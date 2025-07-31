Одним теплым вечером в Черногории собралась очень интересная и веселая компания релокантов, чтобы снять групповое порно с целью заработка.

ИА Регнум

Украинская эскортница Мария Ковальчук, российская порнозвезда Ангелина Дорошенкова (Ally Breelsen), бросившая ради порно учебу в МГИМО, леворадикальная активистка Ксения Кагарлицкая, дочка иноагента Бориса Кагарлицкого и либеральный активист, бывший «яблочник» Михаил Плетнев. Ну и по мелочи еще несколько релокантов для массовки.

Полное видео черногорской оргии я, как человек православный, не осилил даже ради вас, дорогие читатели. Но на некоторых фото ее неказистые участники просто лежат на диванах и вяло мастурбируют. Какие активисты, такой и секс, так сказать. Остановимся подробнее на некоторых участниках. А то костяк порнооргии, конечно, несколько удивляет.

Две порноактрисы понятно что там делают — выступают по основной специальности. Украинская онлифанщица Мария Ковальчук печально прославилась тем, что, работая эскортницей в Дубае, попала к шейхам-садистам, которые переломали ей все кости. Ну а ее российская подружка Ally Breelsen так вообще порнозвезда с мировым именем, давно харчующаяся в Штатах.

А вот каким боком туда занесло либерального политика Плетнева и леворадикальную активистку Кагарлицкую?

Плетнев недавно прославился после того, как четыре девушки обвинили его в сексуализированном насилии. В одном случае пострадавшей было 15 лет, в других — жертвы находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и не помнили происходящее.

Сам Плетнев признал, что действовал без явного согласия, но считал, что партнёрши были «осмысленными» и не сопротивлялись. При этом он публично выступал за информированное согласие и поддержку жертв насилия.

Случай этот далеко не первый в заукраинской эмиграции. Неожиданно довольно много известных профеминистов, левых и либеральных активистов столкнулись с обвинениями в грубых приставаниях к женскому полу и даже в изнасилованиях. На словах люди агитируют за феминизм и права женщин, а на деле накачивают их дешевым алкоголем и наркотой, пытаясь изнасиловать.

После разоблачительных публикаций Плетнёв назвал себя «мразью», признался в попытке самоубийства и сообщил, что проходит лечение в психиатрической больнице. Также активист породил мем, предложив одной из изнасилованных девушек и ее подруге созвониться в Google. meet и прислал им онлайн-встречу с пометкой «Созвон на троих. Решение ситуации об изнасиловании».

Но самым большим скандалом стало участие в порнооргии Ксении Кагарлицкой, известной левой активистки, дочери бывшего главреда «Рабкора», иноагента, и, пожалуй, самого известного в мире левого идеолога и теоретика марксизма из России, Бориса Кагарлицкого*.

Своим поведением Ксения расколола лагерь левой оппозиции на две части.

Ортодоксальные коммунисты старой закалки всячески осудили ее съемку в порно, а более прогрессивные российские евролеваки поддержали: «А чо такова, ее тело — ее дело!».

Только порноскандал утих, как Кагарлицкая снова нашла способ вызвать ожесточенные споры леваков, объявив сбор на лечение своей украинской подруги Ковальчук, избитой дубайскими изуверами.

Сбор был объявлен от имени «Фонда поддержки левых политзаключенных», который возглавляет Кагарлицкая, а поддержали его «Рабкор» и левый иноагент Андрей Рудой.

Другие же леворадикалы говорили, что Ковальчук лечат в ОАЭ по страховке, а собранные деньги пойдут непонятно на что.

Впрочем, горевать им не стоит, собрали всего 30 евро — еще меньше, чем наколядовал выпущенный из белорусской тюрьмы Сергей Тихановский. Уровень поддержки левого заукраинства, так сказать, «зашкаливает», и это не может не радовать.

Но Кагарлицкая была бы не Кагарлицкая, кабы не оскандалилась вновь. В Черногории она провела фестиваль «Зона свободы», поддержанный опять-таки ее коллегами-леворадикалами из «Рабкора» и иноагентом Рудым. Более умеренные левые снова были в шоке. Кагарлицкая напилась до безобразия и орала: «Бухай в поддержку политзаключенных!». Видео утекло в сеть.

Да, отцу Кагарлицкой и другим левым иноагентам, за подрывную деятельность с полным основанием приговоренным к заключению, наверное, очень приятна именно такая поддержка соратников, которые просто напиваются в их честь на берегу моря за границей.

Снова отмечу, что Кагарлицкую во всех ее порноскандалах поддержал Рудой*, который до СВО был довольно известным левым блогером-неосталинистом и на этом основании считался чуть ли не патриотом. Но после начала спецоперации он занетвойнился, заукраинился, заслуженно получил статус иноагента и свалил в буржуазную Францию. Там он некоторое время вел русофобскую пропаганду на гранты Макрона.

Интересная карьера для коммуниста: работать против России на деньги западных буржуев. Впрочем, тут он как раз органично продолжает дело Ленина и Троцкого, которые во время русско-японской и Первой мировой войн занимались тем же самым.

Политолог Эдвард Чесноков в своем телеграм-канале верно отмечал причины раскола в левой тусовке по поводу действий Кагарлицкой:

«Есть классические, нормальные левые (левые антиглобалисты); для них «эскортничество» — это нетрудовые доходы, а «весёлый дом под красным фонарём» — форма эксплуатации женщин в интересах капитализма. Но есть и второй тип левых — это левые глобалисты. Для них, наоборот, whoreshaming (переводить не буду) — это страшное зло, а оргия — форма протеста против ещё большего (с их точки зрения) зла — традиционного общества».

Термин «левый либерализм» появился тоже не случайно.

Либералы всё чаще ищут смычки с леворадикалами, чтобы использовать их как свои кулаки. Те же протесты BLM в США устраивали либеральные элиты, а на улицах дрались с полицейскими и трампистами в основном анархо-коммунисты из «антифа».

Похожие процессы мы видим и на российском левом фланге.

Левые глобалисты типа Рудого* и Кагарлицкой ищут контакты с либералами в надежде присосаться к грантам. На фестивалях Кагарлицкой охотно выступает либеральный иноагент Владимир Милов. Украинская порнозвезда Ковальчук сама участвовала в левых акциях, а после избиения в ОАЭ интервью у нее взяла статусная либералка Ксения Собчак.

Тут еще интересен вот какой момент: некоторые леваки, клеймящие мировой капитализм, сами не прочь найти себе «папика». Так, Надя Толокно*, самая смазливая участница Pussy Riot, вышла замуж за британского криптомагната.

Может быть, и Кагарлицкая, ведущая, как и многие другие релоканты, не слишком шикарный образ жизни ввиду обрезания грантов USAID, поняла, что одними сборами на политзаключенных и паразитированием на известности отца сыт не будешь, и надо побыстрее и поудачнее выйти замуж. Съемка в порно — отличный способ показать товар лицом.

А вообще, конечно, здорово, что левые в ХХI веке так измельчали. В начале ХХ века они взрывали поезда, убивали генералов и губернаторов, совершали восстания и революции. А уровень современных коммунистов — сниматься в порно, убивать лосей, водить проституток в кабинеты Госдумы и бухать за вашу и нашу свободу.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом