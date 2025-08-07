Русская православная церковь разрешила бить детей, которые превращаются в собак и прыгают с крыш из-за борща. Это случилось сразу после того, как священники призвали россиян мучиться и терпеть, ведь Господь их наказывает «хаймарсами» за блуд, потому что бабы стали дохлые, трусливые и развратные.

Иван Шилов ИА Регнум

К сожалению, подобный бред стал новой нормой восприятия Церкви. Ведь именно такое мнение складывается у обывателя после прочтения заголовков российских СМИ, которые всё чаще желтеют и сотрясаются хохотом в разделе «Религия», отыгрывая публичные выступления самого популярного священника России.

Но журналистов я понять могу — просмотры, трафик, хайп. Да и приведённые выше цитаты не являются фейком, пусть они и вырваны из контекста. Но кто сейчас читает дальше заголовка?

То, чего я не могу понять, так это упорного молчания православной общественности о её главном спикере, звучащем из каждой коробки с экраном. И нет, это не патриарх или какой-то митрополит, а протоиерей Андрей Ткачёв.

Те, кто слышал эту фамилию, делятся не надвое, а на ноль. Потому что на ноль делить нельзя. Так же, как нельзя отправлять прихожан, спрашивающих о таинстве исповеди, «ковыряться в своих испражнениях и нюхать их».

Хотя Ткачёв сказал грубее, но по правилам СМИ я не могу использовать слово, которое произнёс на проповеди этот пастырь. Подобных примеров — масса, разбирать каждый отдельно я не вижу смысла, так как они все симптоматичны и хорошо известны.

Отец Андрей кичится своим хамством и пренебрежительным отношением к слушателям, делая эти качества основой своего личного бренда, а заодно и всей Церкви.

Видимо, после отчисления с факультета спецпропаганды Военного института Минобороны СССР «экстерном» рукоположенный во Львове священник наконец-то нашёл применение своим знаниям. Благо, 90-е давали таким людям почву.

В Сети до сих пор сохранились фрагменты его фееричных проповедей «украинских времён». Уже тогда Ткачёв не стеснялся в выражениях — призывал «ломать женщин об колено» и восхищался никабами:

«Паранджа — это прекрасная вещь, как по мне. Женщина мужчину видит, а он её нет. Потому что женщина больше нуждается в мужчине, ищет в нём не похоти, а хозяина», в то время как русские мужики «распаскудили бабьё».

В дальнейшем Ткачёв будет и дальше с придыханием говорить об исламе, проталкивая сугубо мусульманское представление о женщине как о бесправном объекте воздействия мужчин.

Протоиерею явно ближе «замоташки» в никабах, чем невоцерковлённые русские люди, которых он систематически оскорбляет и призывает в Церковь через унижение.

При этом кому-то, например одиноким прихожанкам и мужчинам-инфантилам, такой доминантный подход даже нравится. Отец Андрей становится для них эталоном брутальности и альфа-самцовости. Неслучайно тема взаимоотношений мужчин и женщин стала для протоиерея основной, уступая вопросам духовным.

Отец Андрей уже получал предупреждения о недопустимости хамского поведения. Глава Синодального отдела по работе со СМИ так прокомментировал заявление Ткачёва о том, что «война идёт, потому что семя льётся»:

«Отец Андрей активный и талантливый человек, но, как многие медийные люди, может иногда эмоционально переходить грань, которую переходить не следует».

Также Владимир Легойда напомнил об огромной ответственности священнослужителей за сказанные слова и подчеркнул, что ни протоиерей Ткачёв, ни какой-либо другой священник не может говорить от имени всей Церкви. Поэтому заголовки СМИ, что «в Церкви заявили» или «РПЦ считает», не являются корректными.

Хотя постоянные скандалы с православными миссионерами были и раньше, что является частью их работы. Например, почившие отец Дмитрий Смирнов и протоиерей Всеволод Чаплин также вносили духовную повестку в массовое сознание через резонансные и шокирующие заявления.

Стоит вспомнить хотя бы легендарный ответ отца Дмитрия на вопрос в ходе прямого эфира — сколько денег нужно тратить в храме ежемесячно? — «Несите всю зарплату, а дома, может, на крупе какой и проживёте».

Но в провокационных ответах батюшек был юмор, интеллект, ирония. Чего не скажешь о пышущем праведным (?) гневом Ткачёве, похожим, скорее, на брюзжащего об упадке морали трактирщика.

Бросаются в глаза не только высказывания этого спикера, но и подача. Живая, выразительная мимика, широкие жесты, повелительная интонация — всё это выделяет отца Андрея на фоне десятков других медийных священников, которые рассказывают о каких-то более «скучных» темах — христианской любви, добродетелях и жизни будущего века. Проповедника Андрея можно назвать ярким, харизматическим лидером, а проще — харизматом.

Вокруг него уже сложилось соответствующее фан-движение, которое принято называть «ткачёвцами» — это наименование используют не только критики протоиерея, но и его сторонники. Например, на сайте «Царьграда» так говорится о назначении отца Андрея на приход Живоначальной Троицы в Хохлах:

«Ткачёвцы во главе с основателем Православной гимназии Святителя Василия Великого и старостой Малофеевым очень трогательно проводили любимого батюшку на новую миссию».

Деятельность Ткачёва вызывает беспокойство у людей, специализирующихся на сектах и деструктивных культах. В прошлом году разразился скандал, когда поведение отца Андрея вынесли на обсуждение в ходе конференции «Духовничество и псевдостарчество» в Казани.

