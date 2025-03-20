Журналист, политический обозреватель. Он до сих пор живет и работает в одном из городов Украины и по понятным причинам не может раскрыть своего лица, но это не мешает ему рассказывать нашим читателям об абсурде современной украинской повседневности и тайных пружинах политики Киева.

Французское правительство планирует подготовить население к «неминуемой угрозе, включая вооруженный конфликт, кризис в области здравоохранения или стихийное бедствие», сообщают западные СМИ. Как жителю Киева, мне трудно было пройти мимо этой новости.

Иван Шилов ИА Регнум

Оказывается, в данный момент во Франции готовится специальная брошюра с советами по выживанию. В числе прочего авторы инструкции советуют домохозяйствам иметь не менее шести литров запасённой воды, 10–12 банок с едой (видимо, речь о консервах), батарейки, фонарик и аптечку.

Предвоенная подготовка

Да, конечно, не с той стороны французское правительство к вопросу подходит! Им бы с жителями Мариуполя пообщаться. С другой стороны, после методички, подготовленной выживальщиками Мариуполя, французы могут капитулировать ещё до наступления «неминуемой угрозы». Или развесят на фонарях тех французских политиков, что куют эту угрозу не покладая рук.

Поэтому предлагаю им щадящий вариант — советы от выживальщика из Киева.

Начну с того, что неминуемая угроза может и не наступить. И тогда все деньги, вбуханные в производство и закупку вооружений, пропадут. А брошюры не понадобятся.

Чтобы избежать таких убытков, вам, уважаемые месье, необходимо ещё до войны озаботиться воссозданием подразделений вроде добровольческой дивизии СС «Шарлемань». Пусть в Кремле боятся!

Для старшего школьного возраста можно выпустить рассказ о двенадцати храбрых шарлеманьцах, расстрелянных трусливым Леклерком. Или песенку: «Батько наш Буонапарте, Франція — нам мати, ми за Макрона йдемо воювати!». Без высокого боевого духа во время неминуемой угрозы — никак.

Но ведь у Франции нет общих границ с Россией! Откуда взяться неминуемой угрозе? Спокойно, месье, это вопрос решаемый! Нет ничего невозможного.

Итак, представим, что дивизия «Шарлемань» у вас уже есть. Самое время под видом миротворцев ввести её куда-нибудь в Одессу.

А дальше ведите себя так, как обычно ведёте в миротворческих миссиях, — и конфликты с местным населением, возмущённым грабежами и насилием, быстро перерастут в конфликт с Россией.

Навыки выживания

Теперь, когда с конфликтом решили, самое время разобраться с тревожным чемоданчиком.

Вот, помню, как у нас это в Киеве было.

В первый же день из магазинов выгребли все макароны и крупы, хлеб, мясо, самые ходовые сыры и колбасы и борщевой набор овощей. На второй — в магазинах можно было купить разве что хамон, пармезан и элитный алкоголь. Но те, кто всё это обычно покупал, ещё в первый день успели пересечь границу. Они и сейчас всё это в Монако покупают.

Я это к тому, что ваше правительство пока не разобралось в реалиях современной войны. Шесть литров воды и 10 банок с консервами, которыми предлагают запасаться французам — это что за смех? Такого набора вам хватит разве что, если ваше правительство в течение пары дней обсудит условия сдачи и доблестно капитулирует.

А мы, в свою очередь, этого никак не допустим! С ума вы там сошли, что ли?

С вашей (и всего Запада) помощью ВСУ уже практически победили. У русских ракет осталось на две-три недели — как мы ещё с 2022 года знаем. Или вы там совсем телемарафон не смотрите?

Так что не дурите. Консервируйте круассаны с салом в банках, сыры и божоле по подвалам — чтобы хотя бы пару месяцев на запасах протянуть. А там у вас ТЦК начнут работать, загонят вас всех в казармы — уже с голоду не помрёте.

И наш опыт перенимайте активнее.

Те же пункты незламности (не знаю, как это на французский перевести). Чтобы кипяточку там набрать можно было, смартфон зарядить. Поверьте: если правительство вдруг доводит страну до состояния, при котором в ней заканчиваются привычные атрибуты цивилизации — вроде регулярного развоза продуктов питания по супермаркетам и постоянной подачи электроэнергии, — будьте уверены: это надолго.

В лучшем случае вы будете барахтаться как утопающий: вынырнул, хапнул воздуха и снова под воду с головой. И так до тех пор, пока кто-то спасательный круг не бросит.

Гайд по тревожному чемоданчику

Не шесть, а 50–60 литров воды. И это мы о питьевой. Плюс желательно хотя бы 200–300 литров технической. В идеале — аппарат для фильтрации, но они дорогие, а там у вас, я слышал, доходы населения и так падают.

Не фонарик с батарейками, а лампы с аккумуляторами с возможностью заряда от пауэрбанков/зарядных станций. И они сами, конечно же. Желательно хотя бы на 1000 Вт/ч общей мощности.

Не 10–12 банок консервов, а макароны, крупы, орехи и мёд — то, что может храниться долго и без холодильника. Рекомендую также уже сейчас погуглить способы сохранения яиц (в гашеной извести, к примеру). Это, конечно, если яйца в продаже имеются. В Америке, я слышал, за них уже в очередях дерутся, как у нас при Горбачёве за водку.

В общем если яйца под вопросом, то домашняя тушёнка — обязательно.

А ко всему этому — газовый баллон. Хотя бы литров на 10. Помните, вам ещё придётся с вашим правительством разбираться — за то, что довело вашу Францию до жизни такой. А это удобнее делать на сытый желудок.

Самый главный совет: уже сейчас вспомните о своей родне во французской глубинке. Пересидеть непростые времена у них будет куда как легче. Если таковых нет, поищите, как правильно вызывать «Волгу». Может статься, это когда-то спасёт вам жизнь.