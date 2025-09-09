В Екатеринбурге одну из школ города решили сделать специализированной — не официально, но фактически. Нет, не математической или биологической — школа сформирована из детей мигрантов. Тех самых, которые имеют право на обучение, но с недавних пор должны сдавать тест по русскому языку.

Иван Шилов ИА Регнум

Именно плохое знание государственного языка детьми мигрантов часто вызывает недовольство коренного населения — ведь если хотя бы часть класса не очень хорошо говорит по-русски, это, естественно, сказывается на качестве образования всех остальных.

На Урале решили подойти к вопросу кардинально — собрать всех детей мигрантов в одной школе. Ну а что такого? Всем будет лучше — и русским, и мигрантам, ведь они будут учиться отдельно друг от друга.

Но это как раз случай про благие намерения, которые приведут совсем не к желаемому результату. Потому что специальная школа для мигрантов это фактически гетто, изоляция их от местных. И вместо того, чтобы вписываться, адаптироваться к нашему обществу, укладу и традициям, дети будут расти в своей отдельной национальной и религиозной среде.

Ведь речь идет преимущественно о маленьких таджиках, узбеках, киргизах, родители которых живут и работают в России. Но при этом зачастую сохраняют свой собственный уклад — и в семье, и на работе, и в мечети. Стараются жить рядом со своими, покупая квартиры в одних и тех же домах. Так образуются национальные гетто. А теперь им еще и сделали школу, где будут учится только «свои». К чему это приведет?

К тому, что об ассимиляции мигрантов можно будет забыть — они вырастут в России с убеждением, что у них есть право на свой уклад жизни и свои законы. Вместо ослабления влияния диаспор и их постепенной ликвидации мы увидим, как они выходят на новый уровень, прорастают вглубь и вширь.

Районы компактного расселения, школы и детские сады, магазины и спортивные клубы, рестораны и различные сервисы — вся инфраструктура для своих. Так возникают национальные районы, поселения, города, где вытесняется, замещается коренное население.

Одновременно новые граждане России (а многие из мигрантов постепенно получат гражданство) идут работать в школы, поликлиники, силовые структуры, органы власти… И через поколение мы видим полноценное государство в государстве. Не верите?

Посмотрите на Европу, где множество городов и пригородов уже превратились в мусульманские поселения бывших мигрантов. Белые уезжают оттуда, а высокая рождаемость в среде переселенцев ускоряет процесс замещения европейцев. А когда оставшиеся коренные жители пытаются протестовать, требуя уважать национальный уклад, им говорят, что уклад теперь другой, новый, и их христианские праздники раздражают соседей.

Это не страшилки и не пропаганда — это то, что легко просчитывается и прогнозируется. Нужно ли это России? Конечно, нет. Не только потому, что русские и другие коренные народы нашей страны не хотят подобного развития событий, но и потому, что подобное замещение никогда не бывает мирным.

Да, вначале все может идти, что называется, тихо и без шума, но рано или поздно всё взрывается. В России, где сохранение межнационального согласия является важнейшей задачей на все времена, бесконтрольное расселение мигрантов чрезвычайно опасно. Создание гетто, то есть условий для обособленного существования диаспор — это путь к огромным проблемам уже в обозримой перспективе.

Нам необходимо закрывать въезд для семей мигрантов, потому что только так можно сохранить временный статус их пребывания в России. Ну а те, кто уже родился и живет в России, должны учиться в школах вместе с коренными жителями и привыкать жить русским укладом.

Иначе, будучи воспитанными в «школе для своих», они будут уверены в том, что в России для них должна быть и вся прочая отдельная инфраструктура — по шариату, без свинины и харамных развлечений. Ну а потом все, что не вписывается в их представление о прекрасном, нужно будет просто запретить, чтобы не смущало и не напоминало о том, что когда-то здесь был русский мир.