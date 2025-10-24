Каждый год всероссийское празднование Хеллоуина сопровождается ожесточенными спорами. Одни упирают на то, что это чуждый нам праздник с антихристианскими корнями. Другие говорят: не накручивайте, дайте людям нормально повеселиться, вас никто не заставляет отмечать.

Иван Шилов ИА Регнум

Хеллоуин-2025 ещё не начался, а жители Хакасии уже шокированы декорациями детской зоны в абаканском ТЦ: мешком для трупов, расчлененными телами и связанным игрушечным медведем. Вот что написала в своем блоге местная жительница Екатерина Кузьмина:

«Я несказанно рада, что тема ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в нашей стране с недавних пор взята под контроль. Общество и власть смогли сказать «нет» тому, что разрушает наши устои. И я очень жду, когда тематика откровенной бесовщины, прикрытой «праздником», также будет детерминирована.

Одно дело — сказки, где зло обличается, где оно уродливо и понятно и где оно используется, чтобы научить детей бороться с ним и отличать его от добра. Совсем другое — когда в детском центре зло эстетизируют: делают ярким, сочным, привлекательным и выставляют как развлечение».

На возмущение жителей администрация торгового центра ответила в стиле: «А что такого?»

«Мы для себя приняли, что Хеллоуин — это тот праздник, который полюбился в том числе жителям нашей страны и нашего региона. И мы, конечно же, не можем лишать всех жителей такого праздника.

А если кому-то не очень нравится, то они могут в эти недели не посещать торговый центр», — заявила Daily Storm директор ТРЦ «Софи-парк» Софья Григорьева.

Возмущение жителей Хакасии можно понять, праздники — это часть национального культурного кода, который определяет менталитет и душу нации. Ведь за внешней оберткой Хеллоуина скрываются чуждые нам темные смыслы.

Каждый год задаю один и тот же вопрос: почему мы отмечаем этот праздник игры со смертью?

Ведь господствующая религия в нашей стране — православие. Вера, в центре которой стоят Свет и Радость. В отличие от католиков, которые больше концентрируются на земных страданиях Спасителя, православные христиане отмечают радость его Воскресения, попрание смерти Вечной Жизнью.

В центре Хеллоуина стоит смерть. Этот праздник вырос из кельтского Самайна — языческой мистерии, когда, по поверьям древних кельтов, духи усопших возвращаются в наш мир, а границы между мирами стираются ровно на одну ночь.

Справедливости ради, на Западе Хеллоуин всё-таки попытались привязать к христианству, став отмечать его как ночь накануне католического Дня всех святых. Но со временем отбросили сакральную суть, оставив игрища и хороводы вокруг смерти, сделав Хеллоуин частью своей массовой культуры. Посмотрите на американские фильмы, где Хеллоуин стал не просто праздником, а целым жанром — кровавым, агрессивным, циничным.

В таком виде Хеллоуин и пришел в Россию, став комической версией страха смерти, упакованной в маркетинг. Торговые сети не случайно так любят этот праздник: он идеален для потребления. Купи костюм, маску, сладости, реквизит, оформи «инфернальную» витрину, возьми товар с «адскими скидками» — и вот ты уже «в тренде»!

И тут возникает вопрос: а зачем нам часть чужой культуры, которая вступает в конфликт с нашим менталитетом и ценностями? Ведь в России у этого праздника просто нет корней и почвы под ногами — мы как будто играем в чужую игру, не понимая правил.

А когда человек надевает чужую маску, он перестаёт быть собой.

Отсюда мешки для трупов в ТЦ Абакана, что выглядит крайне кощунственно в России, которая сталкивалась и сталкивается с исламистским и украинским терроризмом. В стране, где всамделишная реальная смерть гуляет по полям Новороссии.

В это же время бойцы Армии России, каждый день смотрящие в лицо смерти, празднуют Вечную Жизнь, воздвигая мозолистыми руками в черной пороховой гари кресты в освобожденных городах и поселках, дабы Его свет освещал их путь.

В последнее время мы часто говорим о культурной идентичности, о «русском мире», о традициях. Но упорно продолжаем отмечать чуждые нам праздники, с символикой прямо противоположной нашим собственным ценностям и традициям.

Спокойно надеваем рога и клыки, красим детей под зомби и идем праздновать «ночь всех ужасов». И ведь это делается без злого умысла — просто «так все делают». Но именно в этом и кроется беда: зло редко приходит под видом зла. Оно приходит под видом моды и безобидного развлечения.

У нас есть свои прекрасные светлые праздники: Пасха, Рождество, Троица. Осенью мы отмечаем Покров, но выходит ли его празднование за пределы православных приходов в торговые сети, на улицы, в развлекательные центры? К сожалению, пока нет.

Когда же мы заменяем нашу собственную культуру чужой символикой, мы словно говорим самим себе: «Нам неинтересно быть собой».

И тогда уже неважно, ты нарядился ведьмой или супергероем — ты всё равно в чужой пьесе. Паяц, чья роль прописана чужой рукой и черными чернилами.

Я не призываю к запретам.

Запрещать масскульт бессмысленно. Хеллоуин пока что не исчезнет из торговых центров. Но я призываю вспомнить, кто мы.

Мы — народ, который раньше праздновал радость светлого Воскресения, а не пляску потусторонних теней. У нас есть собственная великая культура, в которой смерть не шутка, а преодолённая трагедия.

Если мы хотим веселиться — давайте устраивать праздники добра, красоты, света и милосердия. Пусть дети наряжаются в ангелов, святых, сказочных добрых героев русских народных сказок, пусть учатся отличать свет от мрака. Ведь задача нашей культуры — вести народ к Свету, выводя из тьмы. А не наоборот.