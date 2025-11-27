В подмосковном Дедовске произошла шокирующая история: в местном реабилитационном центре детей привязывали к кроватям, заставляли есть собачий корм, совали им во рты носки и избивали. За всё это родители ещё и платили деньги, будучи не в курсе деталей такого «лечения».

Иван Шилов ИА Регнум

Официально пациентами должны были заниматься квалифицированные психологи, фактически юноши и девушки оказались в руках садиста-администратора, имеющего судимости за хранение и распространение наркотиков. Чтобы скрыть издевательства, он заставлял подростков улыбаться и снимал их на фото, после чего кадры с «довольными» лицами отправлялись родителям.

Правда об этом рехабе стала известна только после того, как избитый до полусмерти пациент попал в больницу. 16-летнего школьника доставили в реанимацию с отказом почек, множественными повреждениями головы и туловища, а также следами связывания рук и ног. Сейчас он подключён к аппарату ИВЛ, за его жизнь борются врачи.

Администратора задержали, а владелица рехаба — Анна Хоботова успела улизнуть из России. Выяснилось, что она владеет целой сетью подобных заведений в Москве, Ростове-на-Дону и на Урале, где обещают избавить подростков от алкогольной и наркотической зависимостей, а также игромании и токсикомании. Цена «лечения» начинается от 100 тысяч рублей в месяц.

При этом несколько лет назад один из рехабов Хоботовой был закрыт по требованию прокуратуры за многочисленные нарушения. Сейчас по всей сети её заведений проводится проверка.

Самое интересное, что информация об издевательствах над подопечными ходила давно. Ещё в 2022 году общественный активист Теймураз Гурешидзе разместил в Сети комментарий матери одного из пациентов центра. Женщина жаловалась на чудовищные условия обращения с её ребёнком в рехабе. Жалобы подавались в следственные органы и прокуратуру, но пыточным предприятием тогда почему-то так и не занялись.

Вся эта история вынесла на поверхность информационного поля новомодное словечко «рехаб», происходящее от английского «rehabilitation», что означает «реабилитация» пациентов с зависимостями.

Раньше новости про рехабы в основном были связаны с миром элиты. Например, в подобные заведения обращались рэпер Гуф, Стас Пьеха, Влад Топалов, Джиган, певица МакSим и многие другие. Однако на издевательства персонала они не жаловались.

И причина этого вполне ясна: со своим достатком они имели возможность обратиться в самые лучшие клиники России. А вот остальным пациентам везёт далеко не всегда. Особенно, если они несовершеннолетние, вынужденные отдуваться за ошибки родителей.

Возникает вопрос: зачем же взрослые отдают своих детей в подобные учреждения? Тем более, когда про них уже есть информация в интернете и негативные отзывы предыдущих пациентов?

Нужно понимать специфику клиентуры рехабов: это обеспеченные люди, которые допустили большие пробелы в воспитании своих детей или вовсе ими не занимались. Для них проще сдать своего ребенка куда-нибудь, с глаз подальше, чем выяснить причины недуга и изменить отношения в семье.

Впрочем, винить одних родителей — не совсем верно. Потому что контролировать деятельность таких заведений должно в первую очередь государство. Тем более, когда речь идёт о детях и есть свидетельства о жестоком обращении.

Особый колорит ситуации придаёт тот факт, что у рехаба мадам Хоботовой… не было лицензии. Как она ухитрялась вести свою деятельность в течение многих лет, остаётся только гадать. Ведь все частные реабилитационные центры в России обязаны получать лицензию Минздрава.

Но интересовались ли родители наличием такой лицензии? Очевидно, нет. Они просто перешли по ссылке и даже не стали вникать, куда именно отдают своих детей, а о последствии этого решения узнали только из СМИ.

Повлияет ли широкая огласка этого случая на отношение к частным реабилитационным центрам? Вряд ли. Ведь многие люди просто не читают новости, а проблема зависимости среди несовершеннолетних никуда не испарится.

Так же никуда не денется и ключевое преимущество рехабов — анонимность. Это же и ответ на вопрос, почему родители не повели детей в государственные наркодиспансеры, пребывание в которых остаётся бюрократическим клеймом на всю жизнь.

Ведь со справкой о постановке на учёт подростку будет трудно получить образование и найти хорошую работу в будущем. А значит, и рехабы, в том числе нелегальные, продолжат процветать.

Стоит признать, что мы в принципе неверно смотрим на частные реабилитационные центры, рассматривая их как лечебные учреждения. Нет, в первую очередь это бизнес, где слабость одних и вседозволенность других сложились в единый пазл, который следствие теперь долго будет разбирать по статьям.