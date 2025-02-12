Донецк, 2009 год. Мне 25 лет, моей старшей дочери Марусе еще нет и года. Я в полной мере наслаждаюсь своим новым статусом мамы. Мне очень интересны все темы, которые связаны с материнством: беременность, роды, детская и семейная психология, слинги, грудничковое плавание, грудное вскармливание (ГВ). Впитывала всё, как губка и… сталкиваюсь с организацией, имя которой сегодня у всех на слуху.

Иван Шилов ИА Регнум

До родов я пять лет работала в заводоуправлении металлургического завода. Был понятный график, привычный круг общения, а тут открылся целый новый мир, новые и такие разные женщины и новые темы.

Рожала я легко, а вот с ГВ на старте было немало проблем и решала я их через слезы, боль, кровь и пот в прямом смысле слова. Было много вопросов. Именно поэтому, когда я узнала о том, что будет проходить обучающий курс по грудному вскармливанию, то сразу же записалась.

С первого часа курса стало ясно, что это будет очень информативно и полезно. Информация была такой разносторонней, что иногда даже казалась излишней.

Хорошо помню тему «Грудное вскармливание в условиях катастроф и военных действий» … Все как-то в пол уха слушали. Ну зачем нам эти подробности?

Смерчи, землетрясения и наводнения Донецку не грозят, а уж военные действия, так тем более! Мы живем в мирное время в мирной стране. У нас прекрасный город, промышленность которого ориентирована на связи с Россией, но при этом было очень много филиалов европейских фирм. Казалось, что мы живем в очень удачное время и в очень удачном месте.

Кто мог подумать, что тема грудного вскармливания в условиях боевых действий встанет в полный рост уже через 5 лет …

Курс закончился, нам выдали сертификаты, в левом углу которых красовались пять букв: USAID.

В связи с трамповскими проверками и скандалами, связанными с обнародованием информации о расходах этой «чудесной» организации, мне вспомнился и этот мой первый тренинг по ГВ, и то, что случилось потом. События конца 2013 — начала 2014 года напоминают мне одну притчу.

Однажды в сильный мороз воробей так замерз, что упал в сугроб и уже был близок к смерти. Мимо него шла корова и одна из ее «лепешек» упала прямо на замерзающего воробья. Он отогрелся, пришел в себя, высунулся из навозной кучи и зачирикал. Его чириканье услышала кошка, она подошла, достала воробья из пахучей субстанции, хорошенечко почистила снегом его пёрышки и… благополучно съела.

Какой вывод? Не каждый кто причинил тебе неприятность является врагом и не каждый, кто сделал тебе добро является твоим другом.

Так вот и с организацией USAID. Я ими реально восхищаюсь.

В какой-то момент стало очевидно, что это натуральная корпорация зла, которая довела свои манипуляции и своё влияние до совершенства. При этом всё это в самой светлой обёртке. Какое зло? Что вы! Это корпорация добра! Ведь внедрялись ценные и интересные вещи.

Обучение было качественным и доступным! Проект «Здоровье матери и ребенка», на тот момент, поменял в лучшую сторону условия для женщин и детей в роддомах Украины.

А теперь следите за руками.

Спустя пять лет после своего первого курса, когда начался Майдан я совершенно не могла уловить почему большая часть сообщества консультантов по ГВ так активно ринулись поддерживать «Путь к Европе и демократии».

Я смотрела, как наш преподаватель ежедневно выкладывает фото с сыновьями на Майдане. Они катали покрышки, восторгаясь своим и коллективным самосознанием.

Мне это казалось лютым бредом! Но я в этом сообществе была в явном меньшинстве.

Помню диалог с одной из коллег в январе 2014 года:

— Ты не понимаешь?! Хуже уже быть не может?! Мы сейчас скинем «овоща» (так называли Януковича) и пойдем в Европу!

— Аня, какую Европу, о чем ты? Хуже быть не может? Очень может! Может быть война!

— Война?! О чем ты? У нас формируется гражданское общество и самосознание!

Я долго не могла понять почему? Почему люди так легко во всё это поверили и почему критическое мышление и здравый смысл отбило полностью.

Со временем дошло: люди получали что-то ценное и важное для себя через американские программы и через американское агентство USAID, в том числе. Доступ к новым знаниям, обучение, которое реально было во благо в контексте родовспоможения и послеродового периода (это то, что меня коснулось, но было множество других тем).

Автоматически многие стали воспринимать эти инициативы, как акты доброй воли и привнесение чего-то светлого и доброго. Причем бескорыстно, ага.

Доверие ко всему американскому и европейскому росло не по дням, а по часам. А на фоне полного бездействия во многих сферах со стороны своей страны, люди уверовали в то, что эта милая и ласковая «кошка» отмывает и просвещает их по доброте душевной, а совсем не для того, чтобы сожрать!

Дальнейшие события известны: переворот, пылающий Донбасс, 8 лет безвременья, СВО. Пересказывать не буду.

И вот теперь в 2025-м я не без доли злорадства наблюдаю за новостями о том, как руководство USAID десятками снимают с должностей, как обнародуют отчеты о тратах, среди которых, к примеру, $2,5 млн — на электромобили для Вьетнама, а $1,5 млн — на продвижение равенства в рабочих коллективах Сербии. Еще $70 тыс. потрачено на постановку ЛГБТ мюзикла в Ирландии.

Агентство также финансировало печать персонализированных контрацептивов в развивающихся странах. Кроме того, миллионы долларов были потрачены на исследования в лаборатории Ухани (Китай). Интересно то как, правда?

Также были отправлены «сотни тысяч порций еды» боевикам «Аль-Каиды» * в Сирии. Помимо этого, USAID финансировало ирригационные каналы для выращивания растений в Афганистане (понятно каких растений, да?).

Да, понятно, что даже если USAID сейчас разгонят и закроют, то скоро или даже параллельно будут создавать что-то подобное, но развалины этого «Рейхстага» все равно вызывают удовлетворение.

Вряд ли существует еще в мире равная по масштабам и преступной эффективности организация. Младший Кеннеди насчитал 83 переворота с участием USAID, но похоже, что считал он через один. А ведь это не просто внеплановая смена власти. Это огромное множество разбитых судеб людей, которые думали что живут в прекрасное время в прекрсном месте, пока этим место не заинтересовались распространители бесплатного добра.

В общем-то ясно, что и Трамп нам явно не друг, но на данный момент его действия у меня лично вызывают исключительно одобрение. Жаль только, что мирная жизнь Украины и вместе с ней сотни тысяч жизней ушли в прошлое. Убиты, искалечены, обездолены сотни тысяч людей и закрытием USAID это никак не исправить…

Но, как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок.