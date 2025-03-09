Историк, археолог, кандидат наук. Год рождения 1979. Закончил Санкт-Петербургский Государственный Университет. Работал в экспедициях по России (в первую очередь в кавказском регионе) и за рубежом. В командировках в Сирийской Арабской Республике с 2015 года, что налагает некоторые ограничения на публичность.

С побережья Сирии (где, как наверняка помнит читатель, у нас все еще находятся военные базы) приходят тревожные новости. Сообщают, что сначала случились столкновения с повстанцами, называемыми новыми властями Дамаска «остатками бывшего режима Асада», а затем — массовые убийства мирного населения (преимущественно алавитов) боевиками новых сирийских властей из Идлиба, Дамаска и других городов.

Иван Шилов ИА Регнум

О масштабах казней судить пока сложно, но, судя по видео и фото с мест событий, в итоге, я думаю, мы получим цифру в несколько тысяч человек. Эксперты отмечают, что такой жестокости и массовости убийств не было в Сирии даже под контролем ИГИЛ*.

Кроме того, около семи тысяч местных жителей бежали под защиту российских военных на авиабазу Хмеймим.

Российскому обывателю и так было сложно следить за сирийскими хитросплетениями, а после бегства Башара Асада и выстраивания Россией контактов с новыми властями, опирающимися на штыки террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которую мы же бомбили и с которой боролись, нашим гражданам стало совсем непонятно — кто там плохой, кто хороший, и почему мы еще до сих пор там торчим.

Ответ на этот вопрос — это отдельная диссертация, а, возможно, и не одна, но я попробую на пальцах объяснить, что там сейчас происходит.

Итак, начнем, с момента падения власти Башара Асада и его бегства в Москву с семьей и некоторыми членами правительства.

Как известно, сама семья Асадов была из конфессионального арабского меньшинства — алавитов. Из алавитов состояла и верхушка государственного аппарата Сирии. Началось это не при Асадах, а гораздо раньше, еще когда эти территории после Первой Мировой войны управлялись французами. Так, собственно, Асады и смогли пробиться к власти.

Впрочем, в глазах суннитского большинства Сирии это их не оправдывало. Тем более, что сунниты алавитов за мусульман и не считали, как не считают до сих пор.

Доминирование семьи Асадов и их родственников Махлюфов особых бонусов алавитам в целом не принесло. По самым скромных подсчетам, к этой конфессиональной группе сейчас в Сирии принадлежит до 2 млн человек, составляющих большинство население побережья.

После фактического развала и дезертирства сирийской правительственной армии в 2011 году алавиты, как опора Асада, понесли самые тяжелые потери, сражаясь за него во всех уголках Сирии. Я, к примеру, встречал ребят-алавитов, которые служили по десять лет посреди сирийской пустыни в сотнях километров от побережья. К 2021 году примерно в каждой четвертой-пятой семье из прибрежных провинций кто-нибудь да погиб на фронтах гражданской войны.

При этом каких-то преференций и привилегий алавиты так и не получили. Башар Асад стремился не раздражать остальные этноконфессиональные группы населения в и без того расшатанной и полуоккупированной стране.

К середине 2021 года глухое недовольство алавитов начало прорываться наружу в условиях резкого ухудшения экономического положения из-за введения американцами новых санкций. Однако Асад был неумолим, и протесты разогнали, что впоследствии, безусловно сказалось в тот момент, когда группировка Джулани начала наступать на Дамаск. Защищать непосредственно Асада особенно никто не рвался.

Казалось бы, тяжелое бремя свалилось с плеч, и алавитам больше не надо тащить на себе всю Сирию. Но проявилась и другая сторона медали.

Теперь в глазах суннитской группировки, захватившей Дамаск, все алавиты попадали под подозрение и априори становились опасными, не говоря уже о том, что для иностранных джихадистов-радикалов (успевших повоевать и в Аль Каиде*, и в ИГИЛ*), приехавших помогать свергать Асада, алавиты были и остаются извращенной сектой, прикрывающейся исламом.

Первые недели после победы «сирийской революции» внушали надежду, что худшего удастся избежать. Тем более, что алавиты побережья сдались ХТШ* без сопротивления и даже поучаствовали в сносе памятников Асаду.

Однако сразу же после этого начались обыски и аресты. Надо отдать должное новым властям Сирии, начинались они плавно. Под убаюкивающие речи о «новой свободной Сирии» репрессии обосновывались «борьбой с остатками баасисткого режима Асада» и поиском чиновников, повинных в «преступлениях против сирийского народа».

Однако под этим соусом свежеорганизованная служба безопасности начала наращивать обороты, расстреливая людей не только на побережье, но и в других районах компактного проживания алавитов и христиан — в Хомсе и Хаме. Когда же такие сюжеты всплывали в сети или традиционных СМИ, новые власти, уже признанные к тому временем почти всеми европейскими странами и странами Залива, оправдывались: это, мол, единичные случаи и обязательно «будут проведены расследования», а виновных «неизбежно накажут».

Время шло, но случаи нападений и убийств не прекращались, а наоборот учащались. Незадолго до текущих событий были расстреляны молодые люди в одной из деревень, а также разрушены христианские кладбища. На жалобы новое правительство ответило, что это — досадные недоразумения, которые будут расследованы.

Примерно к концу февраля эйфория от свержения «ненавистного режима» наконец осела, и алавитскому населению стало очевидно, что их априори назначили виновными за все мнимые и реальные грехи Асадов со всеми вытекающими последствиями.

Примерно с этого момента начало складываться более менее организованное подполье.

Надо сказать, что параллельно на зарубежных кулуарных переговорных площадках высокого уровня еще с начала января муссировались слухи, что власть Джулани и идлибского правительства временна и скоро, мол все поменяется. Слухи эти якобы растекались от американских дипломатов через их высокопоставленных арабских собеседников.

Катализатором стал, конечно, Израиль, министр обороны которого заявил, что будет защищать этноконфессиональные меньшинства (имея в виду, конечно, прежде всего друзов) от новых властей Сирии, которые, по его словам, как были террористами, так террористами и остались.

Повторю, что зачистки, обыски, убийства не прекращались все эти месяцы, просто шли не в таком масштабе и плавно.

Данных о них в публичное пространство просачивалось крайне немного. Именно так 6 марта очередные обыски и нападения в сельской местности в провинции Латакия спровоцировали столкновения, а затем и выступление тех немногочисленных групп алавитского подполья, которые успели сформироваться.

Первые патрули службы безопасности новых властей Сирии были уничтожены, не помог даже обстрел района из мини-РСЗО и привлечение вертолета. Ночью с 6 на 7-е марта несколько десятков повстанцев захватили некоторые участки трассы между Латакией и Тартусом, взяв с наскока некоторые блокпосты и здания.

Сейчас сообщается о якобы сотне погибших из службы безопасности бывшей Хайят Тахрир аш-Шам* и о 120-150 ликвидированных повстанцах.

Впрочем, уже на следующий день из Идлиба, Дамаска и других городов были переброшены несколько тысяч бывших джихадистов с тяжелой техникой, танками и артиллерией. Повстанцы были сначала остановлены, а потом отброшены в горы.

Одновременно новые власти решили выместить свою ярость на мирном алавитском населении. Группы бывших джихадистов начали врываться в дома и расстреливать целыми семьями — и женщин, и детей, снимая и спокойно выкладывая все это в интернет под характерные возгласы или нашиды. В сети можно найти видеоролики с улицами городов и сёл, на которых вповалку лежат убитые, в некоторых случаях убитых закапывают или сжигают. Дома жертв подвергаются разграблению, имущество вывозится.

Впечатлительным и слабонервным я смотреть не рекомендую, лишь скажу, что кадры там ужасающие даже для человека, который проработал в Сирии не один год.

Освещение этих трагических событий — отдельный разговор.

Глава временного правительства в Дамаске заявил, что остатки бывшего режима вознамерились вернуть Асада к власти и подло напали на государственную службу безопасности. Его поддержали, повторив слово в слово, естественно, Турция, Катар, Саудовская Аравия. Вот недавно совсем пришли слова поддержки от ЕС, полностью вставшего на сторону бывшего лидера ХТШ*.

МИД России выразил озабоченность эскалацией насилия, но по центральным российским каналам в целом транслировалась риторика и терминология новых властей Дамаска — про «повстанцев Асада» и т.п.

Россию можно понять, поскольку мы оказались в весьма двусмысленном положении.

В футболе это назвали бы «полупозицией». Мы и базы хотим сохранить, и сбежавшего к нам Асада сдавать некрасиво.

Тем не менее, нынешняя ситуация была легко прогнозируемой, и к ней надо было бы готовиться.

При той линии, которую новые власти выбрали в отношении алавитов, рано или поздно на побережье полыхнуло бы. Сейчас из-за спонтанности полыхнуло не так сильно — сильно отреагировали новые власти, расстреливая всех подряд. Но представьте, если бы подполье восстало не сейчас, а через четыре-пять месяцев, и взяло бы под контроль побережье и территории вокруг наших баз, а новые власти из Дамаска потребовали бы вмешаться?

Надеюсь, на этот счет у нашего командования все-таки есть какой-то резервный план.

Что же можно констатировать сейчас? Прежде всего, для нас и наших интересов.

Сразу скажу, что и ранее отношение к нам со стороны новых властей колебалось от враждебного до очень враждебного. Это логично, учитывая, что наши ВКС участвовали в разгроме джихадистских группировок и бомбили их расположения в Идлибе до самого последнего момента. И требования Джулани на переговорах выдать Асада и его бежавших соратников, а также возместить ущерб от бомбардировок сюрпризом не стали.

Однако сразу нас не выгнали, видимо, намереваясь поторговаться с европейцами и США насчет снятия санкций.

Сейчас в соцсетях сторонников новых властей Сирии уже даже не ставится под сомнение мысль о том, что именно под покровительством русских алавитское подполье смогло сформироваться и выступить. И это, несомненно, в ближайшее время скажется на переговорах по поводу дальнейшего пребывания наших военных баз на побережье.

В остальном можно уже с уверенностью констатировать, что идея как минимум унитарной Сирии и ее реинтеграции в ближайшем будущем окончательно похоронена. Ни курды, ни друзы, ни тем более алавиты после такого не захотят добровольно напрямую подчиняться Дамаску и новым сирийским властям.

*Террористическая организация, запрещенная в России