Во внешней политике и дипломатии важное место должна занимать такая наука, как социальная антропология. Она изучает традиции, паттерны поведения тех или иных народов. Если не знать их традиций и менталитета, можно легко провалить важные переговоры, упустить свою выгоду, даже если вы находитесь изначально в более выигрышной позиции. Особенно это касается восточных стран и Глобального Юга.

Sputnik/РИА Новости/Мурад Оруджев

Многим политикам и властителям этого региона свойственно поведение, обусловленное местными обычаями и менталитетом, а не правилами международной дипломатии.

В Африке и арабских странах ваш партнер легко может опоздать на встречу на час, а обещанное на завтра сделать через неделю. Японцы, китайцы и корейцы, наоборот, очень чтут пунктуальность. На важную встречу лучше не опаздывать, даже прийти на полчаса раньше, это оценят.

Но в одном все азиаты, южные и восточные люди сходятся — они уважают силу.

Мой товарищ вел бизнес в Китае. На важной встрече китайцы попросили его признать, что Китай круче России. Скажешь, и мы подпишем контракт. Мой друг отказался. Тогда китайцы одобрительно похлопали его по плечу: «Если бы ты ради выгоды унизил свою страну, мы бы в тебе разочаровались и не стали вести дела со слабаком».

Бизнесмен, работающий в Африке, рассказывает, что местные ливанцы, давно и успешно ведущие бизнес на Чёрном континенте, всегда держат дистанцию между собой и сотрудниками-африканцами. Они — хозяева, африканцы — их работники.

А как только российский бизнесмен допустил в своей фирме панибратство со своими африканскими менеджерами, его перестали уважать и стали обкрадывать. Держат дистанцию с местными и китайцы, отменно ведущие дела в Африке.

Это не расизм, это понимание местных традиций, где уважают силу и чтут иерархию.

К чему такая долгая прелюдия? Конечно, к нашим взаимоотношениям с рядом постсоветских стран, где российскую мягкую силу в народе уничижительно прозвали жидкой.

Ведь настоящая мягкая имперская сила — это не вялая ладошка, а жесткий кулак в бархатной перчатке, который, если что, может слегка придушить или даже ударить нерадивого партнера.

Это отчетливо видно на примере наших сегодняшних отношений с Азербайджаном. Доброе отношение России к этой стране, основанное на взаимовыгодных контактах, было воспринято местными баями как слабость.

Легкая победа в Карабахе, вторжение в который по большому счету не вызвало никакого международного осуждения, поддержка сильного регионального игрока в лице Турции, кружащая голову имперская концепция пантюркизма и Великого Турана, наличие богатой и почти всесильной азербайджанской диаспоры в России — всё это заставило Ильхама Алиева и его окружение опрометчиво думать, что Российская Федерация — просто большой аналог слабой пашиняновской Армении. А значит, обходиться с ней нужно точно так же.

Впрочем, тут есть и наша вина.

Реакция России на убийство азербайджанцами наших миротворцев и сбитый вертолет могла и должна была быть намного жестче. Риторика Азербайджана последних дней в отношении России выходит уже даже за рамки жесткого дипломатического общения — это просто откровенное хамство.

Наглые требования репараций и извинений за якобы сбитый самолет до окончания официального расследования, показавшего, что в его крушении во многом были виноваты пилоты, не сделавшие аварийную посадку в Махачкале или Баку.

Закрытие в Баку «Русского дома», поддержка Украины оружием и деньгами, откровенно хамские и лживые передачи о России на федеральных азербайджанских каналах — всё это акты открытой русофобии.

В принципе, уже пора поставить Азербайджан на место. Причем жесткая ответка России отнюдь не разрушит отношения между нашими странами.

Как я писал в начале — на Востоке уважают силу. Если азербайджанцы почувствуют могучий русский кулак в сантиметре от своего лица, они снова станут милыми и сговорчивыми.

Кстати, одним из инструментов давления может стать азербайджанская диаспора внутри России. Она в массе своей совершенно не лояльна нашему государству, более того — является проводником азербайджанских национальных (часто околокриминальных) интересов. Пора поставить её на место и снизить влияние на внутрироссийские процессы.

И тут мы можем поучиться у самого Азербайджана, который никаких влиятельных диаспор, кроме титульной нации, у себя в стране не допускает.

Талышей и лезгинов там старательно записывают в азербайджанцы, не давая никакой национально-культурной автономии. А деятельность местной «Русской общины» (не имеющей никакого отношения к российской «Русской общине») посвящена исключительно тому, чтобы быть азербайджанцами больше, чем сами азербайджанцы. И это единственно возможная форма её существования.

Представить себе в Баку кортеж местных русских с триколорами в руках, перегораживающий центральные улицы со стрельбой в воздух, — просто невозможно.

Так давайте и в России все диаспоры не коренных народов, включая азербайджанскую, поставим в такие жесткие условия, что они или будут стараться ассимилироваться в русских, на каждом шагу доказывая нам любовь к России, или уедут отсюда, если для них важнее собственные традиции и национальные интересы, а не Русский мир и правила, по которым мы тут живем.

Настало время быть жесткими национал-прагматиками во внешней политике и хозяевами на своей земле.