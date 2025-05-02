На первомайском митинге ЛДПР в московских Котельниках собрались несколько десятков человек. Возможно, такая малочисленность объясняется дождём, а может, люди просто отвыкли показывать свою политическую позицию на уличных мероприятиях, пусть и согласованных.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Председатель ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий

Хотя место выбрано явно не случайно. Ведь Котельники, так же как и Коммунарка и другие новомосковские районы, регулярно снабжают нас новостями о мигрантских бесчинствах. А поэтому граждан, поддерживающих либерально-демократически-националистическую риторику, должно было быть больше.

Во время своего выступления глава ЛДПР Леонид Слуцкий призывал «Улучшать нынешнюю и будущую Россию. Не на митингах, а на производстве, на конкретном участке, улучшать условия труда, а также добиваться увеличения МРОТ».

Но среди этих непритязательных первомайских лозунгов Слуцкий чётко нашел место для антимигрантской риторики: «работу русским, а не мигрантам». А в конце выступления выдал так и вовсе запредельный для современности лозунг «Россия для русских»*.

И об этом хотелось бы поговорить более подробно. Дело в том, что этот лозунг внесён в список экстремистских материалов решением Черемушкинского суда Москвы 21.12.2010 и запрещён в России, а за его использование неоднократно выносились судебные приговоры.

Например, Кировский суд Петербурга приговорил местного жителя Юрия Петрова к десяти месяцам колонии-поселения из-за опубликованной на странице в «ВК» картинки с соответствующей надписью. Также лозунг лежит в основе других уголовных дел и реальных сроков.

Здесь мы подходим к опасной правовой вилке — что дозволено Юпитеру, не дозволено волу. Ведь получается так, что правоприменительная практика работает выборочно, замечая конкретный лозунг на странице в ВК, но игнорируя этот же лозунг в публичном высказывании государственного деятеля на митинге.

Хотя, возможно, за пятнадцать лет изменилась сама Россия? Может быть, нам сейчас действительно нужен лозунг «Россия для русских»*?

В своё время мне приходилось часто вести публичную дискуссию об этом со всевозможными нацдемами, СиПовцами и прочими националистами, бравшими его на знамёна.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Первомайский митинг ЛДПР в Котельниках

По большей части все эти люди являются сторонниками РНГ — Русского национального государства, в котором будут жить только русские. А что же делать с остальными? Куда девать Татарстан, Башкирию, Дагестан и другие национальные республики?

На этот вопрос мне отвечали, что нужно либо «насильно заселить эти земли чистокровными русскими», а значит, устроить геноцид и гражданскую войну, либо попросту «отпустить из состава России», то есть объявить независимыми государствами, обрезав нашу страну до границ Московского царства.

Но, простите, господа хорошие, а гражданская война и потеря территориальной целостности точно помогут русским? Вы русских-то об этом спросили? Да и кто дал вам право говорить от лица всего народа, а не узкой маргинальной группы политических инцелов? Мне возразят, что Слуцкий использовал этот лозунг в контексте борьбы с засильем мигрантов, которую я категорически поддерживаю. Но вместо концептуальных решений, отсутствующих сейчас даже в теории, политический лидер партии мёртвого Жириновского вытащил опасный и вроде бы давно забытый лозунг. И попытался вновь поднять его на знамёна, играя на справедливом негодовании масс.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Участники первомайского митинга ЛДПР

Но что в этом есть, кроме сигнальной риторики и популистской политтехнологии? Что по существу вы можете предложить русским и другим коренным народам России?

Считаю, что мигрантский вопрос требует всестороннего обсуждения. Но решать его нужно с лоббистами-чиновниками и крупным бизнесом, создавшими все условия для замещения коренного населения России.

Решать, в том числе используя политическую власть, которую как-никак, но всё же имеют лидеры партий. А махать сепаратистскими лозунгами перед малочисленными сторонниками — это конфуз. В том числе и правовой.

*Лозунг внесен в перечень экстремистских материалов и запрещен в России