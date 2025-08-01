Лауреат Государственной премии РФ, член Союза писателей России, автор десяти книг. Награжден многими журналистскими премиями. Работал в газетах «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Известия», на телеканале ОТР. В 2023 году получил премию «За верность науке» Министерства образования и науки РФ в номинации «Научный журналист года».

Протоиерей Андрей Ткачёв известен яростными проповедями по многим вопросам. Недавно батюшка высказался о проблемах демографии. Снижение рождаемости — одна из самых важных для общества проблем, и государство принимает деятельные меры в этом направлении. Но у отца Андрея имеется свой взгляд.

Павел Бедняков/РИА Новости Протоиерей Андрей Ткачев

Благочестивый пастырь объяснил снижение рождаемости тем, что женщины сегодня стали «дохлыми, трусливыми и развратными». Запальчивая оговорка? Нет, похоже на искреннее убеждение. Некоторое время назад батюшка предлагал для исправления женщин «дать им кулака под челюсть». Брань — вообще не лучший аргумент, но в устах священника звучит совсем неподобающе.

Можно было бы сказать про грех сквернословия, но не будем лезть в церковные определения. Ведь повсеместно язык вражды и ненависти стал серьезным и всё более распространенным в современном обществе изъяном. Термин «хейтить» прочно вошел в лексикон у младого поколения и широко распространился в соцсетях. В советское время фильм «Чучело» про травлю девочки-подростка воспринимался как вопиющий и исключительный пример детской жестокости. В наше время буллинг в школьной среде уже давно вытеснил все заповеди пионеров и тимуровцев.

Это явление характерно не только для нашей страны. Схожие процессы идут по всему миру и, очевидно, связаны с лавиной информационных потоков, бесконтрольным развитием соцсетей, новыми гендерными, возрастными и социальными ролями. Не случайно Генеральная Ассамблея ООН учредила день борьбы с «языком ненависти» (hate speech). Печально, что священнослужитель, который по религиозным канонам должен учить любви, терпимости и пониманию, тоже обращается к языку вражды.

Стилистика проповедей протоиерея Ткачёва неоднократно подвергалась критике клириками Русской православной церкви. Неодобрительно высказывался об агрессивных эскападах Ткачёва патриарх Кирилл, деликатно не упоминая его имени и оставляя путь к исправлению. Однако батюшка другого языка в своих наставлениях не признает.

Показательно, с какой мудростью и осторожностью высказывается патриарх Кирилл о проблемах рождаемости: «Позвольте высказать мнение, что для того, чтобы численность населения росла, необходимо горизонтальное развитие территорий, потому что крупные города были и остаются реципиентами населения, неспособными обеспечить его воспроизводство».

Ссылки на нехватку ресурсов в качестве оправдания падения рождаемости патриарх называет антихристианским подходом и ссылается на эпоху Великих географических открытий, когда «люди открывали новые континенты, а не думали, как рождать поменьше детей».

Кроме того, патриарх Кирилл отмечает значительное падение числа абортов и называет это «большой победой, связанной с усилиями церкви и государства». Заметим, произошло это без запретов, которые предлагают сторонники агрессивных подходов к демографии.

Еще одним важным фактором повышения рождаемости является снижение детской смертности. Не будем вспоминать далекую эпоху английского короля Эдуарда Длинноногого, у которого из 16 детей только один сын дожил до зрелого возраста. Уже в наше время в 1810 году умирали 244 ребенка из тысячи родившихся, в 1976 году — 31, в 1999 году — 20. Сейчас показатель равен 4 на тысячу родившихся младенцев. Пожалуй, нет ни одной другой области медицины, где прогресс был бы столь значительным.

Статистика однозначно связывает снижение детской смертности с желанием женщины заводить детей, поскольку нет больше страха о своем чаде. И важно — это происходит без упреков и понуканий, но благодаря заботе и государственной опеке. Язык любви сильнее языка ненависти.

Может ли доброе слово пастыря привести к повышению рождаемости? Установить причинно-следственную связь очень сложно. Но бразильские демографы отметили, что в 1991 году после поездки по стране папы Иоанна Павла II с проповедями, где тема семьи традиционно занимала большое место, через девять месяцев произошел всплеск рождаемости. Впрочем, эффект быстро затух, показатели вернулись к средней норме.

Конечно, устремления отца Андрея благородные и высокие, проповедник печется о «сбережении народа». Не он, конечно, первый, об этом в разные эпохи говорили Ломоносов и Солженицын. Но эти мыслители не сопровождали свои сочинения проклятиями в адрес населения, но писали исключительно о заботе и попечении власти. Власти не только государственной, но и духовной.

Уинстон Черчилль говорил, что в семье рождаются и укрепляются величайшие добродетели человека. Но что-то не слышно, чтобы угроза злого кулака была среди этих добродетелей. Любой педагог скажет, что поощрение для человека — более веский аргумент, чем ругань. Кнут и пряник — это поговорка, но не лучший воспитательный алгоритм.

Демографы высчитали, что на 90 процентов решение заводить детей зависит от уровня доходов в семье. Государство помогает молодым семьям — материнский капитал, льготная ипотека, льготы для многодетных. Особенно резким был скачок рождаемости после введения материнского капитала в 2007 году. Сейчас к нему попривыкли, и, очевидно, нужны новые стимулы.

О снижении рождаемости еще в XIX веке в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» писал Энгельс. Классик связывал этот феномен с образованием женщины и изменением ее социальной функции. Такая зависимость действительно существует, но в XXI веке весомыми оказываются также новые факторы.

Ругань и проклятия мешают увидеть общие тенденции. Снижается не только рождаемость. Но также смертность от многих заболеваний, число убийств, тяжких преступлений и ДТП. Растет производительность труда, набирает силу искусственный интеллект, что объективно снижает потребность в количестве рабочих рук. Земной шар проходит знаменательную веху в своем демографическом развитии.

Коэффициент рождаемости 1,8 ребенка на одну женщину не отличает Россию от других стран Европы и «Большой двадцатки». Рождаемость не только в России, но повсеместно опускается ниже уровня простого воспроизводства населения. В Китае, Южной Корее, на Тайване, в Таиланде, Сингапуре, Чили и Коста-Рике рождаемость ниже, чем в России.

Мальтус, который в XIX веке предрекал перенаселение планеты, заблуждался. Через 30 лет население начнет сокращаться. Быстрого прироста больше не будет, страхи позади. Естественная убыль набирает темпы. Лишь в Африке население продолжает расти, и через 30 лет 40 процентов населения планеты станут африканцами.

Таким образом, если верить протоиерею Ткачеву, получится, что женщины стали дохлыми и развратными во всём подлунном мире.