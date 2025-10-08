Фетва против Конституции: как ДУМ РФ проводит сегрегацию мусульман
Фетва одиозного Духовного управления мусульман России — о том, что курьер-мусульманин не должен доставлять алкоголь, табак или свинину — на первый взгляд кажется мелочью. Ну подумаешь, частное мнение исламского духовенства не самого популярного муфтията нашей страны, кому какое дело?
Но не всё так просто. Это не про хамон и не про вино. Это про то, кто в России является законом: Конституция или фетва улемов.
Светское государство — не богословская кафедра
Россия — светская страна. Это записано не где-то в подвале Конституции, а в её преамбуле. Государство у нас не делегирует полномочия управления страной и ее народом духовным структурам.
Самая многочисленная конфессия России — православное христианство. Иерархи Русской православной церкви могут делать заявления по мирским и политическим проблемам, но они не заставляют всю страну жить точно так, как написано в Библии. Они несут ценности христианства проповедью Слова Божия, а не принуждением или запретом.
Христианин-мирянин соблюдает светские законы российского государства, а если он не желает жить по мирскому законодательству, то стрижется в монахи и уходит в монастырь или скит, а не навязывает свои правила окружающим.
Курьер — не богослов. Он работает не по Корану, не по Торе и не по канону. Он работает по Трудовому кодексу РФ и правилам своего работодателя. Подписал договор — значит, доставляй то, что заказал клиент, если это не запрещено законом.
Отказ работать под предлогом веры — это не проявление духовности, а банальное нарушение договора. Никакая фетва не делает саботаж благочестивым поступком. Более того, курьер, отказывающийся везти ту или иную продукцию под религиозным предлогом, просто плохо выполняет свою работу.
А если у нас курьеры-христиане откажутся везти халяльную и кошерную еду, а курьеры-буддисты и индуисты — стейки из говядины? Все, курьерскую доставку можно будет закрывать как сервис.
Закон один для всех. Если человеку не хочется везти сало или алкоголь — никто не заставляет идти работать курьером. В стране хватает профессий, где религиозная совесть не пересекается с трудовыми обязанностями.
Но нельзя подписывать контракт, получать зарплату и потом диктовать свои правила, прикрываясь фетвой. Хочешь жить по шариату — добро пожаловать туда, где шариат и есть закон. Никто не держит.
Давайте честно скажем, большая часть курьеров-мусульман — мигранты из Средней Азии. И если ты хочешь работать по шариатским нормам, а не про Трудовому кодексу РФ, может быть, тебе лучше поехать жить и работать к талибам в Афганистан? Или там курьерская служба тоже запрещена по нормам шариата? И работы нет, и уровень жизни ниже? Ну так ты выбирай, милок, тебе шашечки или ехать.
Очевидно, что фетва ДУМ обращена именно к мигрантам, симпатизирующим радикальному исламу. Ведь по численности прихожан ДУМ РФ находится всего на пятом месте среди российских муфтиятов. Почти не имея влияния в умме коренных мусульман России, ДУМ РФ видит приращение своей паствы в мигрантах, апеллируя своими провокационными заявлениями к наиболее радикальной и темной их части.
Опасность двойных стандартов
Сегодня — «не вози алкоголь». Завтра — «не подчиняйся неверному начальнику». Послезавтра — «не работай с женщинами». По вечерам после работы — шариатский патруль, измеряющий длину юбки и атакующий собачников, потому что собака — нечистое животное для радикального исламиста.
Так шаг за шагом создаётся параллельная система норм, где фетва важнее Конституции. Шариат выше законов Российской Федерации. Это уже не богословие, а претензия на власть. Государство не может позволить существование двух правовых пространств — светского и религиозного. Потому что там, где закон перестаёт быть единым, страна тоже перестаёт быть единой.
Самое неприятное, что такие инициативы бьют не по «неверным», а по коренным мусульманским народам России. Миллионы людей спокойно живут, работают, служат, платят налоги и уважают закон. Но теперь на них снова смотрят с подозрением — мол, все одинаковые, все по фетвам и шариату живут. И хотят заставить нас жить так же.
Люди, не разбирающиеся в тонкостях ислама и духовных управлениях российской уммы, начинают ассоциировать всех мусульман с хайпожорами и провокаторами из ДУМ, которые постоянно шумят в медийном поле с провокационными заявлениями, расшатывая межконфессиональное согласие в нашей стране.
Государство должно твердо пресекать выходки исламистов. Тут не нужны дипломатические формулировки. Если религиозная организация начинает подменять собой закон — это угроза конституционному строю. Без всяких «но».
Можно уважать чужую веру и при этом не позволять ей становиться законом. Это и есть формула, на которой строится межконфессиональное согласие в России: последователям всех мировых религий мы гарантируем свободное вероисповедание до тех пор, пока они не нарушают законов РФ.
Молись в мечети, но не делай политическую акцию из публичного намаза посреди дороги. Отмечай Курбан-байрам, но не режь барана на детской площадке. Будь правоверным мусульманином, но работай по ТК РФ, а не по улемским фетвам.
Россия — не поле для экспериментов политического ислама
Сегодня речь идёт не о том, кто что перевозит. Речь идёт о суверенитете государства. Или мы живём по законам России, или спрашиваем разрешения у духовных управлений. Третьего не дано.
Россия — страна свободных людей, равных перед законом. И если кто-то считает, что его вера освобождает от обязанностей гражданина, — значит, он путает веру с политикой. А политика, замаскированная под богословие, всегда кончается плохо. Для всех.
Предельно четко эту выходку ДУМ прокомментировал советник президента РФ, глава СПЧ Валерий Фадеев: «Это решение противоречит как минимум пяти статьям российской Конституции:
🟣Во-первых, ст. 14 Конституции РФ закрепляет принцип светского государства — это означает, в частности, что религиозные организации не вправе брать на себя функции органов публичной власти. Заключение ДУМ РФ направлено фактически на регулирование трудовых и гражданско-правовых отношений, это является исключительной компетенцией федеральных органов законодательной власти.
🟣Во-вторых, ст. 8 Конституции РФ закрепляет принцип единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг. Заключение ДУМ РФ создает искусственные барьеры для такого перемещения, нарушая указанный принцип.
🟣В-третьих, ст. 37 Конституции РФ гарантирует свободу труда всем гражданам, достигшим соответствующего возраста. Она реализуется через право граждан свободно выбирать труд, на который они соглашаются. У нас есть перечень профессий с вредными и опасными условиями труда, на которых не могут работать женщины и дети, но это допустимая, так называемая позитивная дискриминация.
🟣В-четвертых, речь идет о безосновательном ограничении свободы труда по признаку религиозной принадлежности, что запрещено ст. 19 Конституции РФ.
🟣В-пятых, это решение направлено на разжигание религиозной розни, что прямо запрещено ст. 29 Конституции РФ. Реализация заключения ДУМ РФ приведет к тому, что курьеры-мусульмане будут противопоставлять себя всем остальным и соответствующим образом дифференцировать своих клиентов».
Подведем итог. Действия ДУМ РФ — это не про веру, это про политику. Это попытка сегрегировать мусульман от граждан России иной веры. Иными словами, это обыкновенный фашизм.