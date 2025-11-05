Всё чаще в СМИ и соцсетях вспыхивают скандалы, связанные с публичными намазами. Они проводятся на детских площадках, в метрополитене и даже на проезжей части, что вызывает негативную реакцию населения и даже драки. Особое раздражение вызывают водители общественного транспорта, которые ради совершения намазов останавливают поездку.

Иван Шилов ИА Регнум

Здесь стоит отметить, что намаз (или по-арабски «салат») хоть и переводится как «молитва», на самом деле является богослужением. Аналогом христианской молитвы в исламе выступает «дуа» — обращение верующего к Аллаху, которое необязательно произносится вслух и не требует особой подготовки или четкого временного интервала.

Намаз же является комплексом действий, в которые помимо собственно молитвы входят, например, цитирование Корана и поклоны. Если проводить параллель с православной традицией, то это скорее похоже на молебен или публичную проповедь. То есть богослужение.

Согласно российскому законодательству, осуществление религиозной деятельности в публичных местах должно быть согласовано с органами власти. Православные верующие могут без проблем остановиться около памятника Кириллу и Мефодию, перекреститься и помолиться, однако если они решат отслужить там молебен, то им потребуется разрешение.

Аналогично нельзя просто так провести крестный ход, даже если в нем будет участвовать один человек. Тоже самое относится и к мусульманам.

Здесь стоит отметить, что намаз на улицах вполне легален, если о нем заранее информируют соответствующие органы муниципальной и исполнительной власти. Дважды в год мы можем видеть, как около московских мечетей молятся тысячи верующих, для которых даже перекрывают дороги. Так что проблема здесь не в намазе, а в соблюдении элементарных правил и уважении к окружающим.

Как известно, мусульмане в зависимости от религиозного направления и личного благочестия совершают богослужения от трех до шести раз в день. Время совершения намазов привязано к восходу солнца и потому постоянно меняется.

При этом многие профессии не позволяют соблюдать график намазов — военнослужащие не могут оставить свой пост, врачи — бросить операции, пилоты самолетов — прервать свой полет. Во время намазов в мусульманских странах не прерываются ни движение общественного транспорта, ни лекции в вузах, ни работа полиции.

Например, самолеты арабских компаний не оборудованы комнатами для намаза, в то время как полет может длиться до 20 часов. То есть исламская религия делает существенные послабления для путешествующих, и даже минимально образованные мусульмане об этом знают. Многие богословы дозволяют совершать намаз, даже не вставая с сидения, если так сложились обстоятельства.

Также широко распространена практика переноса намаза (аль-джам’у) — когда нет возможности сделать намаз вовремя, он совершается позже несколько раз подряд.

Но при этом муфтий Москвы по версии ДУМ РФ Ильдар Аляутдинов предлагает открывать молельные комнаты в метрополитене, где длительность поездки не превышает полутора часов.

Как было указано выше, скандалы вызывают намазы в неожиданных местах, которые могут просто мешать другим людям. Богослужения и проповеди на оживленных трассах, платформах метрополитена, детских площадках вызывают обоснованные вопросы. Еще более сомнительными выглядят намазы в православных храмах, что выглядит уже как сознательная провокация.

Таким образом, вызывающие скандалы публичные намазы проводят лишь два вида мусульман — полные невежды и профессиональные провокаторы. Во втором случае «богобоязненного молитвенника» обычно сопровождает «братская поддержка», которая немедленно фиксирует скандал на камеры и распространяет полученные материалы как доказательство исламофобии.

Какой должна быть реакция в таких случаях неравнодушных граждан? Если имеется острое желание разнообразить свой день, то стоит передать изложенные в этой колонке аргументы совершающему намаз в неподходящем месте в расчете на его малую образованность и слабое понимание своей религии.

В противном случае, то есть при явной провокации, стоит обращаться в полицию и прилагать соответствующее видео.