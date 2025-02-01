Историк, журналист. Много лет по мере своих сил боролся против превращения Украины в западную колонию и заповедник нацизма. Пишу не под своим именем, чтобы не навредить близким людям, оставшимся под бандеровской оккупацией. Портрет Николая Щорса взял в знак уважения ко всем, кто, как и Щорс, сражался и сражается с историческими и нынешними петлюровцами и их западными хозяевами.

В западноукраинском Буковеле, главном горнолыжном курорте, в одном из прокатов отказались давать лыжи компании парней — из-за того, что у них были паспорта с регистрацией в Донецкой и Луганской областях. Им заявили, что, мол, «из-за вас началась война».

Иван Шилов ИА Регнум

Тогда, по нынешнему обычаю, один из обиженных записал видео, в котором сетовал, что синий паспорт с тризубом ничего не стоит — как и единство страны, очевидно, мнимое. Все это, конечно, на хорошей украинской мове, главном маркере «свой-чужой»: мы-де все из себя свои, а нас вот так грязной тряпкой по роже.

И этого, конечно, почти никто не заметил. Хотя на самом деле удивительно, что по прошествии стольких лет системного унижения и уничтожения людей по признаку прописки (или места рождения) находятся те, кто воспринимает это с такой детской обидой.

Ведь те донецкие и луганские, которые уехали еще в 2014-м и включились в общий хор очернения «сепаратистов» и «пророссийских террористов», лезли в первые ряды, чтобы постучать себя копытом в грудь «мы не такие», перешли на мову и так далее — всё равно не стали своими. Они тоже «виноваты в войне», что бы ни делали и как ни старались.

И в определенном смысле так оно и есть, поскольку инаковость Донбасса, стоящая на твердом характере и склонности к решительным действиям, всегда была политической угрозой, которую рвущаяся к власти Галичина изначально хотела уничтожить. Не переубедить, не перевоспитать, не победить в конкуренции идей — именно уничтожить.

Так что разжигать ненависть к жителям Донбасса начали еще в далеком 2004 году, во время президентской избирательной компании. Тогда в борьбе за президентский пост сошлись прозападный Виктор Ющенко и «пророссийский» (которым он вовсе не был) Виктор Янукович, родом из Донецкой области, опиравшийся на избирателей востока и юга Украины.

Используя бывшие судимости Януковича, полученные им в молодости, «оранжевые» (по цвету избирательной компании Ющенко) СМИ вбросили в общественное сознание и начали усиленно раздувать чёрные мифы о «донецких бандитах», рвущихся к власти, и о тёмном, забитом и бескультурном «донецком быдле».

С тех пор неприязнь к «донецким» как к основным внутренним противникам стала таким же неотъемлемым элементом картины мира, формируемой прозападными политиками, СМИ и «активистами», как и неприязнь к России, совокупно составляя главную причину всех бед Украины.

При этом целенаправленное очернение Донбасса касалось не только и не столько Януковича с его окружением — грязью поливали всех жителей региона. Ведь прозападные либералы и националисты, в тесной связке обрабатывавшие украинское общественное сознание многие годы, сталкивались с самым серьезным сопротивлением своим попыткам переформатировать Украину в «анти-Россию» именно в Крыму и Донбассе.

Причём самым опасным для них был именно Донбасс: в силу своего значительно большего электорального веса, экономической значимости, а также относительной сплочённости и коллективизма населения, осознания своей региональной идентичности, связанной с советскими ценностями, многонациональным и индустриальным характером региона.

В отличие даже от Крыма, где у «оранжево-евромайданной» Украины была хоть какая-то опора в виде части крымских татар, ориентировавшихся на так называемый «Меджлис крымскотатарского народа»*, Донбасс был достаточно монолитным в своём неприятии надвигающейся на страну бандеровщины. Он мог стать ядром другой Украины, дружественной к России, развивающейся и движущейся вперёд.

И на это ядро началась целенаправленная атака. А к 2014 году неприязнь уже превратилась в ненависть, которая выплеснулась на восставший против евромайданного переворота Донбасс.

Националистические добробаты, ставшие на первых порах главной ударной силой нового киевского режима, изначально рассматривали жителей Донецкой и Луганской областей как врагов. И вели себя в ходе начавшейся «АТО» соответственно: зверские убийства, пытки, изнасилования и грабежи местных жителей в Донбассе достигли таких масштабов, что некоторых из особо «отличившихся», например из состава батальона «Торнадо», вынуждены были признать преступниками и посадить в тюрьму даже в постмайданной Украине. Впрочем, после начала СВО ещё находившиеся в тюрьмах «торнадовцы» были быстренько выпущены на свободу, а часть из них отправились воевать.

