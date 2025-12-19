Сбежала со ступенек студенческого общежития. Симпатичная, серьёзная. В руках небольшой ранец. В короткой курточке, белой шапочке, из-под неё выбивались каштановые локоны. Чуть задержавшись, нашла глазами мою машину. С разбегу запрыгнула на заднее сиденье:

— Вы сможете быстро доехать? У меня поезд через двадцать минут.

— Через двадцать? — я глянул на часы. — В принципе ничего невозможного нет. Дороги минут на десять, должны успеть.

— Пожалуйста, пожалуйста, очень нужно успеть.

— Я постараюсь. А что ж вы так поздновато выскочили?

— Я билет десять минут назад купила. Это было спонтанное решение. Подумала: из-за этих обстрелов нас на дистанционку перевели, частично. Значит, завтра у нас дистант, послезавтра тоже. Потом у нас дома подготовка. А там и выходной. Дня четыре у меня есть. Так чего дома сидеть?

— А далеко собрались, если не секрет?

— Не, не секрет. Я лето проводником отработала на поезде. И сейчас этот поезд я перехвачу в Туле. Я посчитала. А там наша бригада. У меня там парень. Я скучаю.

Голос девушки дрогнул. Сколько же сил она сейчас приложила, чтобы не показать, как волнуется. Захотелось ободрить её.

— Значит, успеете, не переживайте.

— Я вот только ни до кого дозвониться не могу. Старшая, похоже, спит после смены, а парень не отвечает.

— Так там, по дороге, связи нет, наверное.

— Ну да. Я тоже об этом думаю. Я когда ездила, сериальчики скачивала и смотрела. А на станциях выходила, если позвонить надо было.

Она снова набрала номер. Соединения не было. Она вздохнула:

— Ну вот. Нет связи.

— Ничего страшного. Поезд знаете, бригаду тоже. У вас там времени достаточно будет, чтобы на поезд сесть?

— Достаточно. Минут сорок точно.

По дороге я выжимал по максимуму, в пределах правил, конечно. Не хотелось бы, чтобы девушка опоздала на встречу с любимым человеком. Но и штрафы мне тоже без надобности. К счастью, обошлось без пробок.

Показался вокзал:

— Ну вот. Семь минут, и мы на месте.

— Большое спасибо вам. Как мы быстро доехали! У меня ещё вагон времени!

Она вырвалась из машины маленьким вихрем. Миг — и её тонкая фигурка затерялась среди пассажиров.

Ну что ж. Дай Бог тебе не познать разочарований в жизни! Удачи!

Она ждёт

Молоденькая, хрупкая, улыбающаяся. Заявка в бар «Гвозди». Знаю такой. Но спросить не помешает, бывали случаи, садились не те пассажиры.

— Ага, в «Гвозди», — охотно откликнулась девушка, слегка картавя. — Мне дома скучно одной, вот я себя и выгуливаю.

— И что, часто выгуливаете?

— Ну так, иногда. Я там сок пью и этим всех раздражаю. Но мне нравится. Просто посидеть поболтать с кем-нибудь. Я обычно посижу часика два-три, музыку послушаю, и обратно. Вообще, я хочу с девчонками общаться, а что-то никак не получается. Уж сколько раз пыталась подружку завести, никак!

— А что так? Не сходитесь?

— Да какие-то они все не такие. Грубые, пьют, курят, матерятся… Неуважительно как-то относятся. Мне такие не нравятся. Я недавно с проституткой подружилась. Представляете? С настоящей.

— Представляю. И что у вас общего?

— Она хоть не кривляется и не хочет кем-то казаться. Прямая как пять копеек. Но у нас с ней совсем разные подходы к жизни. Я росла в мусульманской семье, строгое воспитание.

— Мусульманка?

— Была, пока меня мама не выгнала. Поставила у порога, дала узелок в руки. Иди, говорит, ты уже взрослая. Не мешай мне личную жизнь налаживать.

— И когда же это случилось?

Она призадумалась:

— Да, два года назад. Чуть больше. Мне тогда шестнадцать было. Я ушла и скоро его встретила. Моего молодого человека. Он уже тогда воевал.

— Контрактник?

— Да. Он контракт ещё до войны подписал. Мы уже два года вместе. Мне сейчас восемнадцать лет.

— А сейчас он где?

— Также воюет. Он сейчас грузы возит, двухсотых или трёхсотых. Или боеприпасы. Он всегда рядом с передовой. Уже ранен был.

— А как же вы вместе? Он хоть появляется?

— Конечно. То в отпуск, то так, оказия какая-то. Вот месяц назад на три дня приезжал. А остальное время я его жду.

Я остановил машину у бара:

— Счастливо вам, красавица.

— И вам хороших клиентов.

На том и расстались. Дождаться тебе, юная девушка!

В центр

Даже не стал оглядываться. Но так, периферийным зрением, отметил: маленькая, пожилая, обычная. Забиралась в машину с трудом. Наверное, ноги больные. У нас, у немолодых, это случается.

— Какая высокая машина! — проворчала она.

К таким замечаниям я привык и не реагирую.

— Уселись?

— Ну, вроде.

— Поехали.

Заявка в центр, дом напротив городской администрации. Только отъехали, включилась тревожная сирена. Ракетная опасность! И к этому я привык. Похоже, и моя пассажирка тоже.

— Всё стреляют по нам и стреляют. И что мы им такого сделали?

— Фашисты, что вы хотите?

— Это точно. Фашисты. По-другому и не скажешь. Я вот напротив городской администрации живу. Так страшно жить. Они же по администрации всё время целятся.

— По их зданию, наверное, раза два прилетало уже.

— Больше. Три — это точно. Последний раз вот месяц назад. У меня дом вздрогнул, но ничё, без последствий. А у чиновников окна повылетали, на козырёк крыльца что-то упало. Так их эвакуировали. Я как раз на остановке стояла. Как бабахнуло, мы все в убежище заскочили. Спасибо, на остановке убежища есть. Но больше ничего не было. Потом маршрутка мимо проезжала, я из окна смотрела. Так там, перед крыльцом, человек лежал в крови и рядом милиционер.

— Погибший был? Я что-то не слышал.

— Да, не писали об этом. Возможно, он раненый. Вот раньше я гордилась, что в центре живу. Удобно же. А сейчас понимаю, на окраине где-нибудь спокойней было бы. А вы где живёте?

— А я как раз на окраине.

— Повезло вам. И что, не падало у вас?

Я трижды сплюнул через левое плечо:

— Слава богу, пока нет.

— Вот и я теперь подумываю. Зачем мне этот центр? Продать, что ли? Да перебраться куда-нибудь от начальства подальше.

— Это вы ещё подумайте несколько раз. Война скоро закончится, всё по-старому пойдёт. Снова ваш район престижным станет.

Она вздохнула:

— А кончится ли она скоро?

— Хотелось бы… Желательно, с победой чтобы.

Она снова вздохнула.

Машина замерла напротив администрации. На улице темно, фонари который день не горят, хохлы бьют по подстанциям, на всё энергии не хватает. Поохивая, выбралась на тротуарную плиточку.

— Всего вам хорошего! Хорошей смены!

— И вам всего самого хорошего!

— Главное, чтобы не стреляли хотя бы сегодня.

— Это да…

Дверь хлопнула, отрезав меня от очередной житейской истории. Ох, сколько же их в нашем прифронтовом городе?!