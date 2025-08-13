Итак, она звалась Подлина. А он — бабаДима. Это из комментариев, конечно, собирающихся под многочисленными статьями и сообщениями о разводе Дмитрия Диброва и Полины (Наградовой) Дибровой: голос общественного негодования.

Иван Шилов ИА Регнум

Трудно понять, с чего именно история разрыва этого телеведущего и шоумена и его частично молодой жены так распространилась и привлекла столь живое внимание.

Популярность этого, прямо скажем, не суперзначительного события настолько крупнее самого события, что звучат уже тревожные вопросы — от чего нас отвлекают этим мусорным делом? Но это так, обычная сетевая августовская конспирология. Вообще-то что происходит?

Дело-то обыкновенное

… И вот, значит, если верить комментариям, он сейчас шелковые носки на рога наматывает, а она… . А она (тут даже глум исчезает из горячей реки общинного суда), она изменщица. Подруженька заклятая, которая отняла мужа у матери шестерых детей, причём ведь младшего крестила! А тот, который отец шестерых, снял дом для свиданий с Полиной, а свою жену ославил плохой матерью и теперь детей хочет отсудить, чтоб алименты не платить.

Нееет, тут же заворачивается новое течение реки — та, которая мать шестерых детей, а теперь брошенка, сама богатого мужа, вот который сейчас с Дибровой закрутил, от первой жены увела — это значит, ей бумеранг прилетел. А сама Полина за старика пошла, легкой жизни захотела — и сейчас, когда тот потерял работу, можно перебраться к другому, побогаче и помоложе.

Лёгкой жизни? Что вы, дамочка, Дибров в самые их мирные времена однажды ей публично торт по лицу размазал, а она стояла улыбалась. Он заслужил! Что? Всё. Всё заслужил. И сам сказал, что свингер. Свингер и есть. Сплошной разврат. Вот и ему бумеранг прилетел.

На свет вытащены никому не ведомые люди, уютно сидящие на своём рублево-успенском направлении, тоже, к слову, изжившем прежний блеск. Роман Товстик, богатый человек, сделавший состояние на торговле БАДами и спортивными пищевыми добавками, не особенно был вхож в публичное пространство (хотя, возможно, сам себя считал человеком известным и публичным, но сейчас уж точно понял разницу между элегантным пиаром и тяжестью неподконтрольного всенародного интереса), супруга его Елена — спортсменка с ореолом узнаваемости в марафонских кругах и своей светской жизнью — вот например, на свое горюшко ходила в Dibrova Club, закрытое женское сообщество на Рублевке, организованное Полиной Дибровой, но широкая публика — опять же — мало что о ней ведала.

Эта пара, влетевшая вместе с Дибровыми в скандал, настолько была «не раскручена», что многие издания и каналы — в рассуждении, что трафик сам себя не сделает, — даже и не упоминали их имена, громоздя многоэтажные заголовки типа: «Жена любовника жены Диброва опубликовала пугающий пост со свечой» и «Первая жена любовника четвертой жены Диброва нарушила молчание…».

Собственно, на одном бедном Диброве, не так давно отлученном от первой кнопки, и висит вся эта конструкция под названием «их нравы». А кого «их»?

Перед нами, в общем-то, совсем обычные семьи и люди из Новосибирска и Ростова-на-Дону, не особые «блудницы и бражники», не хитрозакрученные умники (в этом драматическом квадрате за умников и за разврат отвечает один только Дибров, так он же и повержен, и брошен), не какие-нибудь там Манфреды с дымными безднами в душе. Сами родом из нормальных родительских домохозяйств и детей рожают помногу.

Люди как люди, только полное отсутствие квартирного вопроса их испортило.

Угореть от любви

Я вот что вам расскажу — однажды судьба занесла меня в очень красивый маленький русский городок, расположенный на холмах. Повышение рельефа удивительно к лицу любому городу. Он сразу виден весь — с крышами, с перспективой, обнимающей излучину реки, с небом и далями. Стояла кустодиевская ясная зима, розовая и голубая.

Улица поднималась вверх, и по ней двигалась могучая старуха с голландским стулом. Стул она использовала как ходунки — переставляла вперёд с каждым шагом и опиралась на него грудью. Дело понятное — гололёд. Я подставила было свое плечо, но старуха отмахнулась от меня и вдруг зычным, хорошо поставленным басом закричала дамской стайке, тоже торопящейся наверх, к створу улицы: «А я говорила, сгубит мужика Наташка!»

Удивительный то был крик, и я вдруг заметила, что город захвачен общей идеей, улицы далеко не пустынны, и все прохожие двигаются в одном направлении. Через пару кварталов стало окончательно понятно, что где-то происходит воистину общегородской сбор.

Чужак был лишним на этом волнующем собрании, но суть мне рассказали — все шли на похороны. Пару дней назад в гараже, в машине, угорели любовники. Он был женат, она — замужем. Главная интрига состояла в том, как сложится последний ритуал — будет ли хоронить «ее» муж, придёт ли на отпевание «его» жена и так далее. В общем, мучительные для всех непосредственных участников событий подробности.

— И что, — спрашивала я, — а нормально ли всем городом нависать над бедой?

