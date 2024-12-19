Историческая память народа, то, как преподают историю в школах и вузах, — важнейший аспект воспитания единой сплочённой нации. «Народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы», — завещал нам Пётр Столыпин. А национальное сознание во многом формируется из правильных интерпретаций тех или иных исторических событий.

ИА Регнум

Все просто в точных науках. 2×2=4 — для русских, немцев, китайцев и поляков.

Однако в истории одно и то же событие, один и тот же исторический персонаж могут рассматриваться в совершенно разной оптике в зависимости от страны и народа.

Для нас Александр Суворов — гениальный полководец и практически святой на грани канонизации, для поляков — душитель их свободы, подавивший восстание Тадеуша Костюшко.

Абхазы чествуют Шамиля Басаева как героя грузино-абхазской войны, помещая его фото в музейной экспозиции. Для русских Басаев — подлый террорист и детоубийца.

Умом мы можем понять точку зрения иного народа, но всегда и везде историю мы должны рассматривать исключительно через свою, а не чужую оптику.

А чужую оптику нам часто пытаются навязать.

Попытки пересмотра нашей истории предпринимают не только иноагенты, использующие западные методички, но и наши доморощенные пантюркисты и исламисты.

Например, один из лидеров Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов.

В своём нашумевшем докладе на II Международной научной конференции «Пути и страны: цивилизации Востока в исторической динамике» он предложил рассматривать в качестве истоков современной России не только Русь и Российскую империю, но и Орду, и даже Хазарский каганат.

Сперва Мухетдинов сослался на «упоминаемое с больших трибун евразийство», представители которого, по его словам, включали в качестве этапов развития Российского государства орду и каганат. О том, что большинство основоположников евразийства со временем пересматривали свои взгляды, Мухетдинов, конечно же, умолчал.

Объектом критики Мухетдинова является «этноцентричный подход», который заключается в якобы «упрощённой схеме» исторического развития Российского государства: «Славяне → Русь → Московия → Россия», а также в формуле: «что плохо для славян, то плохо для России». Такой подход Мухетдинов объявляет политизированным и устаревшим «с научной точки зрения».

Отказавшись от необходимости интересоваться, хорошо ли жилось славянам и русским в ту или иную эпоху, он картинно удивляется, почему же это «период включения земель Руси в состав Золотой Орды» объявляют «игом» и чёрной «страницей истории России». То есть он даже не берётся утверждать, что русским в этот «период» было хорошо. Нет, он в принципе отказывается интересоваться, как там русским жилось.

С точки зрения Мухетдинова, русские просто не понимали своего счастья от того, что в результате жестокого завоевания оказались объединены со своими завоевателями в рамках «огромных географических пространств», под «сравнительной политической стабильностью» ордынских ханов. И ничего страшного в том, что славяне платили кочевникам дань, а то и вовсе становились товаром на невольничьих рынках, зато благодаря этому «усилился культурный обмен».

Так почему же мы не способны осознать то, что под властью Хазарского каганата и Золотой Орды наши предки переживали подлинно «золотое время»? «Я вижу один ответ, — резюмирует Мухетдинов. — Нежелание выходить за рамки этноцентричной концепции истории России».

Такую вот ересь вещает он с высокой трибуны, прикрываясь наукообразными построениями.

Фактически налицо попытка пантюркистского ордынского реванша.

Давайте не забывать тот факт, что русский государствообразующий народ выковался в одновременном противостоянии с Западом и Востоком как цивилизация Севера Евразии. Цивилизация европейская и христианская. Наши предки веками одновременно отбивали накаты католических рыцарей и степных орд, а духовная миссия России была сформулирована старцем Филафеем при Иване III: Москва — Третий Рим, хранящий и приумножающий веру православную.

Ни одна сильная нация не вписывает в свою историю поверженных врагов, даже если часть её государства расположена на землях, где они когда-то обитали.

Мухетдинов может поехать к своим любимым туркам и предложить им отсчитывать свою историю не с племён сельджуков и Османской империи, а от греков-византийцев, армян и курдов, которые раньше обитали на большей части территории современной Турции. Интересно, что ему ответят?

Хазарский каганат, Волжская Булгария и Орда были серьёзными врагами Руси, источниками угрозы для наших предков, а не источниками нашей государственности.

Более того, в культурном развитии ордынцы, булгары и хазары стояли много ниже, чем древние русичи, и, несмотря на тесное взаимодействие с Русью, будь это война или торговля, никак на нас не повлияли.

В отличие, например, от византийских греков, что принесли нам свет православной веры и свою богатую культуру, или даже от балтийских немцев, многие из которых обрусели и стали видными деятелями Российской империи.

Руссоцентричная концепция нашей историографии никак не ущемляет остальные коренные народы России.

Ведь присоединение к Руси дало им улучшение качества жизни, спасение от истребления иными народами. Черкесские племена, не пожелавшие присягать России, были насильно ассимилированы турками. Кто помнит нынче убыхов?

А присягнувшие русскому царю кабардинцы, черкесы и адыги сохранили свою самобытность и получили имперские лифты наверх за верную службу.

Сгинули ойраты-буддисты, откочевавшие от России на восток, а присягнувшие России ойраты стали калмыками, сохранили свою веру и самобытность.

Мухетдинов не знает даже истории своего народа.

Татары — не потомки булгар, как думают некоторые подобные ему этносепаратисты. Татары и башкиры сформировались как уникальные успешные этносы оседлых мусульман средней полосы из тюркских и финно-угорских племен уже в составе России! Это признают многие татарские ученые.

Пересмотр русской истории, затеянный Мухетдиновым и другими пантюркистами, несёт такую же опасность, как переписывание Западом и украинцами итогов Второй мировой войны.

Русский народ — главная скрепа России, вокруг которой процветают все остальные коренные этносы. История России — это история, прежде всего, русского народа и тех народов, что вверили ему свою историческую судьбу в обмен на защиту и заботу.

Выросшая из Руси Россия сумела стать государством-цивилизацией, а Орда и Каганат сошли с дистанции, так как не могли предложить миру и другим народам ничего, кроме рабства и набегов.

Мухетдинов лучше бы озаботился тем, что из мечетей ДУМ РФ раз за разом выходят ваххабиты. А вы точно там традиционные мусульмане?