с долгожданной беременностью. Но своего здорового ребёнка женщина лишилась прямо на родовом столе:

«Ребенок выскользнул из рук врачей, они уронили новорождённую девочку на кафельный пол. Она получила тяжелейшую травму, и её поместили в реанимацию. Месяц она провела там, маму к ней не подпускали, она всё это время себе места не находила. Спасти дочку так и не смогли, она умерла из-за отёка мозга», — рассказала Света.

И таких чудовищных историй — масса. Как случай с больной санитаркой, работавшей все праздники, так и перепутанные таблетки показывают дефицит медицинских кадров и низкое качество их профессиональных навыков. Медработники пытаются поскорее «избавиться» от рожениц, чтобы снизить нагрузку и освободить место, отсюда же и хамское отношение, о котором рассказывают женщины.

Вероятно, что нехватка квалифицированного медперсонала связана с «оптимизацией» здравоохранения в Кузбассе. Ещё в 2020 году в Новокузнецке работали три роддома. Во время ковида один из них переделали в инфекционное отделение, а в 2023 году вовсе закрыли. Ещё тогда, три года назад, жительницы Новокузнецка утверждали, что «условий для комфортных родов в городе нет, в том числе потому, что на других территориях роддомов нет вообще, их закрыли ещё раньше».

В ноябре 2025 года кузбасский портал NGS24 с тревогой писал о сокращении регионального бюджета на здравоохранение. Согласно документу, в 2026 году в регионе урежут траты на содержание больниц, поликлиник и других профильных заведений — с 12,2 до 9,1 миллиарда рублей. При этом уменьшится и само количество медучреждений: на начало 2026 года их насчитывается 115, через год останется всего 96.

Все эти тревожные сигналы накапливались годами и так бы и остались незамеченными, если бы не новогодняя трагедия с массовой гибелью новорождённых. Теперь в ситуации требуют разобраться на самом верху. Глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила: «Из трагедии в новокузнецком роддоме должны быть сделаны все необходимые выводы на федеральном уровне».

Действительно, пока государство и гражданское общество бьют в набат, говоря о том, что улучшение демографии коренного населения России — наша общая приоритетная задача, на местах, особенно в глубинке, происходит фактический саботаж и систематическое ухудшение условий для родов. И не только в Кемеровской области.

Зачастую вместо развития квалифицированной медицинской помощи и поддержки региональные власти демонстрируют наплевательское отношение к тем семьям, которые в наше непростое время заводят детей. Неужели демография, акушерство и здравоохранение — это те сферы, на которых надо экономить?

Я считаю, что из этой кошмарной трагедии должна сделать выводы вся страна. И не просто сделать выводы, но и изменить ситуацию, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Ведь с таким отношением к детям и их матерям, как в новокузнецком роддоме №1, мы просто вымрем как нация.