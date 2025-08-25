55% процентов российских граждан верят в «денежные» ритуалы и приметы, сообщает нам финансовый маркетплейс. В опросе, который он провел, приняли участие 1500 человек старше 18 лет из всех российских регионов.

Иван Шилов ИА Регнум

Это значит, каждый второй наш соотечественник относится к ритуалам на финансовое благополучие с пониманием и одобрением, а каждый четвертый (28%) соблюдает все известные ему денежные приметы: никогда не свистит в доме и носит денежную мышку в кошельке, а еще…

Таинственная власть

Еще мы прибавим к этим данным опрос крупного сервиса по поиску вакансий — и выясним, что 40 процентов из верящих в приметы не выносят из дома мусор по вечерам, у 32 процентов есть обереги или статуэтки, сулящие довольство (например жаба с монеткой во рту), 12 процентов растят на подоконнике толстянку — она же денежное дерево, она же долларовое дерево и она же Crassula Vulgaris.

30 процентов считают, что нельзя дарить пустой кошелек, а 25 — никогда не ставят сумку на пол.

И есть несколько распространённых ритуалов, о которых в опросах не спрашивают, а отвечающие не рассказывают, потому что они совсем свежие или настолько причудливые, что выпадают из поля зрения любого официального исследования.

Например, красные трусы.

Так и было написано в комментарии под соцопросом: «Да лааадно, мышка с жабой, про красные трусы погуглите. Народ реально в это верит. А денежный и антиденежный маникюр?».

Мы поняли, что нужно проникнуть в тайны маникюра, трусов, жабы и свиста. Ну и вообще — разобрать и упорядочить свод примет.

Просвистался, тунеяд!

Он состоит из трех частей.

Первая — приметы древние, истинно народные — не в том смысле, что осенены благостью традиции, и оттого особенно почтенны и «рекомендованы к употреблению», а в том, что подлинные, не придуманные, плывут к нам из темноты, из тьмы веков, из ушедшей жизни, из другого быта, иной картины мира. Но их тяжесть и ценность обеспечены столетиями наблюдений, сопоставлений и трансформаций меткого словца в признанное знание.

Что значит «не свисти в доме — денег не будет»?

А то и значит, что ветер свистит в пустой избе, голодное брюхо свистит, разбойничий посвист страшен путнику, чиновничий поезд просвистит и умчится, пустой человек свистит, играется страшным, так можно и жизнь просвистеть.

Вот у Владимира Ивановича Даля в «Толковом словаре живого великорусского языка»: «В комнате не свищут, а свищут, как голубей гоняют. По закромам ветер свищет, все пусто. Ищи свищи, что пропало. Одна денежка и та свищет! Глупый-то свистнет, а умный-то смыслит. Просвистался, видать, свистун, тунеяд».

Свист — звук особый (обладает уникальной частотой, которая позволяет расслышать его на значительно больших расстояниях, чем крик), тревожный, не домашний ни разу, не жилой, выдувающий из души тепло и покой. А с другой стороны — это звук безделья, танца с присвистом, голубятничества, разгуляя — и то же ведь не способствует благополучию и денежному достатку.

Примета старая, въелась в память — чего бы и не следовать ей? Большинство финансовых примет ведь не имеют к мистике никакого отношения, это уже даже не суеверия, а просто рутинные умилостивительные обряды, живущие под общими девизами «А вдруг?» или «Почему бы и нет, хуже не будет».

Кого умилостивляем? Ну так деньги, вестимо. Которые то стихия, то «поток энергии».

Вторая часть финансовых ритуалов и примет родом из городского фольклора, происхождение имеет относительно недавнее, сформировано большей частью в двадцатом веке, в советские годы. Последнее время живёт в интернетлоре — так называется современный способ воспроизводства и передачи слухов, быличек, советов, «знания» — не из уст в уста, а «из блога в блог». Это как в сетевом стишке: «Блогер, чтобы не пропасть, разевай-ка копипасть».

Глубины в городском фольклоре особой нет, но атмосфера времени — есть. Из городского фольклора пришло денежное дерево, жаба, кошельковая мышь — и мрачные советы о том, как следует вести себя с деньгами, чтобы не отвратить их от себя.

