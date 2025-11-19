Россию потрясла история, как ведьма обезглавила своего сына в Подмосковье. Выяснилось, что этот случай далеко не первый, подобные трагедии происходят почти каждый год, а матери-убийцы имеют общие черты.

Иван Шилов ИА Регнум

Елена вместе с сыном-инвалидом жила в Балашихе, считала себя «проводником между мирами», употребляла наркотики и состояла на учете у психиатра. Находясь в состоянии изменённого сознания, она задушила шестилетнего сына Мирослава, отрезала ему голову и выбросила её в Гольяновский пруд, тело спрятала на балконе.

После этой жестокой расправы женщина намеревалась покончить с собой, но в последний момент передумала — ей стало жалко бросать своих четырёх кошек.

То есть кошки для неё оказались важнее, чем собственный ребёнок, которого она, вероятно, ненавидела и винила во всех бедах. В свои шесть лет Мирослав не умел ходить и на всю жизнь был полностью зависим от родителей.

Его отец ушёл из семьи из-за постоянных скандалов, Елена влезла в большие долги, на это накладывалась наркотическая зависимость. Единственным её утешением стал оккультизм.

Она читала эзотерические и атеистические паблики, занималась «духовными практиками» и делилась результатами в соцсетях:

«В нашей реальности, я считаю, не один даже эксперимент с сознанием, а куча их на Земле. И мне кажется, я была в другом. Можно, конечно, сказать, что это бред и глюки, но всё равно как бы понимание этого поражает».

Елена видела свою жизнь и понимала перспективы. Чтобы выйти из сложившихся обстоятельств, ей бы пришлось смириться с ситуацией и ежедневно прикладывать титанические усилия, чтобы изменить себя и окружающую действительность.

Но эзотерические сообщества предлагали иной, лёгкий путь. Вместо того чтобы побороть зависимость, вылечиться и найти работу — нужно было всего лишь изменить отношение к реальности, а точнее транссёрфить её, подстраивая под свои запросы.

Упрямая действительность волшебным образом подстраиваться не спешила, а жизнь по щелчку пальцев не менялась. Однако кое-что изменилось в самой Елене.

Она начала считать себя лучше других, обычных, «спящих» людей. Это чувство самоутверждения, хоть какой-то реализации, приходило с гордым утверждением «я — ведьма».

А ведьма не только может, но и должна менять реальность, и если не работают обряды — работает топор.

Эта чудовищная история не сходит с первых полос уже несколько дней, но всё равно в ней чувствуется какая-то недосказанность. Вспоминается и прошлый аналогичный случай — в Канске многодетная мать-сектантка зарубила топором троих детей, а голову сына поставила в сервант.

Соседи рассказали, что Валентина с детства была в секте, там же познакомилась со своим будущим мужем, точнее, её насильно выдали замуж родители, которые также являлись адептами этой незарегистрированной религиозной общины.

Муж работал водителем, а она всё время была дома с детьми. Денег не хватало, жили бедно. Муж не разрешал ей пользоваться телефоном и другой бытовой техникой. Бил её и детей. С людьми не из секты Валентина практически не общалась.

Она, наверное, тоже понимала свои перспективы и не хотела так прожить всю жизнь. Но у неё не было никакого социального опыта в реальном мире, она просто не знала, как общаться с людьми, как себя вести. Вся жизнь этой женщины, проведённая в секте, превратила её в «маугли».

«Когда мы с братом играли слишком громко, папа приходил и избивал нас», — такие показания дал единственный выживший ребёнок. Сейчас он живёт у своей бабушки-сектантки, которая и привела ещё маленькую Валентину в религиозную общину. Кого эта бабуся вырастит из внука — вопрос открытый. После жестокого убийства секта работает, как и раньше.

Ещё одна показательная история случилась несколько лет назад в Ростове-на-Дону, где жители обратились в полицию с жалобой на трупный запах из квартиры. Выломав дверь, силовики обнаружили тела 33-летней Елизаветы и её годовалой дочери с колотыми ранами, вся квартира была залита кровью. Мать принесла своего ребёнка в жертву, а затем покончила с собой.

На ритуальном столе были нарисованы пентаграммы, рядом располагался лист фанеры с зеркалом внутри и чёрными рисунками по контуру, а также зачёркнутая фотография мужчины и женщины.

Елизавета окончила архитектурный факультет РГСУ с красным дипломом, была очень умной, начитанной и воспитанной — вспоминает её бывший муж. Потом были курсы дизайна, и девушка на профессиональном уровне стала заниматься оформлением квартир.

Оккультизмом Елизавета начала интересоваться после передачи «Битва экстрасенсов». Она связалась с участником Намтаром и общалась с ним о мистике и улучшении отношений в сложившемся любовном треугольнике. Ведь в квартире она жила вместе с новым мужем и бывшим — отцом ребёнка.

Здесь эзотерика снова предлагала лёгкий путь. Вместо того чтобы принять решение и выбрать одного, Лиза пыталась найти ответ у «светлых богов». Но идея уклонения от ответственности через мистику понравилась и мужу:

«Мы еще какое-то время разбирались с моими проблемами трусости и слабости оккультными способами», — вспоминает мужчина.

В это время Антон, отец ребёнка, скатился в наркозависимость и тоже стал сатанистом*. В гости к этой эзотерической семье часто приходили полицейские и органы опеки, но никаких нарушений не находили.

Затем муж уехал, единственное, что осталось у Елизаветы, — дочь и бывший парень наркоман, а также убеждение в том, что она схватила за бороду «светлых богов», которые и будут решать все её проблемы.

За неделю до трагедии Лиза стала выбрасывать вещи из дома и как бы начала к чему-то готовиться, вспоминают соседи. А потом в её квартире наступила непривычная тишина, длившаяся до тех пор, пока не появился трупный запах.

… Весной 2025 года самым популярным жанром на рынке цифровых книг в России стала эзотерика, рост спроса составил более 50%, — следует из отчётов издательств. Не отстают и продажи печатных пособий по оккультизму, которые нашли, например, в доме алтайской ведьмы, сжегшей заживо свою дочь в тазике с керосином.

Рынок эзотерической литературы оценивается в десятки миллиардов рублей.

Также за последние несколько лет на сотни процентов выросли продажи чёрных свечей, магических камней, рун, шаманских бубнов, карт таро и стеклянных шаров для гадания.

Десятки миллионов просмотров собирают эзотерические инфлюэнсеры, открывают свои двери очередные курсы личностного роста и регрессологии.

Примечательно изменение и самого образа ведьмы, созданного современной культурой и маркетологами. Этот образ привлекателен, и что уж там, популярен. Он активно тиражируется не только блогерами, но и телевидением.

Сегодня быть ведьмой — модно. Особенно, когда кроме оккультных ритуалов ничего полезного делать не умеешь и в жизни похвастать больше нечем.

Так что заявление «я — ведьма/ ведьмак/ эзотерик» должно расцениваться как лозунг неудачника и опасного для общества маргинала. Опасного не своими волшебными суперсилами, а способностью расчленить беспомощного ребёнка, переложив на него ответственность за свою слабость.

*Сатанизм признан экстремистским и запрещён