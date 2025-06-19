Журналист, политический обозреватель. Он до сих пор живет и работает в одном из городов Украины и по понятным причинам не может раскрыть своего лица, но это не мешает ему рассказывать нашим читателям об абсурде современной украинской повседневности и тайных пружинах политики Киева.

17 июня в ходе очередного удара ВС РФ по целям в Киеве погибли 27 человек. Осколки дронов или ракет, противоракеты? Вряд ли подробности что-то изменят. Люди погибли, и каждая такая смерть — трагедия. Независимо от обстоятельств, названия населённого пункта и его административно-территориальной принадлежности.

Global Look Press

К сожалению, мы живём во времена, когда даже такие простые истины следует разжёвывать и растолковывать: не до всех доходит.

«Косил от армии, но карма», — так прокомментировала одну из таких трагедий, смерть под завалами 31-летнего Дмитрия Исаенко, народный депутат Украины Марьяна Безуглая. Не в кулуарах парламента, не в депутатской курилке, а громко, гласно, в соцсетях.

В наше время это всё равно что выйти на так любимый украинскими политиками майдан и публично обгадить имя молодого парня и горе его родных.

Мне, киевлянину по месту проживания, вроде бы уже положено ко всему привыкнуть. Ан нет, всякий раз такому изумляюсь. Вас-то, Марьяна, саму кто рожал? Мать или хромая сука под забором? Так ведь и сука такого не скажет:

— Закон людей и Бога ты презрел! Ведь даже зверь порою знает жалость.

— А я не знаю — значит, я не зверь.

С мёртвыми не воюют. Тем более, если этот мёртвый — твой же соотечественник.

Но ведь нет. Воюют, да ещё как! Уж сколько раз «Вечерний квартал» потешался над утонувшими в Тисе — теми, кто пытался сбежать с Украины, спасаясь от мобилизации.

А вот после шуток о ТЦК и «бусификации» артистам и сценаристам «прилетело». Да так, что теперь они в эту сторону не то что рот открыть — посмотреть лишний раз боятся. Но утонувший соотечественник — благодатная тема для шуточек. Можно безопасно глумиться, никто не одёрнет.

А ведь порой это очень хорошо, когда «прилетает». Сразу появляется мотивация «следить за базаром». Взять, к примеру, это «косил от армии» — это вы, Марьяна, откуда в свой грязный рот взяли? Парень, в полном соответствии с законами Украины, имел отсрочку — как аспирант одного из украинских вузов.

То, что число таких аспирантов с конца февраля 2022 года выросло раз в двадцать — уже вопрос десятый. Равенство в жизни обычно так и выглядит: возможность даётся каждому, просто не каждый может ею воспользоваться.

Поэтому один учился в аспирантуре, а второй уже четвертый год с передовой не вылезает. Но это не значит, что первый при этом чем-то хуже и его можно так на всю страну поганить.

Формально он ни в чём не виноват — ни перед законом, ни перед вами. Тоже мне, прости господи, моральный авторитет нашёлся.

И, раз уж о том речь зашла, проясните: а как там насчёт кармы вашему шефу непосредственному, пану Зеленскому? Тому, чьим неформальным голосом вы вот уже сколько лет работаете. И говорите любую пакость, которую он сам или стесняется сказать, или ему по статусу говорить не положено.

А это не он ли в одном только 2014 году четыре раза Москву посетил? 28 суток суммарно, почти месяц в Москве, считай, прожил. Не говоря уж о финансировании из российского бюджета, которое получали его российские продакшн-компании. Сколько там ему в 2014–2016 гг. повесток пришло, четыре вроде бы?

Это теперь вы его все в задницу целуете. Но есть ещё пока люди с хорошей памятью.

В аспирантуре парень учился, вместо того чтобы в окопе сидеть? А чего ради ему там сидеть, если у вас уже целые министры и вице-премьеры из страны драпают? И не экс-министры, вроде «комиссованного» Залужного, а действующие — Алексей Чернышев. Да ещё министерство какое возглавлял — национального единства!

Очень символично: национальное единство само по себе, а министр — в Европу удрал. Верхом на этом самом единстве. И не вернулся. Зато может больше не бояться обстрелов.

К слову, об обстрелах. Вы, Марьяна, раз уж именем таких погибших свой рот вытираете, так будьте до конца последовательны. Не нужно сразу после этого бегать по заграницам с фото — и видеоматериалами последствий обстрелов и деньги клянчить, прикрываясь убитыми горем родственниками.

Хотя разве вы послушаете? Вы же переняли ужимки вашего ненасытного босса, который появился-таки у дома, разрушенного в результате работы собственной системы ПВО. С цветочками. Прекрасный повод для лицемера напомнить о себе после того, как его по полной «прокатили» на саммите G7.

Ну и напоследок. Вы там, кажется, сразу после спича в память Димы Исаенко начали верещать о том, что пора и женщин скопом на фронт тянуть? Так вперёд, начните с себя. Желательно — куда-то под Часов Яр или Покровск. Продемонстрируйте сами национальное единство, раз уж министра у вас не осталось.