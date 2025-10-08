Фетва одиозного Духовного управления мусульман России — о том, что курьер-мусульманин не должен доставлять алкоголь, табак или свинину — на первый взгляд кажется мелочью. Ну подумаешь, частное мнение исламского духовенства не самого популярного муфтията нашей страны, кому какое дело?

Иван Шилов ИА Регнум

Но не всё так просто. Это не про хамон и не про вино. Это про то, кто в России является законом: Конституция или фетва улемов.

Светское государство — не богословская кафедра

Россия — светская страна. Это записано не где-то в подвале Конституции, а в её преамбуле. Государство у нас не делегирует полномочия управления страной и ее народом духовным структурам.

Самая многочисленная конфессия России — православное христианство. Иерархи Русской православной церкви могут делать заявления по мирским и политическим проблемам, но они не заставляют всю страну жить точно так, как написано в Библии. Они несут ценности христианства проповедью Слова Божия, а не принуждением или запретом.

Христианин-мирянин соблюдает светские законы российского государства, а если он не желает жить по мирскому законодательству, то стрижется в монахи и уходит в монастырь или скит, а не навязывает свои правила окружающим.

Курьер — не богослов. Он работает не по Корану, не по Торе и не по канону. Он работает по Трудовому кодексу РФ и правилам своего работодателя. Подписал договор — значит, доставляй то, что заказал клиент, если это не запрещено законом.

Отказ работать под предлогом веры — это не проявление духовности, а банальное нарушение договора. Никакая фетва не делает саботаж благочестивым поступком. Более того, курьер, отказывающийся везти ту или иную продукцию под религиозным предлогом, просто плохо выполняет свою работу.

А если у нас курьеры-христиане откажутся везти халяльную и кошерную еду, а курьеры-буддисты и индуисты — стейки из говядины? Все, курьерскую доставку можно будет закрывать как сервис.

Закон один для всех. Если человеку не хочется везти сало или алкоголь — никто не заставляет идти работать курьером. В стране хватает профессий, где религиозная совесть не пересекается с трудовыми обязанностями.

Но нельзя подписывать контракт, получать зарплату и потом диктовать свои правила, прикрываясь фетвой. Хочешь жить по шариату — добро пожаловать туда, где шариат и есть закон. Никто не держит.

Давайте честно скажем, большая часть курьеров-мусульман — мигранты из Средней Азии. И если ты хочешь работать по шариатским нормам, а не про Трудовому кодексу РФ, может быть, тебе лучше поехать жить и работать к талибам в Афганистан? Или там курьерская служба тоже запрещена по нормам шариата? И работы нет, и уровень жизни ниже? Ну так ты выбирай, милок, тебе шашечки или ехать.

Очевидно, что фетва ДУМ обращена именно к мигрантам, симпатизирующим радикальному исламу. Ведь по численности прихожан ДУМ РФ находится всего на пятом месте среди российских муфтиятов. Почти не имея влияния в умме коренных мусульман России, ДУМ РФ видит приращение своей паствы в мигрантах, апеллируя своими провокационными заявлениями к наиболее радикальной и темной их части.

Опасность двойных стандартов

Сегодня — «не вози алкоголь». Завтра — «не подчиняйся неверному начальнику». Послезавтра — «не работай с женщинами». По вечерам после работы — шариатский патруль, измеряющий длину юбки и атакующий собачников, потому что собака — нечистое животное для радикального исламиста.

Так шаг за шагом создаётся параллельная система норм, где фетва важнее Конституции. Шариат выше законов Российской Федерации. Это уже не богословие, а претензия на власть. Государство не может позволить существование двух правовых пространств — светского и религиозного. Потому что там, где закон перестаёт быть единым, страна тоже перестаёт быть единой.

Самое неприятное, что такие инициативы бьют не по «неверным», а по коренным мусульманским народам России. Миллионы людей спокойно живут, работают, служат, платят налоги и уважают закон. Но теперь на них снова смотрят с подозрением — мол, все одинаковые, все по фетвам и шариату живут. И хотят заставить нас жить так же.

Люди, не разбирающиеся в тонкостях ислама и духовных управлениях российской уммы, начинают ассоциировать всех мусульман с хайпожорами и провокаторами из ДУМ, которые постоянно шумят в медийном поле с провокационными заявлениями, расшатывая межконфессиональное согласие в нашей стране.

Государство должно твердо пресекать выходки исламистов. Тут не нужны дипломатические формулировки. Если религиозная организация начинает подменять собой закон — это угроза конституционному строю. Без всяких «но».

Можно уважать чужую веру и при этом не позволять ей становиться законом. Это и есть формула, на которой строится межконфессиональное согласие в России: последователям всех мировых религий мы гарантируем свободное вероисповедание до тех пор, пока они не нарушают законов РФ.

Молись в мечети, но не делай политическую акцию из публичного намаза посреди дороги. Отмечай Курбан-байрам, но не режь барана на детской площадке. Будь правоверным мусульманином, но работай по ТК РФ, а не по улемским фетвам.

Россия — не поле для экспериментов политического ислама

Сегодня речь идёт не о том, кто что перевозит. Речь идёт о суверенитете государства. Или мы живём по законам России, или спрашиваем разрешения у духовных управлений. Третьего не дано.

Россия — страна свободных людей, равных перед законом. И если кто-то считает, что его вера освобождает от обязанностей гражданина, — значит, он путает веру с политикой. А политика, замаскированная под богословие, всегда кончается плохо. Для всех.

Предельно четко эту выходку ДУМ прокомментировал советник президента РФ, глава СПЧ Валерий Фадеев: «Это решение противоречит как минимум пяти статьям российской Конституции:

🟣Во-первых, ст. 14 Конституции РФ закрепляет принцип светского государства — это означает, в частности, что религиозные организации не вправе брать на себя функции органов публичной власти. Заключение ДУМ РФ направлено фактически на регулирование трудовых и гражданско-правовых отношений, это является исключительной компетенцией федеральных органов законодательной власти.

🟣Во-вторых, ст. 8 Конституции РФ закрепляет принцип единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг. Заключение ДУМ РФ создает искусственные барьеры для такого перемещения, нарушая указанный принцип.

🟣В-третьих, ст. 37 Конституции РФ гарантирует свободу труда всем гражданам, достигшим соответствующего возраста. Она реализуется через право граждан свободно выбирать труд, на который они соглашаются. У нас есть перечень профессий с вредными и опасными условиями труда, на которых не могут работать женщины и дети, но это допустимая, так называемая позитивная дискриминация.

🟣В-четвертых, речь идет о безосновательном ограничении свободы труда по признаку религиозной принадлежности, что запрещено ст. 19 Конституции РФ.

🟣В-пятых, это решение направлено на разжигание религиозной розни, что прямо запрещено ст. 29 Конституции РФ. Реализация заключения ДУМ РФ приведет к тому, что курьеры-мусульмане будут противопоставлять себя всем остальным и соответствующим образом дифференцировать своих клиентов».

Подведем итог. Действия ДУМ РФ — это не про веру, это про политику. Это попытка сегрегировать мусульман от граждан России иной веры. Иными словами, это обыкновенный фашизм.