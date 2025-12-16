У иноагента Андрея Макаревича в жизни есть три страсти: молодая израильская жена, вино и русофобия. На сайте винодельни «Эйнат», названной в честь жены музыканта — Эйнат Кляйн, посетителей встречают скрещенные бокалы на фоне израильского флага.

Иван Шилов ИА Регнум

Очень патриотично. Вспомним, что подобными чувствами по отношению к давшей ему деньги и славу России Андрей Вадимович никогда не отличался. Истину говорят — поскреби любого заукраинского либерала, найдешь ярого израильского патриота.

Вот и Макаревич без особого энтузиазма встретил возвращение Крыма, хотя там у него работали дайвинг-центры. В 2014 г. он ославился тем, что дал концерт перед украинскими карателями в оккупированном ВСУ Славянске, что вызвало бурю возмущения в России.

Макаревич даже писал жалобное письмо Владимиру Путину, дабы президент оградил фигляра от праведного народного гнева.

А в 2019 году общественное возмущение вызвал следующий пост музыканта:

«Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях!» (Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так [плохо] выросли? Что ж вы орали «Уракрымнаш»? Плохо слушали? Говорите, красота спасет мир? Она его не спасет»,— заявлял Макаревич.

Естественно, когда началась спецоперация, Андрей окончательно проклял свою Родину и улетел в Израиль.

Там же он встретил и свою четвертую жену, рожденную в Киеве под именем Инны Калининой, гражданку Израиля Эйнат Кляйн. Такую же русофобку, как и сам Макаревич. Кляйн-Калинина умудрилась печально прославиться своим гневным комментарием в блоге нейрохирурга Алексея Кащеева.

Врач рассказал, что за прошедший год сделал 1286 операций, 20 из которых поистине уникальны, и что у него в России очередь из пациентов, которым он может помочь. Кащеев написал, что не бросит свою Родину, он родился в России и умереть хочет в России, где у него сын и дорогие его сердцу могилы.

Эйнат разразилась гневным спичем, обвиняя врача в том, что вместо того, чтобы эмигрировать, он спасает ни больше, ни меньше, как убийц, их детей и матерей. Интересно, если бы Кляйн отказали лечить её ребёнка из-за разных политических взглядов врача и родителей, она бы восприняла это как должное?

Кроме того, до обретения семейного счастья с дедушкой Андреем Кляйн больше предпочитала девочек, живя в гражданском браке с также эмигрировавшей в Израиль петербурженкой Галиной Джумаевой. В общем, полный либеральный коктейль.

А теперь перейдем к бизнесу, то есть к вину. Влюбленный Макаревич инвестировал заработанные в России деньги в хобби своей новой жены, в виноделие. После свадьбы он вложился в её проект дегустации израильских вин Vino&Co и нарисовал логотип с котом, держащим в лапе бокал.

А не так давно винный бизнес Макаревичей прирос уже собственными виноградниками и винодельней «Эйнат». Бутылочка одноименного вина с никому не нужным автографом певца продаётся за 600 долларов (48 тысяч рублей).

И всё шло спокойно, пока на днях не разразился скандал. Макаревич и Кляйн стали героями 5-часового фильма, снятого израильским комиком Ильей Аксельродом. Тогда же и выяснилось, что виноградники иноагента расположены в Самарии, то есть на палестинской территории, оккупированной Израилем.

При этом в фильме, активно рекламирующем винодельню и израильские поселения, Самарию называют израильской территорией. Хотя даже сам Иерусалим не считает эти земли своей полноценной частью. Западный берег реки Иордан, согласно международному праву и абсолютно полному мировому консенсусу, это оккупированные Израилем земли.

При этом в международном праве действует «фундаментальный принцип недопустимости приобретения территории силой». К данному тезису активно взывают заукраинские либералы в разговорах о присоединении к России Крыма и Новороссии.

Но есть нюанс. Государство — это не территория, а люди, которые их населяют. Жители Крыма, Донбасса, Херсона и Запорожья не хотят жить под пятой русофобского киевского режима. Они хотят быть частью России, о чем заявили на референдумах.

В Самарии живут миллионы арабов, которые не хотят быть частью Израиля и ненавидят его. В свою очередь Израиль до сих пор не признал эти территории частью своего государства именно потому, что он просто не может демографически переварить и ассимилировать такое количество враждебных к себе арабов.

Израильская армия — ЦАХАЛ — время от времени конфискует у палестинцев землю якобы на военные нужды, а потом на этой земле возникают иудейские поселения. Иногда вооруженные израильские поселенцы сами отбирают землю у арабов, а армия закрывает глаза.

Так возник, например, тот самый Бейт-Эль, где Макаревич и Кляйн отжимают свой виноград на «отжатой» у законных владельцев земле. Однако из фильма Аксельрода вы обо всем этом не узнаете, картинка слишком уж дикая.

«Жизнь в этой пустыне наполнена спокойствием и гармонией… Удивительно хорошая атмосфера, очень спокойная и доброжелательная», — вещает с экрана довольный и сытый музыкант.

Палестинцев в этом фильме нет вообще, ни как жителей, ни как даже врагов Израиля. Еще бы!

Цель картины — прорекламировать поселения и виноделие Андрея Вадимовича как коммерческий бизнес. Впрочем, наши заукраинские виноделы уже стали мишенью левых пропалестинских активистов со всего мира, включая и сам Израиль.

Вся эта история показывает удивительное лицемерие Макаревича: с одной стороны, он отрицает права русского населения Новороссии на восстановление исторической справедливости и воссоединение с Россией; а с другой — покупает и рекламирует винодельческий бизнес на палестинской земле, оккупированной Израилем вопреки воле её жителей.

Словом, «не прогнувшийся под изменчивый мир» певец чётко прогибается в своих гуманистических убеждениях, когда это приносит гешефт.

Что тут скажешь — настоящий виноагент!