Журналист, политический обозреватель. Он до сих пор живет и работает в одном из городов Украины и по понятным причинам не может раскрыть своего лица, но это не мешает ему рассказывать нашим читателям об абсурде современной украинской повседневности и тайных пружинах политики Киева.

То, что соцсети наперебой обсуждали смерть в Таиланде от передозировки наркотиков рэпера Паши Техника, не удивляет. Как не удивило бы меня и то, что этого самого Техника обсуждали встреченные с утра школьники. Если бы не одно но. Дело было в Киеве. А у нас же… как бы… не то что граница — линия фронта пролегла.

Global Look Press

И дело же не в каких-то отдельно взятых малолетках.

Пока весь остальной мир либо целует Дональда Трампа в «нижнее декольте», либо пытается понять, как теперь вести торговлю с США в условиях новых торговых пошлин, у нас на Украине — своя свадьба и свои поводы для огорчений. А именно — Apple Music и его национальный топ-100.

Да, вы верно поняли: его снова возглавил исполнитель из России. А именно — AY YOLA с песней о дочери Солнца Хумай и Урал-батыре.

П — Приоритеты

Казалось бы, ну возглавила — и возглавила. Музыкальная индустрия, в принципе, так устроена: сегодня модно одно, завтра — другое, а через месяц о первом и втором уже никто не вспоминает.

Послушали бы украинские граждане про Урал-батыра пару недель, а дальше песня выпала бы из первой десятки и мало кто вообще знал и помнил бы, что она в этом топ-100, в принципе, когда-то была. Да ещё и на первом месте.

Благо сами украинцы подсуетились. Теперь-то уж всё: «Пропечатал в газете — и шабаш!» То есть не в газете, конечно же, а у ЛОМов, лояльных офису Зеленского. Там тему принялись отрабатывать прямо-таки со звериной серьёзностью. Что, ВС РФ ведут наступление в Сумской области? Плевать! Лучше читайте, что AY YOLA, которую вы слушаете, на СВО донатит!

«Просто слов не хватает, что должно случиться с украинцем, чтобы избавиться от этого внутреннего хохла!» — негодует один такой микроблогер. Негодование можно понять. Используя трагический конфликт как повод, «свидомые» украинцы сделали всё, чтобы вызвать у обычного обывателя (в их терминологии — «несознательного хохла») ненависть и отвращение ко всему, что связано с Россией. И… не добились успеха.

Не впервой

Казусы с украинским Apple Music происходят регулярно — к большому неудовольствию властей и националистически настроенной части общества.

Скажем, в конце 2023 года украинский топ Apple Music возглавил саунд-трек сериала «Слово пацана» (композиция «Пыяла» группы «Аигел»).

А вот буквально в феврале 2025 года новый альбом Алишера Моргенштерна* и вовсе оккупировал украинскую первую десятку эппловского топ-100. Правда, ни одна из композиций рэпера так и не вышла на первое место (украинцев «спасла» Abracadabra от Lady Gaga), зато все пять разместились на более низких позициях — от второй до восьмой строчки.

В тот раз украинское коллективное бессознательное отреагировало на такое музыкальное наступление петицией с требованием «… заблокировать русскоязычные песни на стриминговых сервисах (Apple Music и Spotify), независимо от национальности исполнителя, включая украинских артистов, поющих на русском языке». И Нацсовет по телевидению даже пообещал такую блокировку учредить. Не пояснив, впрочем, как они собираются «порешать» этот вопрос с самими сервисами.

Впрочем, до начала СВО ситуация с поп-музыкой для патриотов была гораздо печальнее.

По итогам 2021 года из украинского топ-100 Apple Music собственно украинскими были только пять композиций. Из которых на украинском — ровно одна. Остальные места примерно поровну делили российские и (преимущественно) англоязычные исполнители.

Патриотизм вырос… но есть нюанс

Сейчас ситуация будто бы изменилась. Да, «музыкальная диверсия» урал-батыров удалась. Но в целом первая десятка — преимущественно украинские исполнители.

Так, да немного не так.

Действительно, украинцы как будто бы стали чаще слушать собственных музыкантов. Но статистика Apple не учитывает ряда обстоятельств.

Во-первых, стриминговые сервисы сами удаляют российские треки из своих баз. Правда, пока что это касается лишь тех, кто попал под действие западных санкций. То есть их бы слушали, но теперь их просто нет в выдаче.

Во-вторых, следует помнить, что немалая часть граждан Украины после начала СВО оказались за пределами родины. Кто-то — в Европе, и теперь то, что они слушают, учитывается статистикой Apple в стране их пребывания. А те, кто оказался в России, теперь пользуются российскими стриминговыми сервисами.

Ну и не будем забывать, что с началом и за время СВО на Украине сильно изменилась экономическая ситуация. Вроде для украинцев месячная подписка стоит не так уж и много. Но пять долларов — это всё ещё пять долларов. 1,5 кг свинины можно купить в удачный день.

Мелодии и ритмы мордорской эстрады

Случай с песней AY YOLA интересен ещё и тем, что песня российская, но поётся не на русском языке, а на башкирском. А значит, потенциально под новую блокировку от Нацсовета не подпадает.

Так что у украинских чиновников новая головная боль.

А ну как завтра в России снова, как и во времена успеха «Слова пацана», на татарском хит выдадут? А потом — на бурятском. Или уж, не дай Бог, — крымско-татарском или вообще украинском.

Причём одновременно те же самые чиновники будут рассказывать городу Киеву и миру, Россия — жуткий Мордор, где всем всё запрещено, где цветёт шовинизм и неприятие в отношении любых культур — кроме, собственно, русской. Это уже классика: они думают, что видят Россию, а это зеркало.

А во-вторых, та же самая пропаганда будет всячески культивировать образ азиатского дикаря с востока, не то бурята, не то якута, с кривым окровавленным ножом, пытаясь играть на самом примитивном расизме. А украинская аудитория будет раз за разом выводит в топ то татарскую песню, то башкирскую. Ну а что такого — гарно ж спивають!

***

Впрочем, есть один способ, как украинцам и культуру свою от российских песен уберечь, и перед остальным миром не позориться. Нужно просто узаконить один недавний прецедент.

Помните случай, когда в Киеве схлестнулись две компании на шашлыках? Там ещё сотрудник ТЦК пришёл лупить барышень за то, что они включали песни на русском языке. Чем не песенный патруль? СВО рано или поздно закончится, подпишем перемирие — а чем украинских военкомов занять?

Вот и переквалифицируются. Делать нужно всё то же самое (лупить). Только не за уклонение от мобилизации, а за неправильные песни в айфоне.

Они ещё коллаборацию с Apple Music устроят, вот увидите!

*признан лицом, выполняющим функции иностранного агента