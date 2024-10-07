Журналист, политический обозреватель. Он до сих пор живет и работает в одном из городов Украины и по понятным причинам не может раскрыть своего лица, но это не мешает ему рассказывать нашим читателям об абсурде современной украинской повседневности и тайных пружинах политики Киева.

Политическая жизнь Киева уже давно небогата на яркие акции. За год проходит разве что несколько факельных шествий и сверхбыстрый прайд-парад. Его обычно готовят и анонсируют за 5-6 месяцев, а проводят минут за 10 — иначе закончится он ещё одним факельным шествием, но уже с мордобоем.

ИА Регнум Движение Femen

Но бабье лето, словно последний лучик уходящего тепла, внезапно подарило киевлянам давно забытые эмоции и ощущения. 4 октября у здания посольства Исламской Республики Иран состоялась акция движения FEMEN.

Отвлекающий манёвр

Сценография события была максимально простой.

Вначале ко входу медленно и громко подъехал мопед с российским и иранским флагами. Достаточно прозрачный намёк на беспилотники (которыми, как уверены на Украине, Иран снабжает ВС РФ) — именно с таким звуком они появляются в ночном и утреннем небе Украины, именно так их в просторечии и называют («мопеды»).

Но, как и в жизни, мопед выполнял не столько атакующую, сколько отвлекающую роль. И пока внимание сотрудников полиции было сосредоточено на мопеде, сбоку выскочили две «баллистические ракеты» — уже топлесс. Зато с надписями — Fuck Russia на одной активистке и Fuck Iran на другой. Эти же слоганы они и скандировали.

Полицейские пытались укрыть их накидками. Но то ли навык утерян, то ли не особо-то и старались… В общем, у фотокорреспондентов было достаточно времени отснять самые выгодные ракурсы.

Как видим, какой-то особой глубины в акции не было. Зато примечательна она сама по себе. Ведь это первое за довольно длительное время появление движения FEMEN в информационном пространстве.

Осколок довоенной Украины

С момента последней акции движения миновал почти год, к тому же в тот раз топлесс-активистки зажигали в Ватикане. До этого — во Франции.

Вообще за последние годы FEMEN, что называется, поездили по миру. Атаковали голыми телесами канцлера Шольца, антивоенно протестовали в Тбилиси (коллаборация с Pussy Riot). Но если брать именно Украину, то пикет у иранского посольства стал первой акцией FEMEN с момента начала СВО.

К слову, очень символично, что последней довоенной акцией стало дефилирование активистки по ж/д вокзалу в Киеве. В образе смерти с косой.

Впрочем, закат FEMEN был вызван совсем не эскалацией российско-украинского конфликта, поэтому некоторые, вполне вероятно, даже о нем и не слышали.

История движения достаточно подробно изложена в той же Википедии, пересказывать её нет смысла. Поэтому отметим то, что в Википедии не напишут.

FEMEN — порождение межмайданного периода украинской политики. И то, что такая форма политического активизма возникла именно на Украине, весьма и весьма симптоматично.

К концу 2000-х уличный протест как метод был уже достаточно освоен всеми политическими силами на Украине. Майданить умели даже «донецкие». А для студентов и пенсионеров стояние с плакатами давно стало привычным приработком к стипендии/пенсии. Но тиражирование технологии всегда снижает её эффективность, и на проплаченные майданчики СМИ обращали всё меньше внимания.

Тут-то и появилось движение FEMEN, чьи протесты всегда попадали в СМИ.

По состоянию на 2012 год акция движения стоила 40–100 тыс. грн ($5–20 тыс.) — в зависимости от количества участников, необходимости выезда в регионы/другие государства. Что было вполне сопоставимо с расходами на «майданчик» из 50–100 бюджетников (по 100 гривен в час на человека, плюс организаторам, которые ещё и украдут полбюджета, плюс журналистам за размещение). При этом акции FEMEN разлетались по СМИ без платы за размещение, поскольку (за счёт ню-контента) давали сайтам повышенный трафик.