Евромайданная Украина еще задолго до начала СВО недвусмысленно демонстрировала свое отношение к уроженцам Донбасса как к людям «второго сорта».

Близкий соратник Петра Порошенко, занимавший посты министра внутренних дел и генерального прокурора Украины Юрий Луценко, между прочим, возглавлявший в Донецкой области организацию Социалистической партии, уже в 2014 году называл ДНР и ЛНР «Лугандоном» и говорил о необходимости их изоляции, «в том числе инженерными сооружениями».

Сам Порошенко в том же году открыто угрожал Донбассу, заявляя, что «у нас будет работа, а у них нет работы и не будет. У нас будут пенсии — у них их нет и не будет. У нас будет помощь людям, детям и пенсионерам, у них ее не будет. Наши дети пойдут в начальную школу и детский сад, их — будут сидеть в своих подвалах».

В 2016 году тогдашний министр культуры Украины Евгений Нищук, родом из «расово правильной» Галичины, публично сказал, говоря о Донбассе и Запорожье, что там «нет никакой генетики» и «это города завезённые».

А уже Зеленский в 2021 году советовал тем жителям Донбасса, кто считает себя русскими, уезжать в Россию, прямо давая понять своими словами о том, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет», что не даст им спокойно и мирно жить на своей земле.

Украинские пропагандисты, называющие себя журналистами, и вовсе не подбирали выражений. Некий Богдан Буткевич (получивший на Украине даже журналистскую премию) в эфире существующего на западные гранты «Громадського ТВ» заявлял:

«В Донецкой области примерно 4 миллиона населения. И как минимум полтора миллиона там просто лишних людей… Нам не нужно «понимать Донбасс», нам нужно понимать украинский национальный интерес, а Донбасс использовать как ресурс… У меня нет рецепта, что можно сделать быстро… есть определенная категория людей, которых нужно просто убить».

Другой пропагандист, Денис Казанский, которого украинские власти назначили одним из своих представителей в Минской переговорной группе, написал у себя в социальных сетях, комментируя радость жителей Северодонецка после их освобождения российской армией: «Смотрите, кто радуется приходу русского мира, — быдло и алкаши».

На этом фоне постоянные притеснения переселенцев из Донбасса в западных и центральных регионах Украины, их оскорбления и унижения на бытовом уровне, отказ в предоставлении им работы, нежелание сдавать жильё, обслуживать в магазинах и так далее стали массовыми.

А на последних состоявшихся в стране выборах — в местные органы власти, проходивших осенью 2020 года, избирателей подконтрольных на тот момент киевским властям районов ДНР и ЛНР лишили права избрать своих представителей: там выборы попросту отменили под предлогом «невозможности обеспечения безопасности», хотя боевых действий тогда не было.

Неудивительно, что ещё до 2022 года, по проводившимся на Украине соцопросам, 74% жителей Донбасса (намного больше, чем в других регионах) заявляли о наличии дискриминации в стране, в том числе по признакам статуса переселенца, политическим взглядам и языку.

Теперешние ВСУ тоже фактически не скрывают своего враждебного отношения к Донбассу, который они якобы «защищают от российской агрессии». «Ждуны» — самое мягкое из определений по отношению к местным жителям, употребляемых украинскими военными, которые прямо признают, что на еще остающихся под контролем Киева территориях ДНР большинство людей рассматривает «защитников» как оккупантов.

«Донецкое быдло», «сепары», «колорады», «ждуны» и «пятая колонна» — вот кто, по мнению постмайданных властей, СМИ и всевозможных «активистов», виноват в войне и вообще во всех бедах. Потому, что не позволили превратить себя в бессловесное запуганное стадо, отказавшееся от своих корней, истории и языка, не захотели стать «унтерменшами» на бандеровской Украине и дали ей отпор.

Свой выбор они в итоге отстояли — ужасной ценой, но всё-таки. А те, кто уехал на Украину и попытался там перекраситься в расово верных патриотов, в итоге потеряли себя.

Да, кое-кто может поехать в Буковель покататься на лыжах и считать это свободой и выгодами жизни в «европейской стране». Прекрасно понимая при этом все особенности этой жизни, где таких вот лыжников могут не только назвать обидными словами, но и упаковать в бусик, не отходя от кассы.

Только в качестве бонуса они узнают, что это такая форма искупления грехов перед святой Украиной, страдающей по вине «донецких», а не просто мобилизация. Так что если до сих пор не нашлось никого, кто бы объяснил этим буковельским катальцам суть происходящего с ними, может быть, хоть эта колонка чем-то поможет.

*Общественное объединение, признанное в РФ экстремистской организацией