В этих советах деньги предстают именно что стихией — и недоброй, с ними буквально нужно обращаться с выдержкой стоика, а на кошельке начертать «Не верь, не бойся, ни проси».

Деньги не любят, когда о них говорят, учат нас.

Запрещено передавать деньги из рук в руки. Правильнее класть их на стол, а если рассчитываетесь с кассиром, то на прилавок.

Не берите в долг по вечерам.

Никогда не жалейте о покупках — деньги не любят сожалений.

Не жалуйтесь, что у вас мало денег и никогда не произносите фразу: «У меня нет денег». Деньги чувствуют ваш страх и уходят.

С той же тяжелой неумной силой объяснено, почему нельзя ставить сумку с кошельком на пол: «Так вы унижаете деньги, показывая, что они для вас ниже плинтуса».

Ну ой. Страшно.

Но в этом же интерлорском разделе, где жаба и страх, расположены и значительно более молодые денежные приметы, в которых уже нет отчаяния, а напротив того, живет юная надежда на счастье и единение со вселенной.

Баклажан с зеркальным напылением

Деньги — тут не стихия, а энергия, и нужно ее освоить и приманить. Нужно мыслить позитивно, и вселенная к тебе потянется вместе со всеми своими финансовыми потоками!

В этом молодом своде правил и старые приметы обретают другие объяснения. Почему не стоит класть сумочку на пол? Ну как — сумка это же символ женственности. И еще: «Когда аксессуар лежит на полу, то вся денежная энергетика из него уходит вниз и исчезает. Вряд ли вам захочется тратить ее впустую, лишая себя материального благополучия. Так ведь?».

Ну конечно, так! Чего ж впустую-то? Лучше всем вместе, вот всем офисом, отправиться в четверг пить кофе с корицей.

Это, кстати, очень популярный нынче обряд. Загляните в любую кофейню утром четверга и поглядите, часто ли заказывают коричный кофе. Вы удивитесь. А все дело в том, что четвергу покровительствует Юпитер, планета удачи, расширения, духовного роста и мудрости, а корица — пряность, энергетически заряженная на позитив. Пить кофе следует с особым присловьем (можно шёпотом или про себя): «Как корица вкус кофе прибавляет, так и денежки у меня прирастают. Да будет так!». А можно ничего не говорить. Просто — думать о том, что с каждой минутой, с каждым часом вы становитесь все более притягательной для денежных потоков.

А после кофе пойти и сделать денежный маникюр.

Этим самым маникюром мы откроем третью, последнюю часть классификации. В третьей части собрались ритуалы и приметы откровенно рукотворные.

Собственно, и кофе с корицей не из глубины коллективной народной памяти к нам пришёл, но этот забавный будничный обряд происхождение имеет, так скажем, не отечественное. Почти флешмоб, такая общемировая причуда, и в Бразилии, и в Германии его пьют: интересно, конечно, проследить, как такие маленькие идеи вбрасываются и распространяются, но не сейчас.

А вот маникюр, популярность которого все прирастает, — родной эффективный маркетинговый ход, покоящийся на поп-психологии и обычной девичьей умственной каше из энергетических потоков, «лунных циклов месяца», чтобы это ни значило, астрологии и прочего фэншуя: «Деньги сами будут идти в ваши ручки с таким маникюром, потому что это визуальный маячок для удачи».

Но прямо вам скажу, покрасить ногти в правильный денежный цвет вам вряд ли удастся, потому что традиция молодая, и ее адепты отчаянно противоречат друг другу.

Вот популярный глянцевый журнал пишет: «Дизайны, которые точно притянут удачу и финансы в августе 2025-го, — это баклажан с зеркальным напылением, солнечный закат, сливочное масло и пыльный холодный нюд».

И тут же, в той же поисковой выдаче, вы наткнетесь на крик популярной блогерши: «Самые антиденежные цвета августа — красный, оранжевый, персиковый, сиреневый и фиолетовый (баклажан). Берегите себя и свои ноготки от ошибки!». И как убережешься?

И тут мы подбираемся к красному нижнему белью. Я была уверена, что его просто надо надевать наудачу в день зарплаты, например, или на важное собеседование. И уже готовилась читать привычное-обычное — вы почувствуете уверенность, агрессивная финансовая энергия притянется к вам и пр.

