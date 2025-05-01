Журналист, блогер и политический обозреватель, всю жизнь проживший на Украине и лишь недавно сумевший покинуть её территорию. Тем не менее своим видением современных украинских реалий и стоящей за ними экономической и политической подоплёки предпочитает делиться анонимно.

1 мая украинский активист Сергей Стерненко сообщил, что на него совершено покушение, завершившееся ранением.

ИА Регнум

Уже через несколько минут он написал, что покушавшегося задержали, и поблагодарил Службу безопасности Украины (СБУ) за оперативную реакцию. А ещё через десяток минут информацию подтвердила и сама СБУ, сопроводив сообщение фотографией задержанной женщины, которая якобы и стреляла в Стерненко.

Позже активист заявил, что пуля прошла навылет, не задев важные органы, медицинская помощь оказана, а его жизни ничто не угрожает.

История вызывает больше вопросов, чем ответов.

В целом убийства активистов в Украине последнее время — не редкость. Достаточно вспомнить убийство Ирины Фарион во Львове или бывшего соратника Стерненко по запрещённому в России террористическому «Правому сектору» Демьяна Ганула в Одессе.

Интересно, что в обоих случаях основной версией сначала был «российский след», то есть в их организации обвиняли российские спецслужбы. Однако впоследствии выяснялось, что следа никакого не было.

Фарион застрелил украинский неонацист Вячеслав Зинченко, обвинив её в попытках расколоть украинское общество.

Ганула же убил военнослужащий 28-й механизированной бригады Вячеслав Шалаев. Что именно толкнуло его на убийство, пока неизвестно, ведь расследование от греха подальше засекретили, видимо, подозревая, что в процессе могут выясниться не самые «патриотические» вещи.

В обоих случаях, кстати, на поимку убийцы ушло значительное время: убийцу Ганула, к примеру, задержали примерно через 6 часов, а застрелившего Фарион и вовсе ловили целых 6 дней.

Столь оперативное задержание покушавшейся на Стерненко женщины свидетельствует о том, что активист либо находится под постоянной охраной украинских спецслужб (а значит, либо руководство спецслужбы, либо начальство этого руководства в Офисе президента лично заинтересовано в безопасности и благополучии Стерненко), либо же вся история с покушением изначально была провокацией СБУ и потенциальную убийцу уже ожидали, в точности зная, что и как она будет пытаться сделать.

Последний вариант выглядит весьма вероятным. После убийств Ганула и Фарион украинским спецслужбам очень нужно было развеять неприятное послевкусие и перебить тенденцию другим делом, в котором, к примеру, можно будет «доказать» наличие «российского следа», на самом деле подготовив его заранее и самостоятельно.

Отчасти против этой версии говорит то, что в Стерненко всё-таки стреляли и даже попали. Обычно в подобных операциях пытаются обходиться без остросюжетных поворотов.

С другой стороны, а почему бы и нет? Ведь реальное убийство Стерненко «российскими спецслужбами» — куда более громкая история, чем неудавшееся покушение. Правда, Стерненко, конечно, такой вариант бы вряд ли устроил, но вряд ли его об этом кто-то спрашивал.

Конечно, все сказанное действительно при условии, что вся драматическая история со сквозным, но неопасным ранением вообще правда.

В конце концов, кто мешал просто придумать все от начала и до конца, чтобы сделать рассказ более правдоподобным, да к тому же отвести от Стерненко обвинения в провокации? Верить в таких делах ни самому Стерненко, ни тем более СБУ не стоит.