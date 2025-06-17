В российской блогосфере космополитичные либералы презрительно называли всех, кому дорога наша страна, «поцреотами». От ругательного уничижительного слова, пришедшего в русский язык из идиша, языка европейских евреев, транзитом через воровской жаргон. Но в результате поцреотами оказались они сами.

Иван Шилов ИА Регнум

Удивительное дело, львиная доля заукраинских релокантов, которые после начала СВО подались в Израиль, сыпля проклятиями в адрес России, — это люди, которые здесь родились, выросли, были обласканы госнаградами или государственными грантами, добились успеха, высокого социального и материального статуса.

Россия дала им все, но они все равно ее возненавидели и бросили в трудную минуту. Причем их русофобия оказалась сильнее их же патологической жадности и сребролюбия.

Ведь очевидно, что Ургант, Пугачева с иноагентом Галкиным, иноагенты Макаревич, Слепаков, Эйдельман, Монгайт-Лошак перебирались в Израиль или на Запад, существенно теряя в деньгах и гонорарах.

Одно дело — собирать в России стадионы и вещать в телеэфирах федеральных каналов, другое — выступать в Израиле или Риге в маленьком баре перед парой десятков релокантов неопределенного гендера.

И тем не менее поскреби любого российского либерального релоканта, хоть с капелькой еврейской крови, а иногда даже и без нее, и он окажется ярым израильским националистом. Особенно ярко это проявляется в дни конфликтов Израиля с Палестиной и Ираном.

Иноагент Тамара Эйдельман с кровавой пеной, капающей с клыков, призывает стереть Газу с лица земли. Иноагенты Миша Козырев, Белоцерковская и Лёва БИ-2 выставляют в соцсетях аватарки со львом, укутанным в израильский флаг.

Сотни российских либералов с украинскими и израильскими флагами на аватарках на голубом глазу рассказывают в соцсетях, что убивать детей в Газе и Иране, бить по мирным кварталам Палестины и Тегерана — это допустимый ущерб, а поражение силами ВС РФ военных целей, скоплений наемников и укронацистов — геноцид.

Сейчас можно взять любой рандомный пост заукраинского релоканта в Израиле, поменять там Израиль на Россию, евреев на русских, иранцев на украинцев, и у вас будет яркий образец российского ура-патриотизма или русского национализма.

А когда вы напомните им пост бывшего гендира «Яндекса» Елены Буниной, которая сказала, что переезжает в Израиль из России, потому что не может жить в стране, «воюющей со своими соседями», вам лицемерно скажут, что с Ираном нет общей границы, а боевые действия израильтян в Сирии, Газе и Ливане не в счет. Это так, КТО.

И ведь в большинстве случаев, в отличие от России, Израиль не дал им ровным счетом ничего. Ни денег, ни эфиров, ни высокого социального статуса. Однако они столь же сильно обожают и обожествляют израильское государство, сколь ненавидят нашу Родину.

Почему так?

Дело в том, что основная масса наших нынешних заукраинских либералов выросла в среде так называемых «советских новиопов» или «малого народа», описанного Игорем Шафаревичем в фундаментальном труде «Русофобия».

Для этих людей, ставших значимой частью советской элиты после революции, особенно сверхпредставленных в среде творческой интеллигенции, Россия стала не Родиной, а кормовой базой.

Здесь можно и нужно было зарабатывать на добром русском народе, но нельзя ничего отдавать взамен. Более того, в среде этого малого народа всегда модно было русофобствовать и ненавидеть русских.

Они даже выстроили свою отдельную среду: свои московские гостиные, свои школы и роддома, русофобское государство в государстве.

А когда Россия начала обретать свой суверенитет, а русские — национальную идентичность после начала СВО, они поняли, что им тут делать больше нечего. И уехали в страны, которые они считают своей настоящей родиной. Кто на Запад, кто в Израиль.

Впрочем, даже в своем израильском поцреотизме они на редкость лицемерны. Все релоканты с пеной у рта требуют от Израиля стереть с лица земли Газу и Иран, но хоть один записался в армию?

Более того, многие из них болеют за Израиль из других стран мира. Тех, что не воюют с соседями. Пока.