К тому же не все акции были заказными. Часть мероприятий феменки проводили в качестве самопиара, поддерживая тем самым известность.

Золотым временем движения стали 2009–2013 годы. А самую громкую и неоднозначную акцию они провели летом 2012 года — активистка Инна Шевченко спилила поклонный крест на майдане (объяснив это солидаризацией с Pussy Riot, сплясавшими в храме Христа Спасителя в Москве).

Впрочем, позднее оказалось, что крест устанавливали вовсе не православные, а греко-католики в память о жертвах сталинских репрессий. Так что в тот раз FEMEN осудили даже те, кто обычно приветствовал их нападки на русское православие.

Считается, что как раз поклонный крест переполнил чашу терпения тогдашних властей Украины.

По некоторым данным, в конце 2012 года Виктор Янукович неофициально ориентировал руководство МВД безобразия пресечь. Поэтому непосредственная исполнительница кощунства покинула Украину ещё в сентябре 2012 года. А спустя год за ней вынуждены были последовать и остальные ключевые феменки: якобы им всем грозил срок по обвинению в хранении оружия (обнаруженного в их офисе в июле 2013 года). Так что ключевые для нынешней Украины события (евромайдан и переворот) они пропустили.

В конце февраля 2014 года режим Януковича перестал существовать, однако FEMEN уже не вернулись на Украину.

По словам Яны Ждановой (наряду с Анной Гуцол, Инной Шевченко и Александрой Шевченко она считалась одной из соосновательниц FEMEN), уже с 2015 года FEMEN как организация фактически не существует. «Сейчас Femen — это больше не организация, а стиль протеста. Тот стиль, который мы создавали на протяжении всего существования нашей организации, просто заимствуют», — утверждала она ещё в 2017 году. А немногочисленные акции, которые с тех пор проводились в Европе и на Украине, по её словам, организовывались уже не ими, а отдельными рядовыми активистками — без согласования и одобрения «владелицами бренда».

Похоже, оно так и было, так как после евромайдана акции стали довольно редкими и бессистемными. Достаточно сказать, что после 2014 года бренд FEMEN действительно громко прозвучал только раз. Но связано это было уже не с очередной провокационной акцией, а с самоубийством Оксаны Шачко, ещё одной участницы движения, стоявшей у его истоков.

Шачко рассказывала, что в подростковом возрасте хотела уйти в монастырь, но потом разочаровалась в религии и занялась акционизмом. Как и Шевченко, она релоцировалась во Францию, где получила убежище, но очень скоро столкнулась с тем, что, перестав обнажать грудь, стала никому не нужна. Особого ажиотажа не вызвала и её попытка «переосмыслить» православные иконы, на которых «Богородица с младенцем носит паранджу, святые курят, пьют и иногда проявляют свою гомосексуальность». Итогом стало самоубийство.

Ушла эпоха

Точку в истории FEMEN поставило совсем не преследование со стороны команды Януковича. Скорее, причиной стал евромайдан, уничтоживший ту Украину, что и породила FEMEN, — провинциально-сонную, сельски-хитроватую, мечущуюся между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном (в надежде урвать понемногу ото всех и ничем в итоге не расплатиться).

Больше нет потешной Украины с маленькими купленными майданчиками, на фоне которых FEMEN имела выгодно отличавшуюся бизнес-модель.

Одна из последних довоенных акций FEMEN — пикет Офиса Зеленского с протестом против постановки женщин на воинский учёт прошел в январе 2022 года. Надо ли объяснять, почему FEMEN не проводит такие акции сегодня?

Да и «прыгать» на ПЦУ не в пример опаснее, нежели на УПЦ или РПЦ: у раскольников силовое прикрытие на уровне, девчонок втопчут в землю в момент, даже под камерами.

Что же до протеста у посольства Ирана, то, скорее всего, это творчество кого-то из команды Ермака. В своём роде пробный шар. И теперь их, возможно, будут периодически использовать для нападок на не очень лояльные Украине страны и политиков.

…Заголялись против патриархата, а в итоге легли под нацистскую диктатуру.