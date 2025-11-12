Чудовищная история случилась сегодня в подмосковном Красногорске: десятилетний мальчик заметил на детской площадке купюру, к которой была прикреплена маленькая коробочка. Школьник поднял банкноту, прогремел взрыв. Сработало миниатюрное взрывное устройство, осколки прошли через руку и оторвали пальцы. Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в больницу, его удалось стабилизировать, но ребенок всё равно на всю жизнь останется инвалидом.

Иван Шилов ИА Регнум

Похоже, мы столкнулись с новым видом терроризма — ограниченным по масштабу и лишенным явной радикальной манифестации, но от того не менее опасным. Его неожиданность и анонимность призваны подорвать дух российского общества и повысить общий уровень стресса.

Ведь маленькие дети постоянно что-то подбирают на улице, и даже предупреждения об опасности не всегда могут помочь: малыш просто не видит угрозы в таком небольшом и заманчивом предмете, как купюра. Это ведь не какая-нибудь бесхозная коробка или сумка, остерегаться которых нас приучили ещё в нулевые годы.

Даже жители Донбасса, не понаслышке знающие о миниатюрных минах-«Лепестках», всё равно периодически страдают от устроенных врагом замаскированных ловушек. Например, совсем недавно, в октябре, житель Луганска погиб после того, как пнул обнаруженную на улице колонку с играющей украинской музыкой. Подобные истории там происходят регулярно.

Стоит признать, что наши представления об угрозе устарели. Мы привыкли к тому, что теракты совершают люди в закрытых черных одеждах, под которыми прячут пояса смертников. А теперь нам предстоит иметь дело с чем угодно — заминированными могут оказаться предметы любого размера. Тут не то что ребенок, но и взрослый рискует оказаться жертвой.

Но замысел террористов, кто бы ими ни был, заключается не только в провоцировании и нагнетании социального напряжения. Правоохранительным органам затруднительно бороться с новой напастью как в силу перманентной нехватки личного состава, так и неочевидности самой угрозы. Не станешь же оцеплять каждую найденную на улице пачку из-под сигарет.

Казалось бы, мы бессильны перед таким подходом. Но на самом деле это не так.

Во-первых, в отличие от знаменитых украинских «Лепестков», разбрасываемых артиллерией, самодельные мины создаются руками диверсантов, каждый шаг которых позволяют отследить городские системы видеонаблюдения.

Во-вторых, мотивация таких лиц может быть разной: потребность в деньгах или идеологическая приверженность противнику.

Со второй группой можно бороться, прореживая сетевые чаты и сообщества любителей и поклонников воюющих на стороне ВСУ формирований типа «Легион Свобода России»* и РДК*. В-третьих, пришло время обстоятельно и честно поговорить с детьми, да и со взрослыми, о новой неочевидной угрозе. Об этом должны сказать и родители, и учителя, и ведущие телеканалы: «Не клал — не поднимай!»

Впрочем, есть одно свойство современной цивилизации, которое облегчит усвоение информации о новой угрозе, — это тотальный охват нашей жизни мессенджерами. Остается надеяться, что не только силовики и депутаты, но и блогеры, певцы и музыканты скажут короткое слово и предупредят свою аудиторию об опасности.

Можно выразить надежду, что мерзкие методы, к которым вынуждены прибегать наши недоброжелатели, ударят по ним бумерангом и обнажат подлинный моральный облик тех, кто своей целью избрал неповинных детей.

*террористические организации, запрещены в России