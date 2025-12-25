Одна моя знакомая рассказала о том, что ее взрослая дочь, несмотря на поддержку со стороны мамы, решила прервать беременность: «Не хочу пускать в этот мир еще одну безотцовщину». Девушка выросла без отца, и ее личная жизнь сложилась не самым лучшим образом.

Иван Шилов ИА Регнум

На фоне этой беседы прилетела новость о том, что создатель мессенджера Telegram Павел Дуров готов оплатить ЭКО всем женщинам, которые согласятся использовать его генетический материал. На данный момент у предпринимателя есть уже более сотни потомков, зачатых по данной технологии. Дуров заявляет, что все его подтвержденные дети могут претендовать на наследство, которое на сегодняшний день оценивается в 17 миллиардов долларов.

Павел ставит условия: женщина должна быть младше 37 лет и не быть замужем. Допустим, что условия соблюдены и женщина попадает в эти параметры. А дальше как? Она делает ЭКО, рождается ребенок, генетическая экспертиза подтверждает отцовство. Но в этот момент в силу вступают права и обязанности отца, в соответствии с законом страны, в которой родился малыш. Речь же не только о наследстве.

Планирует ли Дуров выделять деньги на содержание и образование своих ЭКО-детей? А если женщина решит, что хочет больше? А если ребенок родится с заболеванием или тяжело заболеет в какой-то момент? А если женщина встретит мужчину и выйдет за него замуж? А если этот мужчина захочет усыновить ребенка? Что тогда? Будет ли Павел принимать какое-либо участие в жизни своих детей?

Думаю, что со временем сам предприниматель и его юристы смогут внести ясность в эти вопросы.

Но ещё интереснее этическая сторона. Уже сейчас можно услышать мнения о том, что на такую «акцию» могут решиться только корыстные женщины и «Как можно заведомо рожать ребенка без отца?!». Да и что такое «быть отцом»?

Пока до конца не ясны условия всей этой процедуры, я бы вообще не говорила ни о какой корысти. Как мне видится, многих одиноких женщин привлекает мысль о том, что они родят от очень умного, красивого и успешного мужчины. И этот мотив, на мой взгляд, более притягателен, чем предполагаемые материальные преференции в далеком будущем.

Но родится ли «ребенок Дурова» красивым и успешным — большой вопрос. Начнем с того, что вспомним, как Павел выглядел до того, как стал богатым и знаменитым. До пересадки волос и пластических операций его внешние данные были очень далеки от эталона красоты. И здесь остаётся только надеяться, что гены матери окажутся более доминантными.

Ум? Бесспорно, какой-то набор качеств нам передается генетически, но не стоит забывать, что ключевую роль в формировании личности и интеллекта ребенка играют как раз значимые взрослые (чаще всего родители), а также отношения в семье, в которой растет человек.

Например, на развитие самого Павла оказал сильное влияние его отец — Валерий Дуров, доктор филологических наук, заведующий кафедрой СПбГУ, отдавший сына в экспериментальные классы элитной гимназии. Также большую роль в успехе предпринимателя сыграл и его старший брат — кандидат математических наук и кодировщик Telegram Николай Дуров. Кем был бы Павел без ежедневных усилий этих людей — вопрос открытый.

То есть жизненный успех Дурова, да и многих других людей, во многом обеспечен именно усилиями мам, пап, учителей и других значимых фигур. При этом ЭКО-детям Павла вряд ли можно рассчитывать на то, что их отец будет хоть в какой-то мере реальным. Павел предоставляет лишь шанс получить наследство. Вроде это уже больше, чем просто биологический материал из анонимного списка, но фигура реального отца в жизни любого человека — это то, что невозможно купить за какие-то деньги. Отец — это про навыки взаимодействия с миром, это про терпение, про защиту, про опоры внешние и внутренние.

Во всей этой истории, как на мой взгляд, остается надеяться на то, что женщины, родившие детей от Дурова, встретят в своей жизни мужчин, которые смогут стать настоящими отцами их детей. Давняя банальная мудрость всегда актуальна: родитель не столько тот, кто родил, а тот кто воспитал!

… Возвращаясь к разговору насчёт «плодить безотцовщину». Множество женщин рожают с отцами, но мужчина внезапно может умереть, погибнуть в ходе боевых действий, а может просто «удалиться в закат», что к сожалению, не такая уж и редкость. А значит, риск растить детей без отца есть у любой женщины.

Так что теперь? Совсем не рожать? Если дети — это всегда риск?! Риск для здоровья, для своей карьеры, для своих отношений.

Если ориентироваться только на страхи и риски, которые предполагает материнство, то можно никогда не узнать, что дети — это огромный стимул для развития, движения вперед и самопознания. Никакие тренинги личностного роста никогда не сравнятся с материнством. Это вам я как психолог и мама двух прекрасных девиц говорю.