Сегодня в нашем террариуме иноагентов занимательный гость — Ника Белоцерковская*. Еще один яркий пример того, как могут ненавидеть Россию те, кому она дала всё. Урожденная госпожа Протопопова появилась на свет в Одессе, но ребенком переехала в Петербург, где выросла, получила образование, встала на ноги. И неплохо так встала на ноги, надо сказать.

Иван Шилов ИА Регнум

С образованием у Протопоповой не заладилось. После школы она поступила в Ленинградский технологический институт на факультет редких и рассеянных элементов, но учёбу бросила.

Увлёкшись мультипликацией, Ника перешла на экспериментальный курс Высших режиссёрских курсов Юрия Норштейна, где три года училась как режиссёр‑аниматор и художник‑постановщик, но диплом также не получила.

А вот в зарабатывании денег барышня вполне себе преуспела. С 1993 года она работала директором компании по торговле ценными бумагами, сделав первые шаги в бизнесе в эпоху раннего российского капитализма.

Через несколько лет Ника открыла агентство наружной рекламы, а затем рекламное агентство «Трэнд Санкт‑Петербург», которое успешно развивала и впоследствии продала. Дальше ее путь лежал в медиабизнес. Протопопова стала издателем популярного глянцевого журнала «Собака» в Москве и Питере.

За успехи в этом направлении она получила премию «Медиаменеджер России» в 2004 году, закрепив статус влиятельной фигуры в глянцевой среде и светской львицы. Собственно, в этом статусе она и охомутала богатого бизнесмена Бориса Белоцерковского. Тут тоже проявилась тяга Ники к деньгам — ради миллионера она бросила первого мужа, малоизвестного художника.

Получив надежную опору в лице богатого супруга, Белоцерковская продала свой медиабизнес и заделалась модным кулинарным блогером Белоникой, задружила с Ксенией Собчак. Казалось бы, жизнь удалась. Но когда началась СВО, Ника как с цепи сорвалась. Внезапно она вспомнила, что родилась в Одессе, где жила лишь в бессознательном возрасте и втопила за Украину с такой яростью, будто бы в нее вселился Бандера, а всю жизнь она прожила во Львове.

Соцсети Белоники из гламурно-кулинарного блога превратились в боевой листок ненависти к России, где она выросла, выучилась, стала богатой и знаменитой. За всю эту животную ненависть к нашей стране она справедливо получила статус иноагента и уголовные дела.

Впрочем, украинским патриотизмом Белоника занимается не в Киеве или Одессе, а на приличном расстоянии от боевых действий, из безопасных Ниццы и Монако. Душой я с вами, дорогие украинцы, а телом на Лазурке. Однако есть вещи, которые остаются неизменными. Это алчность Белоцерковской и её любовь к деньгам. А также тяга к хайпу и славе.

Недавно она обвинила украинцев в том, что они «слишком мало помогают украинской армии», и решила перечислить круглую сумму боевикам из ВСУ на убийства русских людей. Но что-то помешало ей просто перевести деньги на банковский счет или принести наличные в штаб.

Белоника решила устроить цирк с конями под названием «благотворительный аукцион» и продать в Днепропетровске с молотка свои драгоценности и брендовые вещички во главе с бриллиантовой звездой Давида и крокодиловой сумкой, а вырученные средства передать боевикам.

Как верно пишет Марина Ахмедова, «некоторые псевдоблаготворители такое практикуют: когда им нужно освободить место в гардеробе для новых вещей, они отдают старые на благотворительность и тут же покупают себе новые за деньги, которыми можно было бы напрямую облагодетельствовать нуждающихся. Убивают сразу двух зайцев: и гардероб меняют, и, шумно объявляя аукционы, слывут благотворителями, не пожертвовав ни копейки и взяв за старьё хорошую цену».

Цинично выглядел тот факт, что Белоцерковская приехала с Лазурки в стремительно беднеющую, уставшую от войны Украину, где жируют только элиты и полевые командиры, а большая часть населения балансирует на грани нищеты. В этой обстановке Ника предложила купить ее брендовый ношеный шмот по цене в несколько тысяч евро.

Частичный список вещей Белоцерковской для аукциона выглядел так: «сумочка Hermès за €3 тыс., но куплена была за €7 тыс., пальто Loro Piana (соболь, кашемир), брала за €27 тыс., надевала от силы четыре раза, отдаю за €5 тыс.» и прочее.

Да уж, именно секонд-хенда ношеной роскоши сидящим без света и тепла украинцам и не хватало. Перед броском в Днепропетровск на аукцион в поддержку ВСУ Белоника сделала остановку в «родной» Одессе.

И здесь произошло самое смешное — Белоцерковскую обокрали в отеле «Фредерик Коклен». По ее собственным оценкам, вещичек умыкнули на 200–300 тысяч евро. Что ж, укронацисты не досчитались круглой суммы на оружие. Мелочь, а приятно. Жадность фраера сгубила, как говорят в Одессе.

А чудо ли, что Белоничку обнесли одесситы? Ведь Одесса всегда была городом благородных воров, вспомним Беню Крика и Мишку Япончика. Возможно, таким образом криминальный мир решил отомстить лицемерной и подлой жительнице Монако, хайпующей на горе простых украинцев, одновременно лишив вэсэушников денежных поступлений на убийство народа Украины об Россию.

Патриотический накал в украинском обществе, особенно на юге и востоке страны, давно пошел на спад. Многие уже винят в своих бедах не Москву, а Киев и особенно ненавидят щирых патриотов Украины, которые требуют воевать до последнего, сидя в Европе, как Белоника.

Светская львица своим примером доказывает старую аксиому: предатель будет оплеван обеими сторонами. Без сомнений, Белоцерковская так и помрет в золотой клетке на Лазурке, купаясь в лучах презрения как русских, так и украинцев.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента