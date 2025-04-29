Журналист, блогер и политический обозреватель, всю жизнь проживший на Украине и лишь недавно сумевший покинуть её территорию. Тем не менее своим видением современных украинских реалий и стоящей за ними экономической и политической подоплёки предпочитает делиться анонимно.

28 апреля в значительной части Испании и большей части Португалии внезапно, без предупреждения пропало электричество. Отключились светофоры, встал общественный электротранспорт и железнодорожные поезда. Но не это стало главной проблемой.

Global Look Press/A. PÃƒÂ�Rez Meca/Keystone Press Agency

Хуже всего, что практически сразу пропала мобильная связь и интернет, так что даже толком узнать, а что вообще происходит и чего ожидать, стало практически невозможно.

Хотя лично я к подобному привычный.

Как-то так вышло, что проблемы с электроснабжением сопровождали меня всю мою жизнь: веерные отключения в «лихие 90-е», затем — регулярные блэкауты из-за перегрузки энергосетей, не рассчитанных на растущие в Одессе как грибы после дождя новостройки в «тучные нулевые», ну и в качестве вишенки на торте — многодневные блэкауты военного времени, когда после ударов по энергетической инфраструктуре город погружался во мрак.

Так что я по большому счёту просто подумал что-то вроде «Ну вот, и здесь то же самое!» — и пошёл смотреть, как реагируют на происходящее темпераментные испанцы.

Их к такому жизнь в целом не готовила.

Электроснабжение в Испании (в отличие от много другого) работает как часы, и даже в старых городках электросети реконструированы и адаптированы под потребности современного человека с дотошностью и тщательностью, южным народам в целом несвойственными.

О генераторах и прочих системах автономного энергоснабжения здесь практически не слышали: в нашем небольшом городке (хотя как небольшом — 150 тысяч населения!) со светом оказались лишь два супермаркета одной из местных торговых сетей. Они быстро стали местом паломничества желающих зарядить телефон и разрешить другие срочные надобности — ну и закупиться продуктами, конечно же.

Впрочем, самым ценным товаром стала именно информация: возле каждого полицейского, которых массово вывели на улицы регулировать дорожное движение вместо неработающих светофоров, крутилось по несколько желающих узнать, что же всё-таки происходит.

Увы, знали полицейские определённо не больше нашего, и, услышав, с какой интонацией служитель закона отвечает очередному любопытствующему стандартное «No lo se» («Этого я не знаю»), я решил не испытывать его терпение ещё сильнее.

Чуть больше знали продавцы в табачных лавках и небольших продуктовых магазинчиках, которым тут вообще полагается знать всё и обо всём.

EPA/RODRIGO JIMENEZ/TASS

Увы, качеством их информация не отличалась: флегматичный пакистанец в моём «домашнем» магазинчике поведал, что свет обещают дать «дня через три». А почтенная дама из киоска через дорогу сообщила, что, вероятно, это постарались «русские хакеры».

Впоследствии я узнал, что такое мнение действительно официально высказывалось: о хакерской атаке как о возможной причине блэкаута в первые часы заявил португальский министр развития территорий, но впоследствии уточнил, что эта была всего лишь гипотеза, которая к тому же не подтвердилась.

Официальной версией названы резкие перепады температуры, вызвавшие «аномальные колебания в энергосетях» — не уверен, что даже те, кто формулировал это объяснение, толком понимали, что этим хотят сказать.

В любом случае складывалось впечатление, что всё это всерьёз и надолго, и я был даже немного удивлён тому, насколько равнодушно местные жители реагировали на внештатную ситуацию — в особенности в сравнении с теми реакциями, к которым я привык в Одессе.

К примеру, в магазинах никто не стал сметать с полок консервы, подсолнечное масло и туалетную бумагу: разобрали разве что бутилированную воду, разумно предположив, что если свет пропадёт надолго, то и водоснабжение прекратится. Некоторое опустошение наблюдалось также в отделе с кулинарией: наш регион не газифицирован, готовят всё на электроплитах, которые без электричества, конечно, не работают. С хлебом, правда, тоже были перебои. Его здесь пекут на весь день, а допекают в процессе, скажем, в 2-3 часа дня. Ну а без света он, конечно, не печётся, вот и закончился.

В остальном же ажиотажа не наблюдалось. Даже таксисты не стали взвинчивать тарифы (впрочем, возможно, в том числе и потому, что у них вообще оказалось меньше клиентов из-за отсутствия интернета и телефонной связи), магазины не задирали цены на свечи, батарейки и тому подобные товары.

В целом никаких апокалиптических картин не наблюдалось, наоборот, атмосфера скорее напоминала праздничную.

Оно и понятно: большинство учреждений и организаций работу прекратили, и испанцы спешили воспользоваться возможностью хорошо провести незапланированный выходной день.

Бульвары, парки и скверы заполнились гуляющим народом, благо хорошая погода способствовала — никаких «аномальных колебаний» не наблюдалось, найти свободное место в кафе быстро стало проблемой.

Кафе, к слову, закрываться даже не думали, и это понятно: уверен, даже зомби-апокалипсис не станет достаточно веской причиной лишать испанцев священного права бахнуть пивка в середине рабочего дня!

EPA/RODRIGO JIMENEZ/TASS

Героями дня стали обладатели радиоприёмников на батарейках — по сути единственного источника какой-либо информации.

Новости не радовали: правительство Испании заявляло о введении в стране чрезвычайного положения, власти Мадрида отчитывались об организации пунктов для ночлега тех, кто внепланово застрял в пути из-за коллапса в аэропортах и на железных дорогах. Однако все эти ужасы инфраструктурного коллапса в новостных сводках не слишком коррелировали с тем, что происходило здесь и сейчас.

Некоторые нотки беспокойства в царящей атмосфере начали появляться ближе к вечеру, когда перспектива провести ночь в совершенно тёмном городе практически без каких-либо привычных удобств становилась всё более и более реальной.

К счастью, около 9 часов вечера, ещё до наступления настоящей темноты (а темнеет в Испании поздно) электричество постепенно начали включать, вызвав совершенно детский восторг у местных жителей и чувство откровенного облегчения у меня, традиционно готовящегося к тому, что уж раньше заявленного срока свет точно не включат, и хорошо ещё, если хотя бы в эти сроки уложатся.

Догадываюсь, что более крупные испанские города вроде того же Мадрида или Барселоны перенесли блэкаут сложнее: никому не пожелаю, скажем, застрять где-нибудь в туннеле метро или лифте на 8-9 часов. Так что на самом деле приятного в ситуации было довольно-таки мало, и по-хорошему следовало бы более внимательно отнестись к вопросу о том, что это вообще такое было и что можно сделать так, чтобы избежать этого в будущем? И не только в Испании (повторюсь — именно в энергетической сфере списать произошедшее на извечное разгильдяйство южан не получится).

Вероятно, все эти вопросы зазвучат через несколько дней, когда за тему «чёрного понедельника» 28 апреля примутся, к примеру, политики.

Однако пока что и сам блэкаут, и его неожиданное, но счастливое завершение, судя по тому, что наблюдал лично я, стали для испанцев больше приключением, чем настоящим испытанием.

Однако техногенные сбои такого масштаба на фоне глобальной турбулентности выглядят пугающе. По крайней мере, в глазах того, кому в одном из эпицентров этой турбулентности довелось побывать.