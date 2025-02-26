Какие только ярлыки не приклеивают сегодня к команде Трампа, называют их и «фашистами», и «технофеодалами», и «неореакционерами». Давайте попробуем разобраться вместе. На самом деле вокруг Трампа действительно собрался пестрый спектр людей правых взглядов: от либертарианцев (анархо-капиталистов) и альт-райтов (альтернативных правых) до американских националистов и палеоконсерваторов. В Америке всю эту пеструю палитру праваков стали называть «неореакционерами».

Иван Шилов ИА Регнум

Неореакция противостоит Собору. «Собором» неореакционеры называют леволибералов-глобалистов, двигающих по миру ЛГБТК*, атеизм и сатанизм, культурный марксизм и замещение европейских народов мигрантами.

Один из идеологов неореакции Ярвин Кертис вообще выступает против либеральной демократии и лучшим устройством государства видит сочетание абсолютной монархии и либертарианской экономики. Двух полюсов правой идеи.

Грубо говоря, команду Трампа можно сейчас разделить на две части: палеолибертарианцев и палеоконсерваторов.

В чем же отличие?

Палеоконсерватизм — название традиционного русла американской консервативной мысли, оппозиционного неоконсерватизму. Палеоконсерваторы критически относятся к современной форме конституционной демократии. Считают необходимым возвращение к религиозной морали. Противники централизации власти, сторонники изоляционизма Америки во внешней политике. Выступают против миграции.

Палеолибертарианцы сочетают теории об уменьшении роли государства в экономике и политике с традиционными ценностями и религиозной моралью, чем отличаются от обычных либертарианцев и на чем блокируются с палеоконсерваторами. Но в отличие от них не являются изоляционистами во внешней политике и более гибки в отношении традиционных ценностей.

Впрочем, главные спонсоры Трампа Илон Маск и Питер Тиль скорее классические либертарианцы, чем палео.

Особенно нам стоит присмотреться к Питеру Тилю, который имеет на Трампа и американские элиты влияние, сопоставимое с Илоном, если не больше. Но пока они работают в связке, имея немало общего.

Основатель технокомпаний PayPal и Palantir, Тиль является американцем немецкого происхождения, как и Трамп. А также мало кто знает, но Питер провел свою юность в ЮАР и Намибии, как и Илон Маск. Именно они с Маском продавили заявление Трампа о геноциде белых буров в ЮАР, имея тесные связи с южноафриканской белой элитой.

Далек Тиль и от классического христианского консерватизма: Питер — открытый гей, сочетавшийся браком со своим партнером в Вене.

Маск же, хоть и гетеросексуал, тоже далек от традиционных ценностей. Так, он признавался, что для расслабления может пару раз в месяц закинуться кетамином, сильнейшим диссоциативным наркотиком. А его подчиненные рассказывали про офисные кетаминовые вечеринки с участием Илона.

В итоге огромное влияние на политику США сегодня получили два белых южноафриканца либертарианских взглядов, один из которых гей, а другой — любитель кетамина.

Америка трампистов, по крайней мере пока, скорее прагматична, а не консервативна.

Также Тиль финансирует всех медийных неоязычников в США, одновременно находясь в оппозиции к реальным американским националистам-изоляционистам.

Подлинные правые палеоконсерваторы-изоляционисты в команде Трампа, конечно, есть, но стоят на позициях среднего уровня, не имея пока влияния уровня либертарианцев Маска и Тиля.

При этом Тиль создал и спродюсировал вице-президента Джей Ди Вэнса, который позиционирует себя ревностным католиком и американским националистом. Говорят, Тиль заплатил Трампу чуть ли не полтора миллиарда долларов, чтобы Вэнс стал его вице-президентом.

Многие прогнозируют, что именно Вэнс будет следующим главой США. Дональд как таран должен снести леволиберальное глубинное государство, а Вэнсу отводится созидательная роль по построению новой великой Америки, видимо, под чутким руководством Маска и Тиля.

Но является ли Вэнс настоящим консервативным христианином на деле, если его жена индуска не перешла из своей веры в христианство, что является нонсенсом для патриархальной христианской семьи? Не факт.

Скорее, пока это кукла в руках его демиурга Питера Тиля, чей имидж националиста тщательно продуман для влияния на умы реднеков, националистов и альт-райтов. А переход в католичество — политтехнологическая уловка, давшая ему популярность среди растущей латиноамериканской диаспоры, где немало ревностных католиков.

Если команда Трампа снесет глубинное государство, она будет строить Америку по лекалам идеологов неореакции: либертарианская экономика и авторитарное государство в виде корпорации, где президент будет СЕО с широкими полномочиями, а при нем работает совет акционеров с Тилями и Масками.

Если ведущую роль получат либертарианцы, обновленная Америка будет похожа на коммерческую корпорацию, если более слабые пока палеоконсерваторы, то на монархию, причем, возможно, даже самодержавную.

Нам, конечно, выгоднее победа в среде трампистов националистов-изоляционистов.

Либертарианцы могут попробовать построить мировой цифровой либертарианский концлагерь вместо концлагеря леволиберального.

А палеоконсерваторы-изоляционисты будут действовать в русле доктрины Монро: наводить порядок внутри Америки, контролировать Новый свет, а Евразию отдать на откуп России и Китаю. С ними договориться о многополярном мире реальнее, чем с либертарианцами. Либертарианство Тиля и Маска еще называют технофеодализмом.

В Средние века феодалы контролировали все земли, взимая ренту с простолюдинов. Сегодня технофеодалы стремятся к тому, чтобы контролировать мир с помощью цифровых платформ, ИИ и машинных алгоритмов.

Термин «технофеодализм» придумал Янис Варуфакис — бывший министр экономики Греции, профессор экономики в Афинском и Техасском университетах, специализирующийся на теории игр.

Варуфакис утверждает, что капитализму пришел конец и началась новая экономическая эра технофеодализма. Опираясь на истории из греческих мифов и поп-культуры, Варуфакис объясняет, как эта революционная трансформация порабощает наши умы и переписывает правила глобальной власти, и что понадобится для ее свержения. Проще говоря, технофеодализм понимается как «ситуация, в которой мы служим нашим крупным техно-«повелителям» (Amazon, Google, Apple и Meta), передавая им свои данные в обмен на доступ к их облачным сервисам».

В этой схеме наши персональные данные и онлайн-поведение становятся своеобразной «платой» за использование цифровых услуг — подобно тому, как средневековые крестьяне платили оброк своему феодалу.

Вот и получается, что США Трампа строят цифровую монархию, где либертарианская технофеодальная экономика будет сочетаться с монархическо-корпоративным устройством: СЕО-монарх с широкими полномочиями во главе страны и вече технофеодалов вокруг него.

Идеологически все это будет сдобрено американским протестантским иудео-христианством, где американские васпы считаются истинными Сынами Израиля, коим надлежит править миром. А Питер Тиль добавит в этот коктейль щепотку неоязычества.

Пожалуй, с таким раскладом именно Россия будет истинным оплотом правоконсервативных ценностей в современном мире.

В борьбе за это звание у России есть один мощный козырь в рукаве, который Америка никогда не сможет побить, — Истинное Православное Христианство.

И, возможно, скоро в мире останутся две имперские идеологии: русское атомное православие и американский технофеодализм. И только две Империи.

*экстремистское международное движение, запрещенное в РФ