В мае этого года украинский травести-артист Верка Сердючка, который без накладной груди, платья и макияжа зовется Андреем Данилко, заявил, что «ведет давнюю личную войну с Россией».

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, он подвергся травле после выступления на конкурсе «Евровидение» в 2007 году из-за споров вокруг текста его песни: «У меня война началась с Россией после «Евровидения». Я тогда впервые задумался, как работает пропаганда. До сих пор я не могу от этого отделаться», — заявил трансвестит.

Напомню, что скандал случился по вине самого Сердючки, который занял второе место на конкурсе с песней «Dancing Lasha Tumbai», где при исполнении явственно слышались строчки «I want you sing — Russia goodbye!» (Я хочу, чтоб вы спели — Россия, прощай).

На тот момент Данилко зарабатывал в России миллионы долларов: колесил с турами, вел передачи, снимался в кино. Песня с таким антироссийским подтекстом вызвала недоумение в нашей стране, а Сердючка голословно обвинил в травле Макса Фадеева и Константина Эрнста, кои якобы на него обозлились, потому что Данилко обогнал на фриковом «Евровидении» российский проект Serebro.

После начала спецоперации на Украине, Сердючка, как и многие украинские да и российские космополитичные артисты-манкурты, осудил Россию и поддержал киевский режим. Несмотря на то, что фактически жил на две страны и зарабатывал у нас огромные деньги.

Более того, Сердючка активно помогал ВСУ, жертвуя деньги на убийство русских людей, публично проклинал и материл Россию, наш народ и Владимира Путина.

И вот непримиримый украинский травести-боевик, который, оказывается, ведет войну с Россией аж с 2007 года, запросил мира.

На днях, Верка Сердючка на концерте в Цюрихе, сняв звезду с головы, загадал желание на следующий год: «Я хочу, чтобы закончилась эта *** война».

Классический пример трансхохлизма. Трансхохол — это русский человек, который отказывается от своих корней и идентичности, ради сиюминутной выгоды.

Первым трансхохлом стал гетман Иван Мазепа. Обласканный русским императором и Россией, на старости лет он решил сменить свою национальную и верноподданическую ориентацию, решив, что лучшая армия Европы — шведская, непременно побьет войска Петра Великого. Но прогадал и помер как собака, в презрении и забвении.

Вот и Сердючка-Данилко — типичный трансхохол, меняющий идентичности ради собственной выгоды. Простой малоросский паренек из рабочей семьи, рожденный в трущобах Полтавы, чтобы вырваться из бедности и не повторить судьба отца-алкаша, Данилко обрел славу в образе грудастой хабалки, которая сначала стала его альтер-эго, а потом и вовсе пожрала реальную личность Андрея.

Карьера на эстраде сложилась удачно. Но стала ли Сердючка и ее похабное творчество реально тем предназначением, о котором грезил небесталанный, когда—то, артистичный русский парень из Полтавы?

На самом деле, Верка Сердючка — это квинтэссенция политического украинства на эстраде. Пошлое травести-шапито, где полтавский гопник кутается в женские тряпки и дурным голосом распевает поп-песенки самого низкого пошиба. И ведь этот кошмар имел огромный успех на Украине, Сердючку там не раз признавали артистом года. К сожалению, имел он успех и в России.

Зарабатывая на нас огромные деньги, Данилко не упустил шанса, приехав на европейский конкурс, выступить там с антироссийской песней задолго до русской весны, возвращения Крыма и СВО. То есть демонстрировал чистейшей воды трансхохлизм: кормиться в России, но подобострастно лизать руку европейского хозяина, чая евроинтеГрации (с фрикативным звуком «гхэ»).

Возможно, именно за антироссийские подтекст он и получил второе место на европейском конкурсе музыкальных фриков. Оденься трансвеститом, спой гадость про русских — награда обеспечена!

Беда, к слову, не приходит одна. Давно заметил, что люди, легко предающие национальную идентичность, столь же легко прощаются с традиционной сексуальной ориентацией. Среди наших заукраинских релокантов тоже можно найти немало существ, определяющих свой пол через сто небинарных гендеров.

Вот и малоросс Данилко, который ради хайпа и славы не вылезает из женского образа, променял русскую идентичность на политическое украинство. Ничего удивительного в этом нет: Данилко просто завершил трансхохловский переход.

Но и в этом ярком примере словно что-то сломалось. Годами Андрей/Верка рассказывал, как вел подрывную войну против России на эстраде, называя свою музыкальную карьеру трансвестита политической деятельностью, желал смерти русским людям и донатил ВСУ, как вдруг…

…Сердючка снял с себя звезду в Цюрихе и устало загадал окончания войны. Что это было? Что случилось?

Неужели осознание неминуемого поражения Украины? Или осознание того, что укронацистка Сердючка — это просто неверно выбранный сценический образ, а под накладной грудью бьется сердце простого малоросского парня из Полтавы? Парня, которому Москва, на самом деле, куда ближе чем Цюрих.