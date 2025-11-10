Мои домочадцы, собравшись на кухне, дружно высказались за новую собаку. Воспользовавшись слабостью их позиции, взял со всех троих сыновей обещание убирать за ней, готовить и гулять. Они охотно согласились на все условия.

Иван Шилов ИА Регнум

Ну что ж… Поглядим, как вы на деле покажете рвение. Забегая вперёд, скажу: филькина грамота все эти обещания без нотариально заверенной бумаги.

Тут же и объявление на «Авито» подоспело. Отдаются в дар щенки овчарки. И адрес. Почему в дар, узнали быстро. Оказалось, вояки, разместившиеся в одной из пригородных лесопосадок, получили приказ на передислокацию. А у их овчарки десять месячных щенков. Нужно срочно избавиться, потому как переезд с детьми, пусть даже собачьими — ещё то приключение.

Забив в навигатор указанный адрес, на следующий день выдвинулись. Точка привела на одну из окраин Таврово. На последней улице дорога просто закончилась. Тупик! Дальше только посадка.

Я набрал номер, к счастью, связь была. Минут через десять из леска показалось несколько солдатиков, с собачками на руках.

Добравшись до нас, они выпустили щенков на бетонку. Кобельки, а это были все кобельки, пять штук, беспомощно поскуливая, ползали кругами. Все чёрного цвета, одного роста.

На вопрос, а папа тоже овчар, парень, который сидел на корточках, опустил глаза, а второй, нависавший над ним, уверенно подтвердил. Мне уже тогда эта диспозиция показалась подозрительной.

Жена почмокала призывно, и от группы отделился один. Поковыляв, он лизнул её в палец. Ну всё, выбор сделан.

Забрав собачку, сунул небольшую денежку в руку первого солдатика, с чем и распрощались.

Назвали щенка с моей подачи Геком, Гектором. Сегодня это здоровый собакен, внешностью — почти овчарка, только уши висячие — привет папе.

Помидоры и мёд

Она садилась в машину долго, закидывая сначала одну ногу, потом другую, помогая руками. Маленькая, толстая женщина в цветастом халате. Рядом сновал тоже маленький, шустрый, худой мужичонка. Закинув в багажник два пустых ящика и весы, он плюхнулся на переднее сиденье.

По дороге она набрала номер:

— Мы минут через пять будем. Да, ящики есть. Нет, не надо помогать, у меня муж с собой. Он сам справится.

Именно так и сказала: «У меня муж с собой». Мысленно хмыкнул. Пожалуй, если судить по габаритам, точно этот муж с собой. Нечто вроде сумочки на боку.

Поездка туда и обратно. Остановились у подъезда. Он выскочил, чуть ли не прыжком, она с трудом выбралась. Забрав ящики и весы, оба исчезли в подъезде.

«Яндекс» глючил, никак не желая ставиться на платное ожидание. На все мои старания отвечал, что я ещё не закончил движение. Грешим на глушилки. В нашем городе, который каждый день под обстрелами, неудивительно.

Вышли минут через десять. Мужичок тащил два ящика с помидорами и весы. Помидоры явно домашние, крупные, мясистые.

Уселись с той же скоростью. Довольные, обсуждали, как удачно купили помидоры. Всего по шестьдесят рублей кило, при этом домашние. Где ещё за такую цену купишь? Повезло.

Ко мне обратилась женщина:

— Товарищ водитель, а вы бы не могли заехать по одному адресу, тут неподалёку. Мы там мёд заберём.

Я взял паузу, может, догадается, что нужно добавить. Догадалась:

— Мы доплатим.

Другое дело:

— Хорошо, заедем.

Она назвала номер дома на Садовой. Дом я знал, почти по пути.

— Это мы ребятам берём. Они в Муроме служат. Я им хреновину закрываю. Так им понравилась! Я уже девяносто литров накрутила, и ещё вот, сколько получится, сделаю. А это ох как непросто. Ты этот хрен почисти гору целую! Наплачешься. Они нам за него уже нормально денег перевели. Сами посчитали сколько — и перевели.

