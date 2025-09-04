В России, кажется, появился новый вид жульничества. Назовем его исламошенничество, имея в виду, конечно, не уважаемых традиционных коренных мусульман России, а понаехавших из ближнего зарубежья исламистов.

Иван Шилов ИА Регнум

Вот один яркий пример: в Рязани мужчина подал в суд на «Вкусно и точка» за то, что у него в бургере оказался бекон. Билал Алхесно заказал «Биг спешиал», где свинины нет, но ему по ошибке выдали другой бургер. По словам адвоката, после потребления продукта у его клиента резко ухудшилось самочувствие. Хотя он, унюхав странный запах, открыл бургер и обнаружил бекон, то есть весь съесть не успел. Кроме того, мужчина чувствовал, что он совершил грех, его чувства верующего были донельзя оскорблены.

Свои страдания он оценил в 500 тысяч рублей, которые и пошёл взыскивать с заведения. Но суд не нашел доказательств того, что Билалу умышленно подсунули бекон. Кроме того, сотрудники извинились и предложили замену продукта или возврат средств, от чего мужчина отказался. В итоге потерпевшему присудили компенсацию в тысячу рублей и возмещение стоимости услуг адвоката, на которого он потратил 20 тысяч.

Справедливо насчет бургера с беконом замечает у себя в телеграм-канале Марина Ахмедова: «В Коране говорится, что нет греха на том мусульманине, кто потребляет свинину от голода и не чрезмерствует и не наслаждается. Нет греха и на том, кто потребил ее по незнанию. Ведь Бог — милосерден и прощает. А вот Билал не прощает. В таких случаях истинные мусульмане прекрасно понимают, что не совершили никакого греха, а Всевышний повелел им быть милосердными, то есть принимать чистосердечные извинения в том числе. Но это в том случае, когда они свои религиозные убеждения оценивают дороже 500 тысяч. А так — каковы страдания, такова и компенсация».

Вспомним еще два похожих случая. Недавно русская девушка, перешедшая в радикальный ислам, надела никаб и стала кататься в столичном метро. Когда один из пассажиров сделал ей замечание, конфликт тут же сняли на камеру и посеяли в соцсетях.

А одиозный МАЮМ (Международная ассоциация юристов-мусульман) в лице адвоката Азы Алиевой взяла ваххабитку под защиту и заявила, что подаст на парня в суд и будет требовать компенсацию.

МАЮМ была организована в России адвокатами азербайджанского происхождения и «прославилась» защитой в судах исламистов всех мастей, а также преступников-мигрантов. После шумихи со стороны СМИ и блогеров МАЮМ сдала назад, Аза Алиева поныла, что ее травят, а дело до суда не дошло.

Скорее всего, этот случай в метро был продуманной срежисированной провокацией хайпа ради. Но есть тут и юридический момент — если бы МАЮМ засудили парня за замечание по поводу ношения никаба в общественных местах, это стало бы опасным прецедентом, и нас ждал бы шквал исков от возмущенных радикалов. Мол, русские «нацисты» мешают им носить паранджу и совершать публичные намазы посреди дороги.

А вот еще один недавний случай. В ресторане украинской кухни «Тарас Бульба» посетительницы-мусульманки пожаловались на официанта, который предложил им комплимент от заведения — крученики со свиным салом. Официанта, сына многодетного православного священника, вынудили уволиться.

Но зачем мусульманки идут в ресторан украинской кухни ущемляться от свинины, которая там содержится в каждом втором блюде? Почему директор идет на поводу у пары провокаторш, которые явно не являются основной целевой аудиторией его ресторана, и увольняет официанта за то, что тот просто следовал правилам заведения?

Очевидно, что во всех трех случаях мы имеем дело не с мусульманами, а с провокаторами-исламистами, которые преследуют две цели. Первая — подзаработать в суде на своем иске. Вторая, более опасная для нашего общества и государства — поставить правила шариата выше законов Российской Федерации.

Конституция гарантирует всем нам свободу вероисповедания, но все мы: христиане, буддисты, мусульмане подчиняемся светским законам России. Если православный вовсе не хочет жить по мирским законам, он стрижется в монахи и уходит в монастырь, а не пытается прогнуть все гражданское общество под свои религиозные правила.

Более того, по шариату не живут в большинстве мусульманских стран. В Средней Азии — светские режимы, запрещающие никабы, публичные намазы, ношение хиджабов в общественных местах и все виды радикального политического ислама, воспринимая их как угрозу своей безопасности и национальной идентичности.

Постепенно отходят от строгих норм шариата в Саудовской Аравии и ОАЭ, где у власти находятся ваххабиты. Ведь жизнь по исламским законам препятствует ведению бизнеса с немусульманскими странами, работе в этих государствах иностранных инвесторов и профессионалов.

Саудовцы отменили обязательное ношение никаба и собираются разрешить продажу алкоголя для иностранцев. Дубай вообще стал мировым центром финансов и развлечений для визионеров со всей планеты, где комфортно жить представителям любой религии.

Получается парадокс: в мусульманских странах Средней Азии живут по светским законам, запрещая никабы и ваххабитские бородки. Исламские монархии постепенно отходят от шариата, как основы их законотворчества. А приезжие мигранты в России и примкнувшие у ним радикалы пытаются навязать соблюдение шариата в стране, где более 80% населения — русские христиане!

А давайте наоборот — гости России не будут навязывать нам свои правила, не являющиеся нашими традиционными ценностями? Хотите носить никабы, ущемляться от бекона в ресторанах и шортов летом? Тогда не надо ехать в Москву, Рязань и Петербург — вас ждут пляжи Кабула, Идлиба и Могадишо.