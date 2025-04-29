В первом квартале 2025 года импорт газа из России странами ЕС продолжил расти. Все объёмы ввезенного газа увеличились на 1%, до 10,6 млн кубометров. Хотя импорт СПГ сократился, значительно выросли поставки по трубопроводу «Турецкий поток» — на 14%, в итоге обеспечив рекорд для этой транспортной артерии. Несмотря на то, что зависимость Евросоюза от российского газа продолжает увеличиваться, Еврокомиссия не оставляет надежд от нее избавиться.

ИА Регнум

На прошлой неделе стало известно, что ЕС рассматривает возможность запрета спотовых закупок российского газа в качестве первого шага к прекращению импорта энергоносителей. Это положение содержится в плане, который члены ЕК планируют обсудить 6 мая. Это полумера, мягко говоря, — спотовые покупки составляют малую часть от российских поставок. Но таким образом еврочиновники хотят отчитаться хотя бы о каких-нибудь успехах в части энергонезависимости, как они её понимают. Отказ от существующих поставок российского газа в ЕС — намного сложнее, поскольку их основная часть связана со сложными долгосрочными контрактами.

Впрочем, здесь может быть и более простое объяснение. Сейчас обстановка в мировой экономике обострилась до предела: все ждут введения жестких тарифов США и пытаются как-то их избежать (что, впрочем, в случае ЕС и официальных лиц европейских правительств может сопровождаться громкими и агрессивными заявлениями, направленными против Америки). Одно из условий предотвращения торговой войны с Европой, поставленных президентом США Дональдом Трампом, предусматривает закупки больших объемов американского газа. По его расчетам, европейцы должны закупать голубого топлива из США на сумму $250 млрд в год. Число совершенно нереальное, естественно (у ЕС в принципе нет таких потребностей), но европейцам нужно показать хоть какой-то результат, чтобы смягчить гнев Вашингтона. Если вместо российского газа будет закупаться дополнительный американский, пусть и дороже, это будет результат, который можно показать Трампу.

В теории ЕС мог бы вообще ввести санкции на импорт российского газа. Такой инструмент позволил бы покупателям из ЕС объявить форс-мажор и отказаться от своих долгосрочных соглашений. Но Еврокомиссия не готова идти так далеко: идея категорически не понравится Словакии и Венгрии, и голосование, если оно состоится, грозит провалом. Со всеми вытекающими отсюда последствиями для хрупкого в последнее время единства союза.

Второй вариант — торговые инструменты, такие как тарифы или квоты. Они могут быть приняты квалифицированным большинством государств-членов, но некоторые правительства сомневаются в том, позволят ли эти инструменты компаниям отказаться от своих контрактов без штрафных санкций.

Цены на газ сейчас далеки от пика, достигнутого в 2022 году. Однако последняя зима была довольно холодной и затратной в плане ресурсов. Подземные хранилища газа заполнены едва ли на 30% в таких странах, как Германия и Франция. Летом предстоит недешёвая кампания по их обратному заполнению, и цены наверняка поползут вверх.

Предложение остается ограниченным. В США газа очень много, но не хватает терминалов для его экспорта — во многом благодаря политике предыдущего президента Джо Байдена. Значительные объемы новых поставок из США и Катара ожидаются только с 2027 года. С Катаром, кстати, Евросоюз также умудрился испортить отношения из-за ESG-повестки в конце прошлого года.

Таким образом, ситуация вокруг российского газа в ближайшие месяцы будут складываться в том же духе. Еврокомиссия будет «принимать меры», которые в лучшем случае позволят по минимуму ограничить поставки. А скорее — будут приниматься заявления о мерах, достаточные, чтобы это можно было зачесть в пиар-победы, но никаких последствий за собой не влекущие. Реально же мы будем видеть стабилизацию или даже рост российских поставок.

В целом в Европе всё больше назревает желание вернуться к нормальной торговле в энергетической сфере с Россией. Представители немецких и французских энергокомпаний заявляли об этом прямым текстом, схожие мысли высказывали представители властей разных европейских стран, подчеркивая, что это может случиться по окончании конфликта. Бурная деятельность Еврокомиссии по новым санкциям, пошлинам и прочим заградительным мерам на этом фоне вызывает все больше недоумения. Это сомнительно даже с точки зрения пиара, учитывая снижение в Европе популярности идей о противостоянии с Россией любой ценой. По сути антироссийская политика в энергетической сфере сейчас является плодом сочетания бюрократической инерции и активности отдельных групп влияния, не имеющих за собой никакой содержательной позиции.