Ряд российских изданий на неделе пестрили заголовками, как зловещий «эффект Долиной» перешел и на рынок аренды жилья. Спешу успокоить — схемы с обманом арендаторов встречались и раньше, просто в свете скандальной истории певицы про них вспомнили снова.

Иван Шилов ИА Регнум

В большинстве случаев эти схемы никак не связаны с мошенниками, а являются примерами недобросовестного поведения арендодателя и банальным правовым инфантилизмом наших граждан.

Например, в Калининграде пенсионерка сдала квартиру супружеской паре. Арендаторы даже оплатили долги за коммуналку и заключили договор на долгий срок. Но через несколько месяцев хозяйка своим ключом открыла дверь и легла спать в квартире. На недоумение супругов пенсионерка возмутилась:

«Они что, голубых кровей? Со мной жить не хотят?!»

Покидать квартиру или отдавать деньги за аренду старушка отказалась. Риелтор вернула залог и рекомендовала арендаторам обратиться с договором в полицию, но они отказались, собрали вещи и съехали. То есть люди не захотели отстаивать свои права и требовать возвращения денег. Возможно, они просто не хотели влезать в судебную волокиту.

Интереснее поведение собственницы: «Они что, голубых кровей?» В этой фразе заключено пренебрежительное отношение к гражданскому праву, к заключенному договору. Вероятно, эта женщина, получившая квартиру от советского государства, вообще впервые столкнулась с правовыми отношениями в плане собственности. И тут же эти отношения разрушила.

Однако подобные случаи недобросовестного поведения единичны. Намного популярнее умышленные схемы обмана с жильем.

Одна из самых популярных — люди находят недорогое арендное жилье, связываются и даже встречаются с владельцами, которые уговаривают их внести аванс до заключения договора. А затем собственники просто исчезают, оставляя незадачливых арендаторов и без денег, и без жилья.

Иногда эта же схема проворачивается и самими арендаторами. Об одной такой истории мне рассказал знакомый юрист:

«Мужчина заключил договор посуточной аренды с арендодателем, а затем опубликовал объявление в интернете с предложением снятой им же квартиры. Найдя жертву, он представился собственником и привёл ничего не подозревающего потенциального арендатора в жилье, где и взял у него деньги. Договор не заключали. Получив денежные средства, арендатор скрылся с места преступления».

Ключевая фраза в этой истории — «без заключения договора». Ведь без бумаги доказать что-либо в суде пострадавшие уже не могут. Поэтому в большинстве случаев они просто примиряются с утратой денег.

Еще одна преступная схема — использование поддельных сайтов. Вот что рассказывает в Сети одна из обманутых клиенток:

«Хотели снять хорошую квартиру. Связались с хозяйкой, она согласилась нам её сдать, но сказала, что живет в Питере, и предложила сделку через популярный сервис «Яндекс Аренда». Мы согласились. Парень перешёл по ссылке, ввёл свои данные. У него списали 22 тысячи с карты (размер арендной платы). И будто что-то сломалось. Он написал в поддержку. Там сказали, что на карте должно быть ещё 22 тысячи для верификации».

Это показалось подозрительным, поэтому парень потребовал вернуть деньги, грозил полицией. Но было уже поздно — деньги ушли, а сайт оказался поддельным. Арендаторы просто не удосужились проверить адрес оригинального сайта и перешли по ссылке, присланной им мошенниками.

Такие схемы, несмотря на свою популярность и гласность, всё ещё продолжают работать. Но что их всех объединяет?

В первую очередь — правовой инфантилизм наших граждан. Они не знают, как отстаивать свои права, да и не хотят этого делать. Большей части подобных случаев обмана можно избежать, если просто запросить у хозяина жилья оригиналы документов и выписку из ЕГРН, а уже после этого заключать договор и отдавать деньги. Именно в такой последовательности. При этом к любым сделкам через интернет нужно априори относиться как к мошенническим.

Или вот ещё одна популярная схема — «информационные агентства недвижимости». Они прикидываются риелторами и предлагают за деньги помощь с поиском жилья, но, получив средства, отправляют ссылку на какое-нибудь объявление из интернета и перестают выходить на связь.

Естественно, никакие квартиры сдавать они не могут, и это, кстати, уже прописано в договорах: там указывается, что клиенту оказываются «информационные услуги». Именно поэтому жертвы таких контор не могут впоследствии привлечь мошенников к ответу по закону, так как по бумагам «всё чисто».

Но здесь тоже возникает вопрос о правовой инфантильности. Ведь зачастую люди подписывают бумаги, даже не читая их содержание. Жертвы «на слово» верят обманщикам.

Но верить кому-то в вопросах, связанных с деньгами, нельзя. Поэтому люди и придумали договоры. В них могут содержаться пункты, которые позволяют недобросовестным лицам оставить жертв без средств; или, наоборот, пункты договора помогают защитить права в случае их нарушения. В любом случае эти пункты нужно знать. Ведь лучше потратить 15 минут на их чтение, чем остаться и без денег, и без жилья.

Мошеннические схемы можно перечислять долго. Тем более что их новые разновидности появляются чуть ли не каждый день. Но, как мы выяснили, в основе большинства этих схем лежит правовой инфантилизм, являющийся следствием культивируемого на протяжении XX века пренебрежительного отношения к праву.

У многих людей, особенно старшего поколения, правовые нормы считаются не чем-то неотчуждаемым и обязательным, а скорее препятствием для установления «подлинной справедливости».

Такое нигилистическое отношение к праву, которое выражается меткой пословицей «закон — что дышло: куда повернул, туда и вышло», усугубилось советской спецификой со свойственной ей презрительностью к «буржуазной» юридической школе, да и к самому праву собственности.

Но те времена прошли. Россияне, особенно молодые, начинают понимать и осознавать важность правовой грамотности и институтов. Они знают, как защищать свои права, а главное — хотят это делать. Помогает и распространение коллективного опыта через интернет, где можно найти информацию о любой мошеннической схеме, а значит, понять, как не стать её жертвой.

Будем надеяться, что наше общество продолжит и дальше развивать правовую осведомленность, тем самым лишая мошенников заработка.