То есть я впервые видела читательский интерес к скандалу, облеченный в плоть.

— Ай, — сказали мне, — да о чем ты. Витька, муж изменщицы Наташки, сам только полгода как к ней вернулся, а то уходил к Лиде, которая за башкиром была. А Николай, который угорел, — вообще дальнобой и…

Не буду утомлять вас подробностями лихой жизни Николая, который, судя по рассказу, принял кончину закономерную и даже в чем-то — для человека, верно служащего Вакху и Венере, — героическую.

— Просто у вас в Москве любви нет, — так сказали мне, — а у нас город маленький, кто не уезжает, живет спокойно, все на равных, и любовь для нас — все. Мы живём, а не выживаем, как вы.

Такое интересное мнение, которое много объясняет. Любое замкнутое сообщество, любой дружеский круг, если присмотреться внимательно, подвержен перекрестному романтическому опылению, и найдутся там и пары, имеющие неявные отношения, и пары, решительно поменявшие партнёров.

И нужно сказать, что скажем, условный посёлок Рублевские дали даже лучше нашего маленького города предназначен к «жизни, а не выживанию», и соответствует всем условиям места, где живёт любовь: замкнутый круг для своих, много свободного времени, много денег, культ здоровья и тела — а значит, и закономерное возрастание роли и ценности телесного. Приплюсуйте скуку — которая растет от вымывания смысла.

Вот, собственно, и весь портрет «их нравов».

Но есть ещё один момент, который играет значительную роль в формировании вайба наших Рублевских далей и особо окрашивает публичную оценку (те самые комментарии) в осуждающие тона. Мы о гордыне.

Наши герои, амбассадоры богатства, а значит и жизненного успеха, не просто живут — они учат жить.

Вместо разврата

В клубе рублевских жен Полины Дибровой, который имеет второе название ВКУД — «Веселых Красивых Уверенных Девчонок», — дамы собирались, чтобы поговорить «о семейных ценностях». После известного скандала молодая красавица уехала с клубом на маленькие вакации в Ереван и рассказала об этом так: «Когда жизнь подбрасывает много ярких сюрпризных впечатлений, лучше всего концентрироваться на созидании. Двигаемся дальше. Счастливая и заряженная, я шагаю вперед, к своим мечтам!»

Лояльное к успешной девушке издание описывает предразводное состояние Полины самыми нежными красками:

«Жена бывшего ведущего шоу «Кто хочет стать миллионером?» показала свой ужин — запеченную курицу с картофелем и томатами черри. Она предстала в спортивном костюме сиреневого цвета из укороченного топа и лосин. Образ дополнили солнцезащитные очки и кроссовки. Диброва сделала неброский дневной макияж и собрала волосы в простой конский хвост. Она бегала по дорожкам и газону загородного дома с собакой породы корги. «Воскресные забавы. Кажется, я таю на глазах», — заявила звезда соцсетей».

Снегурочка наша! Но вообще-то больше всего Полину щуняют не за лучезарную непробиваемость, а за ее давнее высказывание о прислуге, которую она называет «персоналом».

Честное слово, Диброва уверена, что счастье было тогда, «когда персонал рос с детства в доме и с молодых лет учился прислуживать».

А самому Диброву не могут забыть историю про шелковые носки. На одной из передач, кажется, «Звезды сошлись», на НТВ он сообщил, что «жалеет женщин, чьи мужчины носят обычные хлопковые носки по 300 рублей, а не шелковые по 6 тысяч, и не имеют представления для чего нужны подставки под мячик во время игры в гольф». Ну что тут можно сказать?

Все знают, что филфаковцы всегда были адскими снобами (сейчас, когда гуманитарные дисциплины непопулярны, их место заняли физтехи). Дмитрий не просто филфаковец — он сын декана филологического факультета Ростовского университета. А выпускники филфака города Ростов-на-Дону — вообще, наверное, особенные люди, это снобы на понтах.

Собственно, почему наверное? Так Дмитрий Александрович и провел всю свою карьеру на телевидении. Так и супругу учил — а он не раз говорил, что жениться надо на молодых и жену учить смолоду «под себя» (постараемся не вспоминать про «персонал»).

И все бы ничего, учил женщин жить — и в жизни, и с экрана, работал, детей нарожал, публику раздражал, роль свою на телеэкране отыгрывал с огнём и старанием. Действительно, много времени и сил уделял лирико-драматической стороне жизни. Но вот — как написано было в одном громокипящем комментарии: «Ждите, Святой бумеранг опоздает, но прилетит!»

Так что история эта не о разврате. Вот совсем.

Для малопроявленных Товстиков неожиданная порция публичного суда может быть очень даже полезной. Роман Товстик осваивает миссию коуча, ну теперь его все знают. Его супруга, со своим уже прилетевшим бумерангом в руке, теперь более защищена от несправедливого развода — если он предполагался несправедливым.

А история, которую мы все читаем и комментируем — о деньгах, попытках самостоятельно придумать себе смысл жизни, о гордыне, женской дружбе, старости, которая никакого гордеца не минует.

О любопытстве к чужому семейному переполоху.

О бумеранге.

О судьбе.

О жизни.