Журналист, политический обозреватель. Он до сих пор живет и работает в одном из городов Украины и по понятным причинам не может раскрыть своего лица, но это не мешает ему рассказывать нашим читателям об абсурде современной украинской повседневности и тайных пружинах политики Киева.

Обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермака — событие не просто не рядовое, а знаковое. В такие дни, без преувеличения, творится история.

Спустя лет 50, а может и раньше, украинские историки так и напишут: Украина уже почти победила, однако получила подлый удар в спину от антикоррупционеров, которые провели обыски у Ермака. И рухнул фронт / грянуло восстание / случилось покушение.

А может, ничего из перечисленного и не случится, а Украина просто тихо сдуется и незаметно подпишет мирное соглашение — откуда сейчас знать? Понятно лишь, что мы наблюдаем если не агонию, то её начало.

Такой приём историков будет не новым. Скорее наоборот: «зрадопереможный» подход к изложению украинской истории отлично известен как минимум со времён Богдана Хмельницкого. Тем, кто не учил её в «самостийной» версии, я кратко обрисую, о чём идет речь.

Итак, Хмельницкий уже почти победил Речь Посполиту, восстание шло от победы к победе. Однако внезапно «… его предали крымские татары, не желавшие появления на этих землях свободной и сильной Украины. И Хмельницкому пришлось идти на союз с Москвой».

Который, разумеется, «… был временным тактическим ходом». И наследники Хмельницкого после его смерти пытались отыграть всё обратно (вплоть до известного финта Мазепы). В общем, уже почти победили, но Пётр I возьми и случайно выиграй Полтавскую битву.

Шанс восстановить государственность выпал в начале XIX века, когда «… лишь благодаря украинцам Александр I обратил вспять армию Наполеона. За что обещал украинцам независимость, но обманул. Поэтому-то и восстание декабристов произошло. И если бы петербургская ячейка («Северное тайное общество») в последний момент не струсила, всё бы получилось».

XX век — так и вовсе сплошной парад «зрадоперемоги». Тут тебе и свалившаяся после Февральской революции незалежность (с ее чуть ли не мгновенной деградацией от подобия парламентской республики к набору территорий во власти разрозненных банд).

И многочисленные союзники (по очереди: Германия, Польша, Антанта), каждый из которых уже почти помог победить проклятых большевиков — естественно, боявшихся свободной и сильной Украины. Но всякий раз в последний момент… ну вы уже в курсе.

А потом, разумеется, украинская держава на штыках вермахта. Но тут уже и Гитлер обманул, испугался (как и крымские татары за триста лет до него) сильной Украины. И после «провозглашения державы» в конце июня 1941 года это шапито разогнал. В начале 1942-го кое-кого из цирковых даже шлёпнули, о чём сегодня на Украине вспоминать как-то не принято.

Что же до т. н. УПА*, то она тоже «почти победила». Правда, в основном жителей польских сёл, врачей и учителей, приезжавших по разнарядке из Центральной и Восточной Украины, а также своих же западенцев — из тех, что не желали иметь с этой бандой ничего общего.

Но и это «почти» сдулось тут же, как только у компетентных органов появилось время заняться «повстанцами» вплотную.

В общем, суть концепции вы уловили. Вот и в последний раз уже всё было на мази. Но подлое предательство Украины антикоррупционерами, Америкой и даже Европой, отказавшейся отдать Украине российские активы, завалило всё дело.

Но зато получилась очередная «славная страница истории». А уж потом ее постараются раскрасить небылицами в местном хорошо известном стиле. Так, чтобы неизбежное «… но в последний момент…» меньше горчило.

И уж совсем незачем будущим поколениям украинцев знать, что на деле эта страница иллюстрирует масштабную катастрофу, фактически вторую Руину. Первая началась вскоре после смерти Хмельницкого и по сути была тридцатилетней гражданской войной, противостоянием Лево — и Правобережной Украины.

Но раскрасить нужно обязательно. Иначе придётся рассказывать, что в конечном счёте смысл этой катастрофы был в том, чтобы Зеленский и его коллеги по «Кварталу» наворовали сотни миллионов долларов на войне. А затем спокойно отчалили в свои Италии, Испании и Израили. А это уже какие-то российские нарративы, как любят выражаться в Киеве.

*Организация признана экстремистской и запрещена в России