Все интереснее. Красные трусы должны висеть на люстре.

Индустрия энергии

Это симоронская практика, уже не просто рукотворная, а авторская. Симорон — игровая психотехника, придуманная психологами Петром и Петрой Бурлан в конце 1980-х. Смысл практик — через иронию, осмеивание, абсурд, игру прийти к внутренней свободе. Сломать рутину. Дать дорогу подсознанию, умеющему подстраивать под себя реальность. Удивить самого себя. Такая вот наполовину психологическая, наполовину эзотерическая школа, имевшая в постсоветские годы кучу сторонников и последователей. И ведь не забыта до сих пор, оказывается.

Самый распространённый симоронский ритуал — «закидывание чепца за мельницу» — то есть трусов на люстру. С тем же смыслом — хоть на часок, но «пуститься во все тяжкие»: закидывать нужно в максимально буйном танце, выкрикивая во все горло свои желания: «Денег мне, работы хорошей, удачи, любвииии».

И ровно так же, как в случае с четверговым кофе, мы даже толком не знаем ареала распространения практики. Возможно, удивились бы, если б могли подсчитать, сколько люстр на наших просторах были таким образом украшены.

На этом можно было считать социологическое исследование российского финансового маркетплейса (для подбора страховых, банковских и образовательных продуктов) разобранным и описанным, но есть один интересный нюанс. Ведь вопросы про приметы маркетплейс использовал для привлечения читательского интереса, заманухи, а основной корпус вопросов касался самого важного — нашей финансовой грамотности.

Итак, что ожидаемо, 60 процентов опрошенных воспринимают деньги как своего рода «энергию» и понимают, что с помощью примет и суеверий выстраивается не мистическая, а психологическая история взаимоотношений с деньгами.

95 процентов участников исследования считают экономию не ограничением, а разумным подходом к планированию бюджета. Более половины (53 процента) ведут учет своих доходов и расходов, подтверждая известную поговорку о том, что «деньги любят счет». Это свидетельствует о хорошей финансовой дисциплине.

Но 47 процентов опрошенных признались, что не разбираются в инвестиционных инструментах. 15 процентов считают, что инвестиции доступны только обеспеченным слоям населения. Лишь 38 процентов полагают, что инвестировать можно попробовать даже с небольшими суммами.

Первая любовь, где она сейчас?

Что же меня зацепило в полном исследовании? Вы удивитесь — авторство маркетплейса, личность его основателя. Его еще в 2009 году создал Альберт Попков, забытый уже великий человек, создавший «Одноклассников». «Одноклассники» — это же был взрыв, первая российская массовая социальная сеть.

Она появилась с рекламным слоганом «Первая любовь — где она сейчас?», впервые появилась возможность смотреть в чужую жизнь: размещать фотографии, предлагать и отвергать дружбу, просматривать на условиях анонимности чужие страницы. Все это завораживало — для многих именно «Одноклассники» стали поводом впервые войти в интернет.

Энергия неожиданного допуска в жизнь окружающих и возможности показать свою была так велика, что успех «Одноклассников» казался вечным. Его хотелось повторить.

Так-то идея «Одноклассников» была позаимствована у одноименных ClassMates.com. Альберт Попков несколько лет до 2006 года, когда произошел старт сети, жил и работал в Лондоне и был знатоком всего нового в отрасли. Почти сразу он начал делать сервис для сравнения всех видов банковских вкладов, кредитов и страховок, потому что такие сайты были очень популярны в Великобритании, и естественным казалось удвоить успех, перенеся и этот формат на русский рынок.

Годы прошли. Альберт Попков, научивший нас открываться всему миру и жить в социальной сети, сам из интернета ушел. Найти новости о нем невозможно. «Одноклассники» по-прежнему живы и здоровы, только немного постарели. Денежный маркетплейс его так же здравствует, но о неистовой популярности такого рода формата говорить не приходится.

Но получить от него свежий опрос всегда приятно — заглядываешь в «коллективного» себя, как в групповую фотографию на «Одноклассниках». Вот такие мы — красивые, нарядные, финансово дисциплинированные.

Но, что тут скажешь, энергетическими потоками пока что оперируем увереннее, чем финансовыми.