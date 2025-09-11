Правый политик, сторонник MAGA Чарли Кирк был убит во время своего выступления перед студентами в штате Юта. Убит жестоко и профессионально: выстрелом в шею. В качестве подозреваемого был задержан сторонник Демократической партии Майкл Маллинсон, но позже выяснилось, что он не причастен. Стрелок скрылся с места и до сих пор не найден.

Иван Шилов ИА Регнум

Винтовка, из которой был застрелен Чарли Кирк, была заряжена патронами с гравировкой, связанной с трансгендерной* и антифашистской идеологией, — сообщил The Wall Street Journal.

Это убийство шокировало не только американцев, но и многих людей по всему миру. Ещё сильнее удивила реакция — соцсети TikTok и X моментально заполнились восторженными постами леволибералов, которые празднуют убийство своего политического оппонента.

Показательна и реакция Демократической партии. В Конгрессе, когда республиканцы предложили почтить память Кирка молитвой, демократы устроили откровенную клоунаду с криками «нет». Их ручные СМИ, например канал MSNBC, уже сделали крайне циничное заявление о том, что в Кирка попала шальная пуля его сторонника, который от радости стрелял в воздух.

К торжеству «демократов» примкнули и украинцы: они припомнили заявления убитого политика о необходимости мира, а также слова о Зеленском, который ведёт свой народ на убой. Хотя многие комментаторы просто радовались кровавому шоу.

Но почему западные леволибералы, неомарксисты и трансегендеры* поют общим хором вместе с ультраправыми бандеровцами? Ведь казалось бы, их идеологии — противоположны?

Дело в том, что то глумящаяся над смертью левая американская молодежь, российская либеральная оппозиция и политические украинцы — все они «вышли из шинели» Демпартии и активно ею поддерживаются ещё с 90-х годов. Когда фонды USAID перестали бороться с социализмом и сосредоточились на угнетаемых меньшинствах.

Тогда же и выяснилось, что большинство граждан являются «угнетателями» — потому что белые, цисгендерные, верующие, работающие и так далее. Словом — привилегированные, которых нужно всячески ненавидеть и порицать.

Неомарксисты, заправляющие в демпартии, делят всех людей в мире на «жертв угнетения» и «угнетателей», где первые всегда правы и им позволены любые действия, а вторые — вообще не вполне люди, с которыми разрешается делать всё, что угодно.

Эта же логика внушалась гражданам бывшей УССР, абсолютное большинство которых разговаривали по-русски и желали быть вместе с Россией. Они и были привилегированным большинством, а бандеровцы — ущемляемым меньшинством, которое при организационной и финансовой поддержке USAID стало активно распространять миф о русских, которые «колонизировали» украинцев.

Через три десятилетия такой пропаганды выросло первое поколение, которое хоть как-то говорило по-украински, ненавидело Россию и было готово к часу Х, который и наступил в 2014-м. Тогда же ненависть к русским, а значит и к самим себе, стала самой настоящей украинской «скрепой».

Здесь можно вспомнить и шутки про «жареных колорадов» после трагедии 2 мая в Одессе, и радость от обстрелов городов Донбасса, и оправдания любых военных преступлений ВСУ. Мораль и сострадание были отменены во имя великой национальной идеи — «сопротивлению угнетению». Не удивительно, что то же самое происходит сейчас и в США, пусть и под другими флагами.

Показательный пример — недавнее убийство в Северной Каролине, когда негр зарезал украинскую беженку Ирину Заруцкую. Выяснилось, что убийца бездомный наркоман и психически больной, — а значит «жертва угнетения». Поэтому демократы стали требовать его простить и помочь, а не наказывать.

В то же время белого полицейского Дерека Шовина, который в мае 2020 года задерживал Джорджа Флойда (погибшего как раз при этом задержании от передозировки наркотиков) призывали чуть ли не линчевать — очевидно, потому что он «угнетатель». Вот и убийство Чарли Кирка было воспринято в той же логике.

Что можно об этом сказать по итогу?

Мне кажется, что для эффективной борьбы с этими идеями нужно больше и чаще говорить о том, что король-то голый, а прогрессистская идеология давно уже отошла от абстрактного гуманизма и превратилась в террор. То есть называть людоедское безумие — людоедским безумием и признавать, что некоторые меньшинства заслуживают угнетения ради того, чтобы человеческая цивилизация могла жить дальше.

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России