«Протоиерей и его поклонники вызывают беспокойство в Российской ассоциации центров изучения религии и сект (РАЦИРС)», — сообщил руководитель миссионерского отдела Саратовской епархии, священник Александр Кузьмин.

«В блогосфере и Интернете чаще стали появляться личности, которые, будучи членами Церкви Христовой, стараются действовать по своим страстям — в своих интересах, а не в интересах Церкви. И площадку для церковной проповеди начинают использовать в своих личных целях. Ищут темы на злобу дня, комментируют новости, стараются угодить лайкам и репостам. Духовная жизнь и Предание Церкви поначалу фигурируют в таких реакциях, но постепенно всё превращается в базар, где уже становится маловажным и христианство, если таковое имеется, и священство такого вещателя».

По словам отца Александра, эта ситуация на руку владельцам и редакторам телеканалов и радиостанций, включая церковные, поскольку такие стендаперы на их площадках приносят хорошую статистику и делают прибыль. Появляется круговая порука.

Обличал протоиерея и сектовед Александр Дворкин, служивший полгода в храме под руководством Ткачёва: «Отец Андрей очень вольно относится к богослужениям и Уставу Церкви, читает Апокалипсис на крестных ходах и произвольно отменяет Преждеосвященные литургии, а также вставляет свои собственные прошения и молитвы в любую часть богослужения, даже в Евхаристический Канон».

Также Дворкин упрекнул Ткачёва в «невозможных проповедях» и разорении всей общинной жизни, после чего сектовед ушёл служить в другой храм.

Обратили внимание на творчество отца Андрея и власти мирские. В июле, после очередной оскорбительной тирады Ткачёва в адрес русских женщин, депутат Госдумы Останина обратилась к высшим церковным иерархам с призывом рассмотреть возможность лишения его сана, потому что «священник настолько скомпрометировал РПЦ, что высшим духовным лицам надлежит задуматься о его отстранении».

Патриарх Кирилл, напротив, высоко оценивает труды отца Андрея в его проповеди православия, особенно среди молодёжи. Я не боюсь расстроить патриарха, ведь он вряд ли прочитает эту статью: молодёжь не смотрит телеканал «Спас». Единственное место, где светские зумеры могут теоретически услышать проповеди Ткачёва, — это фрагменты его высказываний в Telegram-каналах и других соцсетях, с подписями вроде «смотрите, какой кринж в РПЦ».

В ходе написания этой колонки я пытался провести объективный анализ аудитории отца Андрея, но, как выяснилось, во всех его соцсетях почему-то скрыты подписчики и комментарии. Пришлось смотреть по пересылкам в ВК, где большая часть репостов, чисто визуально, делается женщинами в возрасте 40+. Так что, думаю, о каком-либо значимом влиянии Ткачёва на молодёжь можно не беспокоиться — его просто нет.

Возможно, что Ткачёв и его руководство следуют логике, что чёрный пиар — это тоже пиар, а хайп дороже репутации. К сожалению, такой подход не работает в тех случаях, где принципиально важен положительный имидж. В данном случае — репутация Церкви.

За минувшие годы было множество случаев, когда священников запрещали в служении или снимали с приходов после резких высказываний.

Одним из недавних стал пример схиигумена Гавриила, которой в одной из своих проповедей упомянул гипотетическую возможность, что по зову радикальных проповедников в Москве встанет армия мигрантов, которые начнут истреблять местных.

Уже через несколько дней после этого высказывания и критики от чеченской общественности схиигумена сняли с должности начальника Сочинского подворья и приписного скита, а также обязали в недельный срок удалить все аккаунты в социальных сетях. Можно вспомнить осуждённого экстремиста отца Сергия и других священников, которые были наказаны за публичные высказывания в интернете.

На их фоне отец Андрей выглядит непотопляемым флагманом видимой брани: ему прощают такие прогоны, за которые иных давно бы отстранили или посадили. Например, по статье об оправдании терроризма за удалённый Ткачёвым пост с осуждением погибших в «Крокус Сити» людей.

Может быть, руководство РПЦ и кураторы Ткачёва пока не видят ему альтернативы. Хотя в Сети уже находят популярность десятки молодых священников, которые набирают сотни тысяч просмотров в запрещённых соцсетях.

Например, батюшка и талантливый рилс-мейкер из вологодского села Илья Савастьянов, краснодарский священник с почти миллионной аудиторией в Tik-Tok Константин Мальцев, отец Николай Бабкин и другие. Да, эти батюшки тоже хайпуют, но делают это за счёт качественного и востребованного мем-контента, а не за счёт ругани и скандалов.

Время идёт, меняется общество, меняются коммуникационные потоки. Всё это происходит в моменте, от которого, к сожалению, Русская православная церковь отстаёт на десятилетия. С одной стороны, РПЦ априори консервативная и костная организация, не свойственная к изменениям. С другой стороны — окружающий мир, который смотрит на Церковь Христову, а видит ветхозаветную ряху Ткачёва. И, как мне кажется, с этим нужно заканчивать.

Всё вышенаписанное — субъективное мнение православного захожанина. Возможно, что Ткачёв — не просто патетичный скандалист, а духовный передвижник и новый светильник земли русской. Возможно, что он стяжает некие тайные духовные подвиги, а потом надевает маску шоумена, которая и ему самому отвратительна — я этого знать не могу. Уверен, что благодаря его проповедям тысячи зрителей пришли к вере.

Но что станет с теми сотнями тысяч, а может, миллионами душ, которых Ткачёв своими высказываниями отворачивает от Церкви, выставляя её на посмешище через СМИ? Кто сочтёт этот баланс?

Ну явно, что не мы, на Земле.