А до этого мы им сала отправили. Ящик сбили, засолили, заложили. И получилось не очень дорого. На рынке к нему не подступишься. Так мы в селе, недалеко здесь, две полутушки купили. С девчонками из столовой договорились, они мясо забрали, а сало мы забрали. Так получилось меньше, чем по двести за кило. И нам приятно, и ребятам недорого. Так, парень один рассказывал, моя хреновина да с салом, народ за обе щёки уминал.

— А как вы на этих ребят вышли? Знакомые, или они сами как-то?

— У меня племянник там.

Подъехали к дому. Мужик моторчиком забурился в подъезд, она осталась на лавочке перед крыльцом, пересчитывая тысячные купюры.

Выскочили вдвоём, он и молодая миловидная женщина в халате. У обоих в руках по две трёхлитровые банки с мёдом. Я выбрался из салона открыть дверцу. Банки заняли место под ногами, а они снова исчезли в распахнутом подъезде. Я поинтересовался у пассажирки, что это за мёд?

— Купили. Недорого совсем. Ребята тоже заказали. А у них вроде пасека.

Парочка принесла ещё четыре банки. А не прикупить ли и мне недорого мёда?

Пока они устанавливали, успел спросить барышню, почём она продаёт, и найдётся ли для меня баночка.

— По тысяче, оптом потому что, ну и вам могу так же продать.

— Одну возьму.

— Сейчас принесу.

Последняя ходка, десять банок мёда в салоне и моя здесь же. На всякий случай записал номерок барышни, может, ещё медку прикупить понадобится. Снова уселись.

По дороге женщина рассказывала, как там ребяткам тяжело и опасно. Как им хочется вкусненького, а там ничего такого не найдёшь. Вот она и старается. Конечно, они платят. Бесплатно она бы не смогла, зарплата совсем небольшая в столовой… А так домашнее, да с душой сделанное. Где на войне домашнее-то найдёшь?

У дома мужик чуть ли не бегом выгрузился. Она протянула мне деньги.

— Сколько вам доплатить?

— Да не надо ничего. Я же и сам медком обзавёлся.

— Ну, спасибо. Всего вам самого хорошего!

— И вам всего самого хорошего!

Потом дома я проверил мёд. Знаю один способ. В тарелку капаешь немножко, заливаешь чуть водой. И воду раскачиваешь. Если продукт настоящий, то на нём выступит схема сот. Ну, такие шестиугольные формочки.

На этом выступили. Значит, ребятам на фронт настоящий мёд отправится, без примесей. Как и нам.

Пыль в глаза

Мужики, под сорок. Выпившие, радостные, уселись назад. Один приглушил телефон, у него там музыка. Что-то из шансона, с женским голосом.

У меня звучал русский рок, а он у нас в основном мелодичный. Я тоже убавил звук.

Тот, что с телефоном, наклонился ко мне:

— Слышь, командир, ты на нашу дебильную музыку внимания не обращай.

Ну вот вообще не хочется слушать их песенки!

— А вы тогда не обращайте внимания на мою дебильную, — и сделал погромче.

Оба засмеялись, тот, что с телефоном, так даже захохотал. Не знаю, чего смешного?

У нас остановка по пути:

— Включай платное ожидание. Мы тут девушку заберём. Должна подойти.

— Уже включил.

Снова заулыбались.

Я заглянул в новости, минуты тикали. Через десяток из подъезда выпорхнула барышня примерно их возраста.

— Спасибо, шеф, что подождал.

— Да не за что.

— А можете поторопиться немного? Нас там, в ресторане, уже ждут.

— Могу попробовать, конечно…

— Я заплачу. Я вам сто пятьдесят рублей чаевых переведу.

— Ничего не имею против.

Я поднажал. По дороге раза два проскочил на жёлтый. Позади болтали, смеялись. Второй попутчик выдал установку:

— Слышь, Димон, сто пятьдесят, пожалуй, мало будет. Двести ему кинь.

— Сейчас сделаем, — отозвался второй.

— Какой ты щедрый! — похвалила его девушка.

— А то…

Выбирались из машины довольные и почти счастливые. Тот, кто обещал чаевые, крепко жал мне руку и благодарил. Его спутники тоже махали ладонями.

Только отъехал, как в трубке пикнуло уведомление. Заглянул.

Двадцать пять рублей чаевых.

Ну вот тебе и щедрый! Что ж… Пыль в глаза пускать — это тоже талант.