Уже не первый год простые россияне, читая очередную новость про уровень зарплат курьеров, начинают предаваться искушению: а не бросить ли свою работу и уйти в доставку? Прощайте, душный офис, пыльная стройка или привычный университет — пора попытать счастье в новом деле! Тем более что дело это не требует наличия образования, а только умения водить машину или велосипед. Вариант с пешей доставкой как самой низкооплачиваемой отсекаем.

Иван Шилов ИА Регнум

Вот и исследовательский центр портала SuperJob словно говорит нам то же самое: спрос на курьеров растет, в Москве доставщик в месяц может заработать до 300 тыс. рублей, в Петербурге — 250 тыс. рублей, а в Екатеринбурге — 220 тыс. Денежная планка почти как в IT-сфере при контрасте навыков, знаний и компетенций.

Средний уровень зарплаты таких курьеров, впрочем, ниже почти в два раза: для трудящихся в Москве он составляет 135 тыс. рублей, в Петербурге — 110 тыс. рублей, в Екатеринбурге — 100 тыс. Но если не есть и не спать, то заработать-то можно!

Впрочем, опубликованные совсем недавно данные по заработкам курьеров в России оказались холодным душем для размечтавшихся: средний ежемесячный доход от курьерских услуг по России составляет 48 354 рубля. Понятно, что в Москве это значение будет выше, но каких-то космических сумм все равно не наблюдается.

Конечно, если сильно стараться, то можно заработать много. Любопытными журналистами опубликовано множество историй таких охотников за кэшем, которые ради заветных 20 тыс. рублей в день работают по 16 часов в сутки, обходятся без выходных. Ну и суровые погодные условия никто не отменял.

Почитаешь такие интервью и задумываешься: а может, офисным белым воротничком, инженером или научным сотрудником быть не так уж и плохо?

Во всяком случае это деятельность, которая для нас более привычна, чего не скажешь о курьерской доставке, физически более тяжелой, особенно для представителей умственного труда.

Но курьерская отрасль, начавшая интенсивно разбухать в коронавирусные 2020–2021 годы, порождает множество социальных проблем. Помимо вытягивания кадров из более интеллектуальных сфер, сюда следует отнести утечку мигрантов из прочих секторов, где потребность в них носит более объективный характер.

Например, из строительства, ведущие флагманы которого ежегодно декламируют необходимость завоза иностранной рабочей силы. Проблема только в том, что эта самая «рабочая сила», проработав на тяжелой работе по возведению многочисленных «человейников» несколько месяцев, меняет деятельность более легкую и прибыльную — уходит в курьеры. Согласно свежим данным Центра анализа миграционных тенденций (ЦАМТ), каждый четвертый курьер в России — мигрант.

В Москве вообще 75–80% курьеров по доставке еды являются иностранцами. И эти люди стараются оформиться самозанятыми, тем самым увеличивая свои доходы. В минусе реальный сектор, ЖКХ и опять то же строительство, испытывающие кадровый дефицит в условиях, казалось бы, довольно мощного миграционного притока в страну.

И если курьерская деятельность в логистике маркетплейсов выглядит хотя бы отчасти экономически оправданной, так как количество пунктов выдачи заказов растет в астрономической прогрессии, то доставка еды не приносит практически компаниям-гигантам никакой прибыли и дотируется из других сервисов. Наглядно: в 2024 году компания «Яндекс» отчиталась об убытках сервисов «Еда», «Лавка» и «Доставка» в 6 млрд рублей. И, разумеется, в определенный момент этот экономический пузырь лопнет.

И произойдет это по очень простой причине: из-за роботизации. Если вы хотя бы раз гуляли по центру Москвы, то, скорее всего, сталкивались с такими маленькими квадратными роботами-курьерами. Они между прочим снижают не только экономические издержки, но и социальные: вряд ли робот на колесиках способен умышленно совершить преступление; от него никто не требует интеграции в общество.

Их эксплуатация обходится значительно дешевле труда людей: робот-ровер способен пройти на одном заряде около 70 км, а замена батареи производится просто и быстро. Технический прогресс не стоит на месте, и роботы-доставщики дешевеют с каждым годом, становясь все более коммерчески привлекательными. Вот вам и предпосылка для новой революции в отдельно взятой отрасли!

Экономическая целесообразность со временем неизбежно возьмет верх. Как это уже происходит в сфере IT, куда в последнее время стали стекаться избыточные трудовые ресурсы. Но в данном случае масштабные увольнения являются скорее результатом налаживания баланса спроса и предложения, чем некоторым технологически детерминированным этапом развития отрасли.

IT-специалисты нужны сейчас и будут нужны в дальнейшем, но в численно разумных пределах. Рывок IT-сферы отстал от рывка ринувшихся в неё кандидатов, что и приводит сейчас к сокращениям.

Скорее всего, то же произойдёт и со сферой доставки. Брендированные сумки-коробы желтого и зеленого цвета, которые везут мужчины на велосипеде, через несколько лет будут вспоминаться нами как примета далекого прошлого. Наступит новая «нормальность», и обыденными станут путающиеся под ногами квадратные металлические доставщики на колесиках или дроны-курьеры, которые уже летают в небе Нижнего Новгорода.

И тогда порывы бросить свою работу, нацепить фирменную куртку и поехать развозить заказы многие будут вспоминать как досадное помешательство, порожденное рыночной конъюнктурой.