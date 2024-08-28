Журналист, политический обозреватель. Он до сих пор живет и работает в одном из городов Украины и по понятным причинам не может раскрыть своего лица, но это не мешает ему рассказывать нашим читателям об абсурде современной украинской повседневности и тайных пружинах политики Киева.

Курская авантюра ВСУ имеет несколько измерений, и одно из них парадоксально — столкновение с реальностью, возможность увидеть настоящую Россию. Ведь до этого большинство украинских солдат видели её лишь через призму украинских пропагандистских СМИ. И это неизбежное следствие вторжения, пожалуй, самое неожиданное и весьма неприятное для украинских властей.

ИА Регнум

«Помню, что в Суджу я вошёл днём 10 августа. Если честно, я представлял себе всё гораздо мрачнее, а там — европейский город! В Судже цивилизация, хороший асфальт, дорогие автомобили, дома, ремонты», — сообщил изданию «Украинская правда» боец ВСУ, участвующий во вторжении.

Короткое свидетельство, а сколько смыслов в нём сокрыто.

Во-первых, сразу видно, что в России этот пан вряд ли когда-то бывал: даже самые упоротые российские либералы ещё лет десять назад перестали ныть о том, что за МКАДом жизни нет.

Во-вторых, человек сразу обозначает привычную для него шкалу качества жизни: «европейский город».

Рискну предположить, что где-нибудь в Дубае или в китайских мегаполисах уровень жизни будет покруче, чем в Судже и/или любом из европейских городов на выбор. Но вот такими мерками они привыкли оперировать.

В-третьих, сознание тут же просит защититься от явно сильного диссонанса между реальной Россией и её устоявшимся образом. Поэтому военнослужащий объясняет это несоответствие снова-таки привычными ему причинами. «Возможно, это связано с тем, что это приграничье», — пытается объяснить увиденное украинский военный.

Дело в том, что области Украины, граничащие с Польшей, Венгрией и Румынией, уже давно научились монетизировать своё географическое положение.

Поездки на заработки, мелкая и крупная контрабанда (алкоголь, сигареты, янтарь), ввоз на Украину из ЕС продуктов питания, б/у автомобилей, бытовой техники. Способов заработать на границе, на соседях или на земляках в странах ЕС — масса, там уже второе поколение так живёт, целыми сёлами сигареты через границу тягают.

В то же самое время Сумская область куда менее перспективна в плане контрабанды (тем более в условиях боевых действий последних лет).

А Курская область, да и прочая российская глубинка, богатеет и строится больше шабашками и вахтой внутри России, а власти повсюду подтягивают инфраструктуру к стандартам, которые задаёт Москва. Но бойцу ВСУ это невдомёк. Он привык, что граница кормит. И втискивает новую информацию в привычные причинно-следственные связи.

Правда, далеко не все украинские военные способны даже на такой уровень рефлексии. Вот очередной украинский боевой тиктокер записывает стандартный пропагандистский ролик из слободы Замостье в полутора километрах от Суджи. Кадры с ухоженными сельскими домиками сопровождают стандартные комментарии «о нищей Раше». Однако аудитория ролика, большей частью украиноязычная, предпочитает верить своим глазам:

«Чисто, аккуратно, ровные дороги. Не понимаю, что не так?» — типичный комментарий под этим видео.

Вообще, буквально каждый второй украинский комментатор видеороликов из Курской области хвалит асфальт.

Тут тоже надо знать местную специфику: в относительном порядке дороги на Украине в последний раз были в начале 2010-х. К тому же перед Евро-2012 их подлатали. При этом некоторые тоже пытаются спасти свою картину мира, объясняя аккуратные дома и дороги… близостью к Украине.

Тем, кто не знаком с нынешними украинскими реалиями, может показаться, что ролики в соцсетях, количество их просмотров, лайков и комментариев не заслуживают такого внимания. Но сами украинские военные думают иначе. Украинский офицер Дмитрий Глущенко в интервью публицисту Юрию Романенко не постеснялся публично озвучить главную стратегическую цель операции. У Зеленского в соцсетях упало количество лайков. Нужно было срочно что-то «отчебучить», чтобы восполнить «провал по лайкам».

Но можно пойти ещё дальше и задаться вопросом, который часто проскакивает в комментариях уже к нашим колонкам: «А какое нам дело до того, что в голове у этого «Тараса»?»

Тот, кто оставляет их, глубоко не прав. Ведь именно «содержание головы» заставляет коллективного Тараса Галущенко стрелять в наших солдат и мирных граждан. А в данном случае прямо на глазах рушится картина, которую украинская пропаганда создавала, уж поверьте, с немалым трудом.

Из всех искусств для нас важнейшим является кино. Пропагандистское. Помните фрагмент из фильма «72 метра», в котором украинский офицер убеждает русских моряков принять новую присягу?

«Сегодня наконец-то мы можем сказать, что свершилась вековая мечта украинского народа. Теперь мы свободны. Нам, гражданам свободной Украины, принадлежит это море, это солнце и эта благословенная земля. Нам больше не нужно быть чужой житницей и кормить голодного, ленивого и к тому же пьющего старшего брата. Пройдёт ещё совсем немного времени, и наша страна станет славянской Францией, Канадой восточного полушария».

Фильм художественный, но фрагмент практически документальный. Их ведь примерно так и воспитывали все эти годы. «Мы хорошие, мы самые лучшие, а всё плохое и все беды — от москалей и их украинских пособников».

И вдруг — маленькая Суджа.

Они-то всерьёз думали, что сейчас как хоббиты в Мордор зайдут. А на деле — прорубили «окно в Европу». Ну это если их понятиями оперировать.

И сразу есть над чем подумать. На запад от Украины — Европа, на восток — оказывается, тоже Европа! А почему же не Европа дома? И главное: откуда Европа у клятых москалей? Ведь такого в принципе не может быть!

От этого — буквально полшага до классических «кто виноват?» и «что делать?».

…В этом направлении следует работать.

Тем более что денацификация — среди заявленных целей СВО. В данном случае речь о том, чтобы каждый боец ВСУ, которому посчастливится вернуться домой, чётко знал, откуда именно он вернулся.

Срочно нужны документальные фильмы о городах и весях России. Отдельно — по новым территориям. Как сейчас живут Крым, Бердянск, Мариуполь. Тем более там ничего нового снимать не нужно. Взять уже готовое и скомпилировать. И всё это в принудительном порядке крутить украинским пленным.

Примерно так же, как американцы свои фильмы о немецких концлагерях немцам крутили. Ведь если разобраться, корень украинского конфликта — убеждённость украинцев в своём цивилизационном превосходстве.

Когда-то именно под Курском русские обломали зубы одним сверхчеловекам. Будем надеяться, что теперь Курск похоронит уже украинский рейх.