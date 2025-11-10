Директива о корпоративной устойчивости опять вбивает клин между Катаром и ЕС. На прошлой неделе государственный министр по вопросам энергетики королевства Саад бен Шарида аль-Кааби заявил, что Евросоюзу следует смягчить или отменить перечисленные в этой директиве стандарты. В противном случае эмират перестанет поставлять природный газ в ЕС.

Иван Шилов ИА Регнум

Напомню, о чем речь: Директива о корпоративной устойчивости (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD) — закон, принятый в апреле 2024 года, который обязывает крупные компании, работающие в ЕС, выявлять и устранять нарушения прав человека и экологические нормы в своих глобальных цепочках поставок. За невыполнение грозят штрафы до 5% от мирового оборота компании. С высокой вероятностью большинство компаний из-за пределов блока может подпасть под эти правила.

Для Катара, чья государственная компания QatarEnergy является одним из мировых лидеров по газодобыче, эти предписания оказались неприемлемыми. Уже в декабре 2024 года аль-Кааби впервые публично назвал директиву «нелепой» и намекнул на возможность прекращения поставок СПГ в ЕС. В мае 2025 года в Брюссель поступило официальное письмо за подписью аль-Кааби с прямым ультиматумом: изменить CSDDD или столкнуться с остановкой поставок катарского СПГ. В октябре 2025 года к разговору подключились США, опубликовавшие совместное с Катаром открытое письмо, в котором требовали от ЕС либо отменить закон, либо кардинально его пересмотреть, исключив его действие на компании не из ЕС и отменив карательные штрафы. В итоге Европарламент согласился рассмотреть дальнейшие изменения, отложив ранее достигнутые компромиссы.

Что может произойти дальше? Шансы на полную отмену CSDDD крайне низки. Эта директива — краеугольный камень «зеленого курса» ЕС и демонстрирует амбиции Союза как регулятора глобальных стандартов. Но скорее всего, закон будет серьезно ослаблен. Такое «размывание» может произойти разными способами. Во-первых, расширением исключений: под правила могут не попасть еще больше компаний, особенно из неевропейских юрисдикций, а во-вторых, пересмотром штрафов. Жесткая привязка штрафа к глобальному обороту может быть изменена на более мягкие формулировки. ЕС может представить измененную версию директивы как победу разума, сохранив ее структуру, но выхолостив содержание, чтобы сохранить лицо и успокоить партнеров.

На данный момент обсуждение корректировок к директиве в Европарламенте было сорвано. С одной стороны правые фракции потребовали ее полной отмены, с другой — зеленые требуют оставить все как есть. При этом есть сильное лобби со стороны Германии и Франции, которые открыто выступают за отмену и очень сильное смягчение закона в интересах бизнеса.

В целом угроза арабов отнюдь не пустой звук. Эмират стал очень важным страховщиком ЕС после (пока частичного) отказа Европы от российского газа. Катар поставляет в Европу около 11 млн тонн СПГ, или в районе 14% всего газового импорта блока. По этим показателям он находится на третьем месте после США и России. С учетом возможного отказа от российского газа значение Катара только вырастет. Заменить его кем-то другим в сложившейся ситуации будет практически невозможно.

Для самого Катара ЕС — важный, но не единственный рынок сбыта. Основной объем катарского газа давно идет по долгосрочным контрактам в Азию (Китай, Японию, Южную Корею). Доля Европы в экспорте эмирата составляет около 15-20%, и Доха активно наращивает поставки в Азию, видя в них более стабильный спрос. Поэтому угроза разрыва с ЕС для Катара неприятна, но вполне терпима. Катар имеет однозначно более сильную позицию в этом торге.

Основным резервом для ЕС могут являться США, у которых есть планы наращивания добычи. Однако тут есть два «но». Во-первых, американцам самим не нравятся планы ЕС по ужесточению регулирования. А, во-вторых, объемы поставок газа во многом зависят от цен на нефть, так как значительная часть американской газодобычи — это попутное голубое топливо, извлекаемое при добыче нефти. А значит, при низких ценах на последнюю, объемы поставок могут снизиться.

В целом наиболее вероятный вариант развития событий — значительные уступки со стороны ЕС. Европа не может себе позволить сейчас защищать свои «принципы», так как зависит от поставщиков энергии больше, чем они от неё. И это ещё одно прямое последствие разрыва с Россией. Чем дальше, тем таких уступок будет больше.