Узбекистанское издание UPL недавно опубликовало статью про Рузи Назара — узбека, который во время Великой Отечественной войны пошел на службу к нацистам и стал одним из организаторов Туркестанского легиона СС.

Рузи Назар

Поразительным образом в этой статье Рузи Назар оказался почти что героем: оказывается, на службу нацистам он пошел из желания бороться за независимость Узбекистана — разумеется, от Москвы.

В подобной трактовке нет абсолютно ничего оригинального.

Борьбой с имперской Москвой пытаются оправдать всех пронацистских коллаборационистов. Прибалтийских полицейских и эсэсовцев, заливших кровью оккупированные области России и Белоруссии; военнослужащих дивизии СС «Галичина» и боевиков «Украинской повстанческой армии»*, резавших поляков и восточных украинцев на Волыни и в Галичине; лидера азербайджанского батальона СС Абдуррахмана Фаталибейли; армянского нацистского пособника Гарегина Нжде.

Причем изобретено это оправдание не сегодня: даже Власов во время войны позиционировал себя как борца с имперской «тюрьмой народов» — и именно антиимперскую борьбу продавала потом своим кураторам власовская эмиграция на Западе.

Что же не так в этом оправдании?

Ведь и Прибалтика, и Украина, и Азербайджан, и Армения, и Узбекистан, и все остальные страны Средней Азии — суверенные государства, и героизировать тех, кто боролся за независимость — абсолютно нормально, не так ли?

Не так.

Глава нацистской пропаганды Йозеф Геббельс однажды сказал: «Я освобождаю вас от химеры, называемой «совестью».

Только взяв на вооружение абсолютную аморальность, можно героизировать нацистских пособников. Потому что какие бы лозунги не выдвигали эти люди — они являлись винтиками нацистской машины.

А главная цель нацистской машины состояла в осуществлении на территории СССР преступления геноцида.

Нацисты спланировали проведение геноцида на советской территории еще до начала войны и деятельно реализовывали свои планы.

Миллионы мирных граждан и военнопленных были уничтожены голодом и расстрелами, пепел сожженных деревень и массовые могилы на территории бесчисленных концлагерей на оккупированных территориях — всё это результат действий нацистов.

Сегодня, благодаря реализуемым в России и Белоруссии масштабным государственным программам по сохранению памяти о жертвах нацистского геноцида, не знать об этом невозможно.

А потому тот, кто героизирует нацистских пособников как «своих», как «борцов за свободу», — тот так или иначе оправдывает не только их, но и нацистский геноцид, невероятное по своим масштабам преступление.

А от этого уже один шаг остается до нацистского «всё позволено».

На Украине этот шаг сделан уже давно. Однако не похоже, что этот трагический урок усвоен всеми в постсоветских странах.

* УПА — запрещенная в России экстремистская организация